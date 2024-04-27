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Песков прокомментировал возможные санкции ЕС против СПГ-проектов
Песков прокомментировал возможные санкции ЕС против СПГ-проектов - РИА Новости, 27.04.2024
Песков прокомментировал возможные санкции ЕС против СПГ-проектов
Эвентуальные рассуждения насчет возможных санкций ЕС в отношении СПГ-проектов РФ вряд ли уместны, нужно дождаться, какие именно очередные незаконные рестрикции... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T12:21
2024-04-27T12:21
2024-04-27T12:21
россия
дмитрий песков
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Эвентуальные рассуждения насчет возможных санкций ЕС в отношении СПГ-проектов РФ вряд ли уместны, нужно дождаться, какие именно очередные незаконные рестрикции попытаются ввести европейские политики, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Какие-то, знаете, такие эвентуальные рассуждения вряд ли здесь уместны. Надо посмотреть какие будут в итоге выработаны формулировки и какие именно очередные рестрикции, которые мы никак не можем воспринимать как законные, попытаются ввести. Здесь нужно чуть-чуть набраться терпения", - сказал Песков. Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций против РФ может ввести санкции против российских СПГ-проектов, а также ввести запрет на реэскпорт российского СПГ в третьи страны через европейские порты, сообщило ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.
https://ria.ru/20240129/spg-1924184160.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Дмитрий Песков, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
Песков прокомментировал возможные санкции ЕС против СПГ-проектов
Песков: рассуждения о возможных санкциях ЕС против СПГ-проектов вряд ли уместны
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Эвентуальные рассуждения насчет возможных санкций ЕС в отношении СПГ-проектов РФ вряд ли уместны, нужно дождаться, какие именно очередные незаконные рестрикции попытаются ввести европейские политики, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Какие-то, знаете, такие эвентуальные рассуждения вряд ли здесь уместны. Надо посмотреть какие будут в итоге выработаны формулировки и какие именно очередные рестрикции, которые мы никак не можем воспринимать как законные, попытаются ввести. Здесь нужно чуть-чуть набраться терпения", - сказал Песков.
Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций против РФ может ввести санкции против российских СПГ-проектов, а также ввести запрет на реэскпорт российского СПГ в третьи страны через европейские порты, сообщило ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.