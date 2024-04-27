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Сальдо сообщил об уничтожении украинских вышек РЭБ на правом берегу Днепра
Сальдо сообщил об уничтожении украинских вышек РЭБ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 27.04.2024
Сальдо сообщил об уничтожении украинских вышек РЭБ на правом берегу Днепра
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в своем Telegram-канале об уничтожении нескольких вышек радиоэлектронной борьбы и связи украинских войск в... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T13:24
2024-04-27T13:24
2024-04-27T13:29
специальная военная операция на украине
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в своем Telegram-канале об уничтожении нескольких вышек радиоэлектронной борьбы и связи украинских войск в городе Берислав на правом берегу Днепра. "Операторы добровольческого батальона имени В.Ф. Маргелова уничтожили FPV-дронами "Велес" несколько вышек РЭБ и связи украинских формирований в оккупированном городе Берислав на правом берегу Днепра", - написал Сальдо. По его словам, с помощью дронов также успешно уничтожаются десантные лодки противника на Днепре и наземные вражеские объекты.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Сальдо сообщил об уничтожении украинских вышек РЭБ на правом берегу Днепра
Сальдо: российские дроны уничтожили несколько украинских вышек РЭБ в Бериславе