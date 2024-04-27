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Главе СК доложат о деле хулигана, снимавшего видео с избиением людей - РИА Новости, 27.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:09 27.04.2024 (обновлено: 13:17 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/rassledovanie-1942735688.html
Главе СК доложат о деле хулигана, снимавшего видео с избиением людей
Главе СК доложат о деле хулигана, снимавшего видео с избиением людей - РИА Новости, 27.04.2024
Главе СК доложат о деле хулигана, снимавшего видео с избиением людей
Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела в отношении хулигана, который избивал людей в Ростовской области и снимал эти... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T13:09
2024-04-27T13:17
происшествия
россия
ростовская область
москва
следственный комитет россии (ск рф)
специальная военная операция на украине
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 апр - РИА Новости. Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела в отношении хулигана, который избивал людей в Ростовской области и снимал эти действия на камеру мобильного телефона, сообщает СК России. В пятницу оперативники УФСБ России по Ростовской области совместно с полицейскими задержали 17-летнего жителя Ростовской области. Как сообщали следователи, молодой человек являясь администратором канала в интернет-мессенджере, опубликовал зафиксированный на видеозаписях "противоправный контент" со своим участием. Уголовное дело возбуждено по статье "хулиганство". "Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУСК России по Ростовской области Ковалеву С.Ю. доложить о ходе расследования уголовного дела", - говорится в сообщении. Ранее в ряде соцсетей была опубликована информация о том, что некий гражданин систематически нападал на незнакомых ему людей в Ростовской области, избивал их, нанося тяжелые травмы, и выкладывал видео с избиением на своей странице в интернете. Кроме того, он размещал на своей странице фотографии, где вскидывал руку в нацистском приветствии, в том числе на Красной площади в Москве.
https://ria.ru/20240115/video-1921361063.html
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происшествия, россия, ростовская область, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ростовская область, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Специальная военная операция на Украине
Главе СК доложат о деле хулигана, снимавшего видео с избиением людей

Главе СК доложат о деле ростовчанина, снимавшего видео с избиением людей

© RT на русском Кадр, на котором видно как блогер-самбист избивает людей
 Кадр, на котором видно как блогер-самбист избивает людей
© RT на русском
Кадр, на котором видно как блогер-самбист избивает людей
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 апр - РИА Новости. Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела в отношении хулигана, который избивал людей в Ростовской области и снимал эти действия на камеру мобильного телефона, сообщает СК России.
В пятницу оперативники УФСБ России по Ростовской области совместно с полицейскими задержали 17-летнего жителя Ростовской области. Как сообщали следователи, молодой человек являясь администратором канала в интернет-мессенджере, опубликовал зафиксированный на видеозаписях "противоправный контент" со своим участием. Уголовное дело возбуждено по статье "хулиганство".
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
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15 января, 09:42
"Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУСК России по Ростовской области Ковалеву С.Ю. доложить о ходе расследования уголовного дела", - говорится в сообщении.
Ранее в ряде соцсетей была опубликована информация о том, что некий гражданин систематически нападал на незнакомых ему людей в Ростовской области, избивал их, нанося тяжелые травмы, и выкладывал видео с избиением на своей странице в интернете. Кроме того, он размещал на своей странице фотографии, где вскидывал руку в нацистском приветствии, в том числе на Красной площади в Москве.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияРостовская областьМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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