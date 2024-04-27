https://ria.ru/20240427/samozanyatye-1942750134.html

Более 100 жителей Ростовской области обучились бизнесу для самозанятых

Более 100 жителей Ростовской области обучились бизнесу для самозанятых - РИА Новости, 27.04.2024

Более 100 жителей Ростовской области обучились бизнесу для самозанятых

Свыше 100 дончан стали слушателями обучающей программы "Как принимать решения в бизнесе для самозанятых", обучение для них было бесплатно благодаря реализации... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T14:06

2024-04-27T14:06

2024-04-27T14:06

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таганрог

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твой бизнес – новости

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Свыше 100 дончан стали слушателями обучающей программы "Как принимать решения в бизнесе для самозанятых", обучение для них было бесплатно благодаря реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщает пресс-служба правительства региона. Более половины слушателей – жители области из городов Шахты, Таганрог, Волгодонск, Сальск, Миллерово, а также Тарасовского, Мартыновского, Кагальницкого, Азовского и других районов. "Задача агентства как ключевого института поддержки малого бизнеса на Дону – помочь самозанятым масштабировать свое дело. Знания, ресурсы, в том числе финансовые, продвижение своих товаров и услуг – со всем этим им помогают в центрах "Мой бизнес", открытых во всех экономических полюсах нашей области по инициативе губернатора Василия Голубева", - сказала директор АНО МФК "РРАПП" Яна Куринова, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что все больше жителей Ростовской области становятся самозанятыми – сейчас их 296 тысяч человек. Выпускница программы, ландшафтный дизайнер Екатерина Понятовская рассказала, что это хорошая площадка для того, чтобы завести новые знакомства. Она получила рекомендации от тренеров, как работать с клиентами, так как считает, что работа ландшафтного дизайнера – доверительная.

https://ria.ru/20240215/forum-1927647356.html

https://ria.ru/20240422/proekt-1941565606.html

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таганрог

волгодонск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

шахты, таганрог, волгодонск, василий голубев, твой бизнес – новости