Рейтинг@Mail.ru
ФАС признала рекламу детской карты Альфа-банка ненадлежащей - РИА Новости, 27.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:13 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/reklama-1942736856.html
ФАС признала рекламу детской карты Альфа-банка ненадлежащей
ФАС признала рекламу детской карты Альфа-банка ненадлежащей - РИА Новости, 27.04.2024
ФАС признала рекламу детской карты Альфа-банка ненадлежащей
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) признала "ненадлежащей" рекламу детской карты Альфа-банка и выдала ему предписание на устранение нарушения,... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T13:13
2024-04-27T13:13
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
альфа-банк
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825168211_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_03a5162d3be150559fed52ce0d00dec9.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) признала "ненадлежащей" рекламу детской карты Альфа-банка и выдала ему предписание на устранение нарушения, сообщила пресс-служба ведомства. "В рекламе утверждалось, что "Альфа-банк – лучший мобильный банк", а далее следовала поясняющая сноска: "по версии Markswebb". Однако она приводилась трудным для восприятия способом в течение короткого времени и не могла рассматриваться как объективный критерий сравнения рекламируемого продукта с продуктами других банков", - сказано в сообщении. "ФАС России признала рекламу ненадлежащей и выдала банку предписание о прекращении нарушения рекламного законодательства. Банк обязан исполнить его в течение 15 дней с момента получения и отчитаться об этом в службу", - добавили в пресс-службе. Поясняется, что эта информация транслировалась в эфире федеральных телеканалов, на нее в антимонопольный орган пожаловался гражданин.
https://ria.ru/20240409/wildberries-1938872978.html
https://ria.ru/20240227/delo-1929711445.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825168211_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_298cc3b4ccf365bec5b55388585719d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), альфа-банк, общество
Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Альфа-банк, Общество
ФАС признала рекламу детской карты Альфа-банка ненадлежащей

ФАС выдала Альфа-банку на устранение нарушения в рекламе детской карты

© Фото : Пресс-служба Альфа-БанкаЛоготип банка "Альфа-банк"
Логотип банка Альфа-банк - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© Фото : Пресс-служба Альфа-Банка
Логотип банка "Альфа-банк". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) признала "ненадлежащей" рекламу детской карты Альфа-банка и выдала ему предписание на устранение нарушения, сообщила пресс-служба ведомства.
"В рекламе утверждалось, что "Альфа-банк – лучший мобильный банк", а далее следовала поясняющая сноска: "по версии Markswebb". Однако она приводилась трудным для восприятия способом в течение короткого времени и не могла рассматриваться как объективный критерий сравнения рекламируемого продукта с продуктами других банков", - сказано в сообщении.
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
ФАС выдала предупреждение Wildberries
9 апреля, 16:11
"ФАС России признала рекламу ненадлежащей и выдала банку предписание о прекращении нарушения рекламного законодательства. Банк обязан исполнить его в течение 15 дней с момента получения и отчитаться об этом в службу", - добавили в пресс-службе.
Поясняется, что эта информация транслировалась в эфире федеральных телеканалов, на нее в антимонопольный орган пожаловался гражданин.
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
ФАС возбудила дело против Сбербанка
27 февраля, 10:38
 
РоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Альфа-банкОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала