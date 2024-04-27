Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о формировании базы для роста доходов бюджета - РИА Новости, 27.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:07 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/putin-1942751227.html
Путин рассказал о формировании базы для роста доходов бюджета
Путин рассказал о формировании базы для роста доходов бюджета - РИА Новости, 27.04.2024
Путин рассказал о формировании базы для роста доходов бюджета
Формируется солидная база для роста доходов бюджета РФ на всем шестилетнем горизонте, заявил глава государства Владимир Путин. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T14:07
2024-04-27T14:07
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942745217_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_3693d48c82eeed4479c59a99f5ce38b4.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Формируется солидная база для роста доходов бюджета РФ на всем шестилетнем горизонте, заявил глава государства Владимир Путин. "За первый квартал нефтегазовые поступления увеличились на 43%. В целом доходы федерального бюджета на три месяца выросли более чем в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом... Можно уверенно сказать, что формируется солидная база для роста бюджетных доходов на всем шестилетнем горизонте", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференции. -0-
https://ria.ru/20231101/putin-1906804084.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942745217_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_e8d686acda9f404f59ac5a00d610a3f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о формировании базы для роста доходов бюджета

Путин: формируется база для роста доходов бюджета на шестилетнем горизонте

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по экономическим вопросам
Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по экономическим вопросам
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Формируется солидная база для роста доходов бюджета РФ на всем шестилетнем горизонте, заявил глава государства Владимир Путин.
"За первый квартал нефтегазовые поступления увеличились на 43%. В целом доходы федерального бюджета на три месяца выросли более чем в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом... Можно уверенно сказать, что формируется солидная база для роста бюджетных доходов на всем шестилетнем горизонте", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференции. -0-
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Путин оценил ситуацию в российской экономике
1 ноября 2023, 20:53
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала