https://ria.ru/20240427/skandal-1942655925.html

"Скандал": поляки заблокировали помощь ВСУ

"Скандал": поляки заблокировали помощь ВСУ - РИА Новости, 27.04.2024

"Скандал": поляки заблокировали помощь ВСУ

В Польше заблокировали выезд украинцам, которые везли в страну несколько десятков автомобилей, включая предназначенные для ВСУ, пишет издание "Страна.ua" со... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T04:33

2024-04-27T04:33

2024-04-27T14:55

в мире

украина

польша

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942690040_0:132:315:309_1920x0_80_0_0_f1d63793317d8504ee5f112898600de4.jpg

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В Польше заблокировали выезд украинцам, которые везли в страну несколько десятков автомобилей, включая предназначенные для ВСУ, пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на соцсети."Польские таможенники заблокировали выезд украинцам, которые везут на Украину около 20 автомобилей, в том числе для нужд ВСУ", — сообщило издание в своем Telegram-канале.По информации портала, скандал разгорелся на пограничном пункте "Зосин — Устилуг". Издание опубликовало видео, на котором показаны несколько тралов с машинами и группа мужчин, разговаривающих по-украински. Также на кадрах видны сотрудники польской полиции.В Польше последние месяцы проходят протесты фермеров, которые перекрывают дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в страну сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), которые предполагают достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.

https://ria.ru/20240426/onet-1942531262.html

украина

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, польша, вооруженные силы украины