Рейтинг@Mail.ru
В США разрабатывают новый самолет Судного дня, пишут СМИ - РИА Новости, 27.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:26 27.04.2024 (обновлено: 15:44 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/samolet-1942706657.html
В США разрабатывают новый самолет Судного дня, пишут СМИ
В США разрабатывают новый самолет Судного дня, пишут СМИ - РИА Новости, 27.04.2024
В США разрабатывают новый самолет Судного дня, пишут СМИ
Военно-воздушные силы США заключили контракт с авиапроизводителем Sierra Nevada Corporation на 13 миллиардов долларов на разработку самолета Судного дня,... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T11:26
2024-04-27T15:44
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581148080_0:126:1927:1210_1920x0_80_0_0_84f42edba73f8dea41ec7773fd918522.jpg
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Военно-воздушные силы США заключили контракт с авиапроизводителем Sierra Nevada Corporation на 13 миллиардов долларов на разработку самолета Судного дня, который придет на смену устаревающему Е-4В, сообщает Reuters."Проект Survivable Airborne Operations Center (SAOC) призван заменить устаревшие самолеты 1970-х годов, срок службы которых приближается к концу, сообщил представитель ВВС в своем заявлении", — отмечается в публикации.Уточняется, что новый самолет будет оснащен реактивным двигателем, который усилят и модифицируют в соответствии с военными требованиями. Как ожидается, работы будут завершены в 2036 году, говорится в материале.Самолет Е-4В, модернизированный гражданский пассажирский Boeing 747-200, используется для перевозки министра обороны США, однако он спроектирован как командный пункт и может выдержать ядерный взрыв, уточнили в агентстве. При этом в публикации напомнили, что срок его службы истечет в начале 2030-х годов.Читайте в Дзен: "Чувствовался на расстоянии пяти километров": стало известно о мощном взрыве на украинском аэродроме. Что уничтожили ВС России?Что-то пошло не так. В Индии заявили о подозрительной ситуации с Залужным
https://ria.ru/20240403/samolet-1937626747.html
https://ria.ru/20240427/polsha-1942678664.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581148080_47:0:1660:1210_1920x0_80_0_0_3e7dacd6921e58028dbdc3db351e2db8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша
В мире, США
В США разрабатывают новый самолет Судного дня, пишут СМИ

Reuters: США заключили крупный контракт на разработку самолета Судного дня

© Фото : Public domain/MasteruploaderСамолет E-4B
Самолет E-4B - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© Фото : Public domain/Masteruploader
Самолет E-4B. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Военно-воздушные силы США заключили контракт с авиапроизводителем Sierra Nevada Corporation на 13 миллиардов долларов на разработку самолета Судного дня, который придет на смену устаревающему Е-4В, сообщает Reuters.
"Проект Survivable Airborne Operations Center (SAOC) призван заменить устаревшие самолеты 1970-х годов, срок службы которых приближается к концу, сообщил представитель ВВС в своем заявлении", — отмечается в публикации.
Самолет Ан-124 авиакомпании Волга-Днепр - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
"Ценный актив": в США восхитились уникальным российским самолетом
3 апреля, 16:06
Уточняется, что новый самолет будет оснащен реактивным двигателем, который усилят и модифицируют в соответствии с военными требованиями. Как ожидается, работы будут завершены в 2036 году, говорится в материале.
Самолет Е-4В, модернизированный гражданский пассажирский Boeing 747-200, используется для перевозки министра обороны США, однако он спроектирован как командный пункт и может выдержать ядерный взрыв, уточнили в агентстве. При этом в публикации напомнили, что срок его службы истечет в начале 2030-х годов.
Читайте в Дзен: "Чувствовался на расстоянии пяти километров": стало известно о мощном взрыве на украинском аэродроме. Что уничтожили ВС России?
Что-то пошло не так. В Индии заявили о подозрительной ситуации с Залужным
Истребитель МиГ-29 ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
Польша подняла в воздух самолеты из-за "активности дальней авиации России"
09:50
 
В миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала