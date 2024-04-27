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ФАС признала рекламу детской карты Альфа-банка ненадлежащей

ФАС признала рекламу детской карты Альфа-банка ненадлежащей - РИА Новости, 27.04.2024

ФАС признала рекламу детской карты Альфа-банка ненадлежащей

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) признала "ненадлежащей" рекламу детской карты Альфа-банка и выдала ему предписание на устранение нарушения,... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T13:13

2024-04-27T13:13

2024-04-27T13:13

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

альфа-банк

общество

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) признала "ненадлежащей" рекламу детской карты Альфа-банка и выдала ему предписание на устранение нарушения, сообщила пресс-служба ведомства. "В рекламе утверждалось, что "Альфа-банк – лучший мобильный банк", а далее следовала поясняющая сноска: "по версии Markswebb". Однако она приводилась трудным для восприятия способом в течение короткого времени и не могла рассматриваться как объективный критерий сравнения рекламируемого продукта с продуктами других банков", - сказано в сообщении. "ФАС России признала рекламу ненадлежащей и выдала банку предписание о прекращении нарушения рекламного законодательства. Банк обязан исполнить его в течение 15 дней с момента получения и отчитаться об этом в службу", - добавили в пресс-службе. Поясняется, что эта информация транслировалась в эфире федеральных телеканалов, на нее в антимонопольный орган пожаловался гражданин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), альфа-банк, общество