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Песков прокомментировал возможные санкции ЕС против СПГ-проектов - РИА Новости, 27.04.2024
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12:21 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/sanktsii-1942721290.html
Песков прокомментировал возможные санкции ЕС против СПГ-проектов
Песков прокомментировал возможные санкции ЕС против СПГ-проектов - РИА Новости, 27.04.2024
Песков прокомментировал возможные санкции ЕС против СПГ-проектов
Эвентуальные рассуждения насчет возможных санкций ЕС в отношении СПГ-проектов РФ вряд ли уместны, нужно дождаться, какие именно очередные незаконные рестрикции... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T12:21
2024-04-27T12:21
россия
дмитрий песков
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Эвентуальные рассуждения насчет возможных санкций ЕС в отношении СПГ-проектов РФ вряд ли уместны, нужно дождаться, какие именно очередные незаконные рестрикции попытаются ввести европейские политики, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Какие-то, знаете, такие эвентуальные рассуждения вряд ли здесь уместны. Надо посмотреть какие будут в итоге выработаны формулировки и какие именно очередные рестрикции, которые мы никак не можем воспринимать как законные, попытаются ввести. Здесь нужно чуть-чуть набраться терпения", - сказал Песков. Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций против РФ может ввести санкции против российских СПГ-проектов, а также ввести запрет на реэскпорт российского СПГ в третьи страны через европейские порты, сообщило ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.
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россия, дмитрий песков, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Дмитрий Песков, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
Песков прокомментировал возможные санкции ЕС против СПГ-проектов

Песков: рассуждения о возможных санкциях ЕС против СПГ-проектов вряд ли уместны

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкТанкер-газовоз у причала завода по производству СПГ
Танкер-газовоз у причала завода по производству СПГ - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Танкер-газовоз у причала завода по производству СПГ. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Эвентуальные рассуждения насчет возможных санкций ЕС в отношении СПГ-проектов РФ вряд ли уместны, нужно дождаться, какие именно очередные незаконные рестрикции попытаются ввести европейские политики, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Какие-то, знаете, такие эвентуальные рассуждения вряд ли здесь уместны. Надо посмотреть какие будут в итоге выработаны формулировки и какие именно очередные рестрикции, которые мы никак не можем воспринимать как законные, попытаются ввести. Здесь нужно чуть-чуть набраться терпения", - сказал Песков.
Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций против РФ может ввести санкции против российских СПГ-проектов, а также ввести запрет на реэскпорт российского СПГ в третьи страны через европейские порты, сообщило ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.
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РоссияДмитрий ПесковЕвросоюзСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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