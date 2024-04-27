https://ria.ru/20240427/samolet-1942715923.html
В Нью-Йорке экстренно сел пассажирский самолет
В Нью-Йорке экстренно сел пассажирский самолет - РИА Новости, 27.04.2024
В Нью-Йорке экстренно сел пассажирский самолет
Пассажирский самолет Boeing 767 совершил экстренную посадку в Нью-Йорке из-за срыва аварийного трапа в воздухе, сообщает телеканал CBS News. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T12:06
2024-04-27T12:06
2024-04-27T12:06
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Пассажирский самолет Boeing 767 совершил экстренную посадку в Нью-Йорке из-за срыва аварийного трапа в воздухе, сообщает телеканал CBS News. "Аварийный трап оторвался во время рейса авиакомпании Delta Airlines, что побудило самолёт экстренно вернуться в международный аэропорт Джона Ф. Кеннеди в Нью-Йорке в пятницу", - говорится в сообщении. Как отмечается, во время полёта экипаж заметил световой индикатор аварийного выхода, а после был слышен звук со стороны правого крыла самолёта. Экипаж сообщил о "вибрации", и началась экстренная посадка. Телеканал сообщает, что в самолёте находились 176 пассажиров и семь членов экипажа. Пассажиры продолжили путешествие на другом самолёте, а Boeing 767 был выведен из эксплуатации, технический персонал проводит его оценку. В последнее время неоднократно сообщалось о технических проблемах с самолетами Boeing. Например, пользоваться запасной машиной после обнаружения неисправности на президентском 737 пришлось польскому лидеру Анджею Дуде по возвращении из США. Пятого января у Boeing 737 MAX 9 компании Alaska Airlines в воздухе выпала секция фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон. Газета Wall Street Journal ранее сообщала, что американская компания Boeing рекомендовала авиакомпаниям проверить кресла в кабине пилотов на самолетах 787 Dreamliner после того, как стало известно, что инцидент с самолетом авиакомпании Latam, в результате которого пострадали около 50 человек, был вызван нажатием кнопки на кресле пилота, а телеканал ABC News сообщал, что самолет Boeing 737-800 авиакомпании Southwest Airlines рейса Денвер-Хьюстон совершил экстренную посадку в США из-за срыва обшивки одного из двигателей. Ранее газета New York Times сообщала, что компания Boeing не прошла 33 из 89 проверок Управления гражданской авиации США, которые ведомство начало в рамках расследования инцидента с оторвавшимся в полете фрагментом фюзеляжа у самолета модели 737 Max. По данным издания, Boeing и его поставщик Spirit AeroSystems нарушили многие требования по контролю качества при сборке самолетов. Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.
https://ria.ru/20240312/boeing-1932407422.html
https://ria.ru/20240316/samolet-1933404324.html
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сша, нью-йорк (город), southwest airlines, boeing 767, boeing 737, boeing 737-800
США, Нью-Йорк (город), Southwest Airlines, Boeing 767, Boeing 737, Boeing 737-800
В Нью-Йорке экстренно сел пассажирский самолет
CBS News: Boeing 767 экстренно сел в Нью-Йорке из-за срыва аварийного трапа
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости.
Пассажирский самолет Boeing 767 совершил экстренную посадку в Нью-Йорке из-за срыва аварийного трапа в воздухе, сообщает телеканал CBS
News.
«
"Аварийный трап оторвался во время рейса авиакомпании Delta Airlines, что побудило самолёт экстренно вернуться в международный аэропорт Джона Ф. Кеннеди в Нью-Йорке в пятницу", - говорится в сообщении.
Как отмечается, во время полёта экипаж заметил световой индикатор аварийного выхода, а после был слышен звук со стороны правого крыла самолёта. Экипаж сообщил о "вибрации", и началась экстренная посадка.
Телеканал сообщает, что в самолёте находились 176 пассажиров и семь членов экипажа. Пассажиры продолжили путешествие на другом самолёте, а Boeing 767 был выведен из эксплуатации, технический персонал проводит его оценку.
В последнее время неоднократно сообщалось о технических проблемах с самолетами Boeing. Например, пользоваться запасной машиной после обнаружения неисправности на президентском 737 пришлось польскому лидеру Анджею Дуде
по возвращении из США
. Пятого января у Boeing
737 MAX 9 компании Alaska Airlines в воздухе выпала секция фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон.
Газета Wall Street Journal ранее сообщала, что американская компания Boeing рекомендовала авиакомпаниям проверить кресла в кабине пилотов на самолетах 787 Dreamliner после того, как стало известно, что инцидент с самолетом авиакомпании Latam, в результате которого пострадали около 50 человек, был вызван нажатием кнопки на кресле пилота, а телеканал ABC News сообщал, что самолет Boeing 73
7-800 авиакомпании Southwest Airlines
рейса Денвер-Хьюстон совершил экстренную посадку в США из-за срыва обшивки одного из двигателей.
Ранее газета New York Times сообщала, что компания Boeing не прошла 33 из 89 проверок Управления гражданской авиации США, которые ведомство начало в рамках расследования инцидента с оторвавшимся в полете фрагментом фюзеляжа у самолета модели 737 Max. По данным издания, Boeing и его поставщик Spirit AeroSystems нарушили многие требования по контролю качества при сборке самолетов.
Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.