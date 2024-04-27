Более 100 жителей Ростовской области обучились бизнесу для самозанятых
© iStock.com / BartekSzewczykДевушка проверяет документы во время работы
© iStock.com / BartekSzewczyk
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Свыше 100 дончан стали слушателями обучающей программы "Как принимать решения в бизнесе для самозанятых", обучение для них было бесплатно благодаря реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщает пресс-служба правительства региона.
Более половины слушателей – жители области из городов Шахты, Таганрог, Волгодонск, Сальск, Миллерово, а также Тарасовского, Мартыновского, Кагальницкого, Азовского и других районов.
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"Задача агентства как ключевого института поддержки малого бизнеса на Дону – помочь самозанятым масштабировать свое дело. Знания, ресурсы, в том числе финансовые, продвижение своих товаров и услуг – со всем этим им помогают в центрах "Мой бизнес", открытых во всех экономических полюсах нашей области по инициативе губернатора Василия Голубева", - сказала директор АНО МФК "РРАПП" Яна Куринова, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что все больше жителей Ростовской области становятся самозанятыми – сейчас их 296 тысяч человек.
Выпускница программы, ландшафтный дизайнер Екатерина Понятовская рассказала, что это хорошая площадка для того, чтобы завести новые знакомства. Она получила рекомендации от тренеров, как работать с клиентами, так как считает, что работа ландшафтного дизайнера – доверительная.