https://ria.ru/20240427/reb-1942739096.html

Сальдо сообщил об уничтожении украинских вышек РЭБ на правом берегу Днепра

Сальдо сообщил об уничтожении украинских вышек РЭБ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 27.04.2024

Сальдо сообщил об уничтожении украинских вышек РЭБ на правом берегу Днепра

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в своем Telegram-канале об уничтожении нескольких вышек радиоэлектронной борьбы и связи украинских войск в... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T13:24

2024-04-27T13:24

2024-04-27T13:29

специальная военная операция на украине

безопасность

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в своем Telegram-канале об уничтожении нескольких вышек радиоэлектронной борьбы и связи украинских войск в городе Берислав на правом берегу Днепра. "Операторы добровольческого батальона имени В.Ф. Маргелова уничтожили FPV-дронами "Велес" несколько вышек РЭБ и связи украинских формирований в оккупированном городе Берислав на правом берегу Днепра", - написал Сальдо. По его словам, с помощью дронов также успешно уничтожаются десантные лодки противника на Днепре и наземные вражеские объекты.

https://ria.ru/20240427/front-1942285646.html

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Кирилл Волков

безопасность, херсонская область , владимир сальдо, россия, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины