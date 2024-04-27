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Сайт RedKassa подвергся взлому - РИА Новости, 27.04.2024
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21:29 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/redkassa-1942852873.html
Сайт RedKassa подвергся взлому
Сайт RedKassa подвергся взлому - РИА Новости, 27.04.2024
Сайт RedKassa подвергся взлому
Сайт по продаже билетов RedKassa подвергся взлому, сейчас платформу восстанавливают, сообщили РИА Новости на горячей линии сервиса. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T21:29
2024-04-27T21:29
технологии
россия
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Сайт по продаже билетов RedKassa подвергся взлому, сейчас платформу восстанавливают, сообщили РИА Новости на горячей линии сервиса. "Произошел взлом. Сейчас проводят технические работы… Сайт не работает. Все сервисы будут восстановлены", – сказала собеседница агентства.Ранее в СМИ сообщалось, что пользователям сервиса RedKassa приходят в сообщениях приглашения "на концерт Кобзона в Крокус-Холле".
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Новости
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технологии, россия
Технологии, Россия
Сайт RedKassa подвергся взлому

Сайт по продаже билетов RedKassa подвергся взлому, платформу уже восстанавливают

© Depositphotos.com / shmeljovХакеры
Хакеры - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© Depositphotos.com / shmeljov
Хакеры. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Сайт по продаже билетов RedKassa подвергся взлому, сейчас платформу восстанавливают, сообщили РИА Новости на горячей линии сервиса.
«
"Произошел взлом. Сейчас проводят технические работы… Сайт не работает. Все сервисы будут восстановлены", – сказала собеседница агентства.
Ранее в СМИ сообщалось, что пользователям сервиса RedKassa приходят в сообщениях приглашения "на концерт Кобзона в Крокус-Холле".
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