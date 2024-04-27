https://ria.ru/20240427/sanktsii-1942721290.html

Песков прокомментировал возможные санкции ЕС против СПГ-проектов

Песков прокомментировал возможные санкции ЕС против СПГ-проектов - РИА Новости, 27.04.2024

Песков прокомментировал возможные санкции ЕС против СПГ-проектов

Эвентуальные рассуждения насчет возможных санкций ЕС в отношении СПГ-проектов РФ вряд ли уместны, нужно дождаться, какие именно очередные незаконные рестрикции... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T12:21

2024-04-27T12:21

2024-04-27T12:21

россия

дмитрий песков

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Эвентуальные рассуждения насчет возможных санкций ЕС в отношении СПГ-проектов РФ вряд ли уместны, нужно дождаться, какие именно очередные незаконные рестрикции попытаются ввести европейские политики, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Какие-то, знаете, такие эвентуальные рассуждения вряд ли здесь уместны. Надо посмотреть какие будут в итоге выработаны формулировки и какие именно очередные рестрикции, которые мы никак не можем воспринимать как законные, попытаются ввести. Здесь нужно чуть-чуть набраться терпения", - сказал Песков. Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций против РФ может ввести санкции против российских СПГ-проектов, а также ввести запрет на реэскпорт российского СПГ в третьи страны через европейские порты, сообщило ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.

https://ria.ru/20240129/spg-1924184160.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, дмитрий песков, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире