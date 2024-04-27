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Сальдо сообщил об уничтожении украинских вышек РЭБ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 27.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:24 27.04.2024 (обновлено: 13:29 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/reb-1942739096.html
Сальдо сообщил об уничтожении украинских вышек РЭБ на правом берегу Днепра
Сальдо сообщил об уничтожении украинских вышек РЭБ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 27.04.2024
Сальдо сообщил об уничтожении украинских вышек РЭБ на правом берегу Днепра
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в своем Telegram-канале об уничтожении нескольких вышек радиоэлектронной борьбы и связи украинских войск в... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T13:24
2024-04-27T13:29
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
владимир сальдо
россия
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в своем Telegram-канале об уничтожении нескольких вышек радиоэлектронной борьбы и связи украинских войск в городе Берислав на правом берегу Днепра. "Операторы добровольческого батальона имени В.Ф. Маргелова уничтожили FPV-дронами "Велес" несколько вышек РЭБ и связи украинских формирований в оккупированном городе Берислав на правом берегу Днепра", - написал Сальдо. По его словам, с помощью дронов также успешно уничтожаются десантные лодки противника на Днепре и наземные вражеские объекты.
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безопасность, херсонская область , владимир сальдо, россия, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Владимир Сальдо, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Сальдо сообщил об уничтожении украинских вышек РЭБ на правом берегу Днепра

Сальдо: российские дроны уничтожили несколько украинских вышек РЭБ в Бериславе

© Владимир Сальдо/TelegramУничтожение FPV-дроном "Велес" вышки радиоэлектронной борьбы в городе Берислав на правом берегу Днепра
Уничтожение FPV-дроном Велес вышки радиоэлектронной борьбы в городе Берислав на правом берегу Днепра
© Владимир Сальдо/Telegram
Уничтожение FPV-дроном "Велес" вышки радиоэлектронной борьбы в городе Берислав на правом берегу Днепра
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в своем Telegram-канале об уничтожении нескольких вышек радиоэлектронной борьбы и связи украинских войск в городе Берислав на правом берегу Днепра.
"Операторы добровольческого батальона имени В.Ф. Маргелова уничтожили FPV-дронами "Велес" несколько вышек РЭБ и связи украинских формирований в оккупированном городе Берислав на правом берегу Днепра", - написал Сальдо.
По его словам, с помощью дронов также успешно уничтожаются десантные лодки противника на Днепре и наземные вражеские объекты.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонская областьВладимир СальдоРоссияУкраинаВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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