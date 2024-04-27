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Более 100 жителей Ростовской области обучились бизнесу для самозанятых - РИА Новости, 27.04.2024
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Твой бизнес
 
14:06 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/samozanyatye-1942750134.html
Более 100 жителей Ростовской области обучились бизнесу для самозанятых
Более 100 жителей Ростовской области обучились бизнесу для самозанятых - РИА Новости, 27.04.2024
Более 100 жителей Ростовской области обучились бизнесу для самозанятых
Свыше 100 дончан стали слушателями обучающей программы "Как принимать решения в бизнесе для самозанятых", обучение для них было бесплатно благодаря реализации... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T14:06
2024-04-27T14:06
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Свыше 100 дончан стали слушателями обучающей программы "Как принимать решения в бизнесе для самозанятых", обучение для них было бесплатно благодаря реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщает пресс-служба правительства региона. Более половины слушателей – жители области из городов Шахты, Таганрог, Волгодонск, Сальск, Миллерово, а также Тарасовского, Мартыновского, Кагальницкого, Азовского и других районов. "Задача агентства как ключевого института поддержки малого бизнеса на Дону – помочь самозанятым масштабировать свое дело. Знания, ресурсы, в том числе финансовые, продвижение своих товаров и услуг – со всем этим им помогают в центрах "Мой бизнес", открытых во всех экономических полюсах нашей области по инициативе губернатора Василия Голубева", - сказала директор АНО МФК "РРАПП" Яна Куринова, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что все больше жителей Ростовской области становятся самозанятыми – сейчас их 296 тысяч человек. Выпускница программы, ландшафтный дизайнер Екатерина Понятовская рассказала, что это хорошая площадка для того, чтобы завести новые знакомства. Она получила рекомендации от тренеров, как работать с клиентами, так как считает, что работа ландшафтного дизайнера – доверительная.
https://ria.ru/20240215/forum-1927647356.html
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шахты, таганрог, волгодонск, василий голубев, твой бизнес – новости
Твой бизнес, Шахты, Таганрог, Волгодонск, Василий Голубев, Твой бизнес – новости

Более 100 жителей Ростовской области обучились бизнесу для самозанятых

© iStock.com / BartekSzewczykДевушка проверяет документы во время работы
Девушка проверяет документы во время работы - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© iStock.com / BartekSzewczyk
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Свыше 100 дончан стали слушателями обучающей программы "Как принимать решения в бизнесе для самозанятых", обучение для них было бесплатно благодаря реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщает пресс-служба правительства региона.
Более половины слушателей – жители области из городов Шахты, Таганрог, Волгодонск, Сальск, Миллерово, а также Тарасовского, Мартыновского, Кагальницкого, Азовского и других районов.
Участники сводного белорусско-российского студенческого отряда имени Героя Советского Союза маршала Николая Крылова во время работы - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
Форум студотрядов "ТрудКрут" прошел в Ростовской области
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"Задача агентства как ключевого института поддержки малого бизнеса на Дону – помочь самозанятым масштабировать свое дело. Знания, ресурсы, в том числе финансовые, продвижение своих товаров и услуг – со всем этим им помогают в центрах "Мой бизнес", открытых во всех экономических полюсах нашей области по инициативе губернатора Василия Голубева", - сказала директор АНО МФК "РРАПП" Яна Куринова, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что все больше жителей Ростовской области становятся самозанятыми – сейчас их 296 тысяч человек.
Выпускница программы, ландшафтный дизайнер Екатерина Понятовская рассказала, что это хорошая площадка для того, чтобы завести новые знакомства. Она получила рекомендации от тренеров, как работать с клиентами, так как считает, что работа ландшафтного дизайнера – доверительная.
Дизайнер за работой в мастерской - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
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Твой бизнесШахтыТаганрогВолгодонскВасилий ГолубевТвой бизнес – новости
 
 
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