https://ria.ru/20240427/razvitie-1942749145.html

В Госдуму вошли предложения от Архангельска по развитию Арктической зоны

В Госдуму вошли предложения от Архангельска по развитию Арктической зоны - РИА Новости, 27.04.2024

В Госдуму вошли предложения от Архангельска по развитию Арктической зоны

Предложения парламентариев архангельского областного собрания депутатов вошли в рекомендации Госдумы по развитию Арктической зоны РФ, в частности, они касаются... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T14:24

2024-04-27T14:24

2024-04-27T14:24

архангельская область

россия

арктика

архангельская область

госдума рф

арктический совет

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АРХАНГЕЛЬСК, 27 апр – РИА Новости. Предложения парламентариев архангельского областного собрания депутатов вошли в рекомендации Госдумы по развитию Арктической зоны РФ, в частности, они касаются работы малого и среднего бизнеса, оснащения больниц и поликлиник, выплаты полярных надбавок молодым специалистам и других аспектов, сообщила пресс-служба архангельского собрания. Комитет Государственной думы по развитию Дальнего Востока и Арктики сформировал пакет рекомендаций в адрес правительства РФ по итогам выездного заседания в Салехарде, где обсуждались вопросы правового регулирования социально-экономического развития Арктической зоны России. Акцент сделан на совершенствовании системы государственных гарантий для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера, поддержке предпринимательства, развитии Северного морского пути, агропромышленного комплекса, туриндустрии в северных регионах и других темах "Для Арктики уже принято 13 законов и более 70 нормативных правовых актов. В регионе действуют льготы для инвесторов, создана территория опережающего развития, урегулирован северный завоз, утвержден план развития Северного морского пути. Тем не менее, по мнению экспертов, необходимы дополнительные механизмы государственной поддержки", - пояснили в заксобрании. Архангельские депутаты по итогам участия в выездном заседании направили свои предложения, большинство из которых вошли в окончательные рекомендации. В частности, одобрено предложение отнести малых и средних предпринимателей, работающих в районах Крайнего Севера, к категории потребителей электроэнергии, приравненных к населению. Это позволит снизить нагрузку на производителей и повысить их конкурентоспособность. "Учитывая неблагоприятные климатические условия, труднодоступность территорий, мы предложили разработать комплекс по оснащению больниц и поликлиник в Арктике современным диагностическим, лечебным и реабилитационным оборудованием, а также увеличить нормативы финансирования медучреждений. Это позволит более внимательно подходить к вопросам сохранения здоровья жителей Арктики", – рассказала председатель архангельского областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева, слова которой приводятся в сообщении. Она отметила, что депутаты также считают важным стимулировать туроператоров, чтобы они активнее продвигали поездки в арктические регионы, и продлить программу туристического кэшбека. По словам спикера регионального парламента, пока обсуждается предложение о выплате молодым специалистам федеральных учреждений, вузов и научных организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к нему территориях, северных надбавок с первого дня работы, без учета трудового стажа. Для учреждений Архангельской области такое решение принято на мартовской сессии, что поможет привлечь в арктические территории новые кадры из других регионов. Федеральные парламентарии поддержали большой пакет предложений региона по развитию грузовоперевозок по Северному морскому пути. "Для увеличения грузопотока по Севморпути мы, к примеру, рекомендовали снизить тарифы и сборы при перевозке грузов железнодорожным транспортом до припортовых станций, рассмотреть вопросы модернизации флота, развития портов, обследования и ремонта причалов и перегрузочных комплексов", – рассказал председатель комитета областного собрания по вопросам бюджета, экономики, финансовой и налоговой политике Игорь Годзиш. Среди других поддержанных инициатив Архангельской области – проведение дноуглубительных работ на реках, по которым ведется северный завоз, субсидирование убыточных авиапредприятий в Арктической зоне и многое другое. "Практически все обращения депутатского корпуса и регионального правительства нашли отклик в итоговых рекомендациях. Теперь вместе с коллегами из Госдумы будем работать дальше, чтобы эти предложения были воплощены в конкретных решениях на федеральном уровне", – сказала Прокопьева.

https://ria.ru/20231222/prokopeva-1917527754.html

https://ria.ru/20231211/port-1915192167.html

https://realty.ria.ru/20231211/arkhangelsk-1915143115.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, арктика, архангельская область, госдума рф, арктический совет