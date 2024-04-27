https://ria.ru/20240427/rassledovanie-1942774870.html
В ФРГ ушли от ответа на призыв Китая к расследованию на "Северном потоке"
В ФРГ ушли от ответа на призыв Китая к расследованию на "Северном потоке" - РИА Новости, 27.04.2024
В ФРГ ушли от ответа на призыв Китая к расследованию на "Северном потоке"
Теракт на "Северных потоках" уже расследуется генеральной прокуратурой Германии, заявили в министерстве иностранных дел страны на запрос РИА Новости об... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T15:18
2024-04-27T15:18
2024-04-27T15:18
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БЕРЛИН, 27 апр - РИА Новости. Теракт на "Северных потоках" уже расследуется генеральной прокуратурой Германии, заявили в министерстве иностранных дел страны на запрос РИА Новости об инициативе Китая провести международное расследование под эгидой ООН. "Расследование уже ведется - федеральным генеральным прокурором", - ответили в пресс-службе дипведомства. Данный ответ является стандартным за всё время расследования диверсии на трубопроводе, за последние полтора с лишним года германские официальные ведомства так и не предоставили общественности никакой информации о происшествии. В пятницу зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан заявил в ходе заседания Совбеза, что Китай призывает к скорому запуску международного расследования под эгидой ООН теракта на "Северном потоке". Ранее Россия также представляла в СБ ООН проект резолюции, призывающей генсека ООН создать международную комиссию для расследования обстоятельств подрыва газопроводов "Северного потока". Однако Совбез ООН не смог принять эту резолюцию из-за позиции западных государств. За документ проголосовали РФ, Китай и Бразилия. Остальные члены Совбеза, включая США, воздержались.
https://ria.ru/20240426/nebenzya-1942637529.html
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в мире, китай, россия, германия, гэн шуан, оон, северный поток
В мире, Китай, Россия, Германия, Гэн Шуан, ООН, Северный поток, В мире
В ФРГ ушли от ответа на призыв Китая к расследованию на "Северном потоке"
В МИД ФРГ ушли от ответа на призыв Китая к расследованию теракта на "Севпотоке"