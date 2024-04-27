https://ria.ru/20240427/putin-1942751227.html
Путин рассказал о формировании базы для роста доходов бюджета
Путин рассказал о формировании базы для роста доходов бюджета - РИА Новости, 27.04.2024
Путин рассказал о формировании базы для роста доходов бюджета
Формируется солидная база для роста доходов бюджета РФ на всем шестилетнем горизонте, заявил глава государства Владимир Путин. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T14:07
2024-04-27T14:07
2024-04-27T14:07
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Формируется солидная база для роста доходов бюджета РФ на всем шестилетнем горизонте, заявил глава государства Владимир Путин. "За первый квартал нефтегазовые поступления увеличились на 43%. В целом доходы федерального бюджета на три месяца выросли более чем в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом... Можно уверенно сказать, что формируется солидная база для роста бюджетных доходов на всем шестилетнем горизонте", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференции. -0-
https://ria.ru/20231101/putin-1906804084.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о формировании базы для роста доходов бюджета
Путин: формируется база для роста доходов бюджета на шестилетнем горизонте
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Формируется солидная база для роста доходов бюджета РФ на всем шестилетнем горизонте, заявил глава государства Владимир Путин.
"За первый квартал нефтегазовые поступления увеличились на 43%. В целом доходы федерального бюджета на три месяца выросли более чем в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом... Можно уверенно сказать, что формируется солидная база для роста бюджетных доходов на всем шестилетнем горизонте", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференции. -0-