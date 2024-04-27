"Скандал": поляки заблокировали помощь ВСУ
"Страна.ua": польские таможенники не пропустили на Украину автомобили для ВСУ
© Кадр видео из соцсетейВ Польше заблокировали выезд украинцам, которые везли в страну несколько десятков автомобилей
© Кадр видео из соцсетей
В Польше заблокировали выезд украинцам, которые везли в страну несколько десятков автомобилей
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В Польше заблокировали выезд украинцам, которые везли в страну несколько десятков автомобилей, включая предназначенные для ВСУ, пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на соцсети.
"Польские таможенники заблокировали выезд украинцам, которые везут на Украину около 20 автомобилей, в том числе для нужд ВСУ", — сообщило издание в своем Telegram-канале.
По информации портала, скандал разгорелся на пограничном пункте "Зосин — Устилуг". Издание опубликовало видео, на котором показаны несколько тралов с машинами и группа мужчин, разговаривающих по-украински. Также на кадрах видны сотрудники польской полиции.
В Польше последние месяцы проходят протесты фермеров, которые перекрывают дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в страну сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), которые предполагают достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.