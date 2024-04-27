https://ria.ru/20240427/samolet-1942706657.html
В США разрабатывают новый самолет Судного дня, пишут СМИ
В США разрабатывают новый самолет Судного дня, пишут СМИ - РИА Новости, 27.04.2024
В США разрабатывают новый самолет Судного дня, пишут СМИ
Военно-воздушные силы США заключили контракт с авиапроизводителем Sierra Nevada Corporation на 13 миллиардов долларов на разработку самолета Судного дня,... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T11:26
2024-04-27T11:26
2024-04-27T15:44
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Военно-воздушные силы США заключили контракт с авиапроизводителем Sierra Nevada Corporation на 13 миллиардов долларов на разработку самолета Судного дня, который придет на смену устаревающему Е-4В, сообщает Reuters."Проект Survivable Airborne Operations Center (SAOC) призван заменить устаревшие самолеты 1970-х годов, срок службы которых приближается к концу, сообщил представитель ВВС в своем заявлении", — отмечается в публикации.Уточняется, что новый самолет будет оснащен реактивным двигателем, который усилят и модифицируют в соответствии с военными требованиями. Как ожидается, работы будут завершены в 2036 году, говорится в материале.Самолет Е-4В, модернизированный гражданский пассажирский Boeing 747-200, используется для перевозки министра обороны США, однако он спроектирован как командный пункт и может выдержать ядерный взрыв, уточнили в агентстве. При этом в публикации напомнили, что срок его службы истечет в начале 2030-х годов.Читайте в Дзен: "Чувствовался на расстоянии пяти километров": стало известно о мощном взрыве на украинском аэродроме. Что уничтожили ВС России?Что-то пошло не так. В Индии заявили о подозрительной ситуации с Залужным
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в мире, сша
В США разрабатывают новый самолет Судного дня, пишут СМИ
Reuters: США заключили крупный контракт на разработку самолета Судного дня