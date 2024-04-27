https://ria.ru/20240427/redkassa-1942852873.html
Сайт RedKassa подвергся взлому
Сайт RedKassa подвергся взлому - РИА Новости, 27.04.2024
Сайт RedKassa подвергся взлому
Сайт по продаже билетов RedKassa подвергся взлому, сейчас платформу восстанавливают, сообщили РИА Новости на горячей линии сервиса. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T21:29
2024-04-27T21:29
2024-04-27T21:29
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россия
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Сайт по продаже билетов RedKassa подвергся взлому, сейчас платформу восстанавливают, сообщили РИА Новости на горячей линии сервиса. "Произошел взлом. Сейчас проводят технические работы… Сайт не работает. Все сервисы будут восстановлены", – сказала собеседница агентства.Ранее в СМИ сообщалось, что пользователям сервиса RedKassa приходят в сообщениях приглашения "на концерт Кобзона в Крокус-Холле".
https://ria.ru/20240420/lopatin-1941185031.html
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технологии, россия
Сайт RedKassa подвергся взлому
Сайт по продаже билетов RedKassa подвергся взлому, платформу уже восстанавливают