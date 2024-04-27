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"Скандал": поляки заблокировали помощь ВСУ - РИА Новости, 27.04.2024
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04:33 27.04.2024 (обновлено: 14:55 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/skandal-1942655925.html
"Скандал": поляки заблокировали помощь ВСУ
"Скандал": поляки заблокировали помощь ВСУ - РИА Новости, 27.04.2024
"Скандал": поляки заблокировали помощь ВСУ
В Польше заблокировали выезд украинцам, которые везли в страну несколько десятков автомобилей, включая предназначенные для ВСУ, пишет издание "Страна.ua" со... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T04:33
2024-04-27T14:55
в мире
украина
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В Польше заблокировали выезд украинцам, которые везли в страну несколько десятков автомобилей, включая предназначенные для ВСУ, пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на соцсети."Польские таможенники заблокировали выезд украинцам, которые везут на Украину около 20 автомобилей, в том числе для нужд ВСУ", — сообщило издание в своем Telegram-канале.По информации портала, скандал разгорелся на пограничном пункте "Зосин — Устилуг". Издание опубликовало видео, на котором показаны несколько тралов с машинами и группа мужчин, разговаривающих по-украински. Также на кадрах видны сотрудники польской полиции.В Польше последние месяцы проходят протесты фермеров, которые перекрывают дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в страну сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), которые предполагают достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
https://ria.ru/20240426/onet-1942531262.html
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в мире, украина, польша, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Польша, Вооруженные силы Украины
"Скандал": поляки заблокировали помощь ВСУ

"Страна.ua": польские таможенники не пропустили на Украину автомобили для ВСУ

© Кадр видео из соцсетейВ Польше заблокировали выезд украинцам, которые везли в страну несколько десятков автомобилей
В Польше заблокировали выезд украинцам, которые везли в страну несколько десятков автомобилей
© Кадр видео из соцсетей
В Польше заблокировали выезд украинцам, которые везли в страну несколько десятков автомобилей
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В Польше заблокировали выезд украинцам, которые везли в страну несколько десятков автомобилей, включая предназначенные для ВСУ, пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на соцсети.
"Польские таможенники заблокировали выезд украинцам, которые везут на Украину около 20 автомобилей, в том числе для нужд ВСУ", — сообщило издание в своем Telegram-канале.
По информации портала, скандал разгорелся на пограничном пункте "Зосин — Устилуг". Издание опубликовало видео, на котором показаны несколько тралов с машинами и группа мужчин, разговаривающих по-украински. Также на кадрах видны сотрудники польской полиции.
В Польше последние месяцы проходят протесты фермеров, которые перекрывают дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в страну сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), которые предполагают достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
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