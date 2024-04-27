https://ria.ru/20240427/putin-1942751227.html

Путин рассказал о формировании базы для роста доходов бюджета

Путин рассказал о формировании базы для роста доходов бюджета - РИА Новости, 27.04.2024

Путин рассказал о формировании базы для роста доходов бюджета

Формируется солидная база для роста доходов бюджета РФ на всем шестилетнем горизонте, заявил глава государства Владимир Путин. РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T14:07

2024-04-27T14:07

2024-04-27T14:07

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Формируется солидная база для роста доходов бюджета РФ на всем шестилетнем горизонте, заявил глава государства Владимир Путин. "За первый квартал нефтегазовые поступления увеличились на 43%. В целом доходы федерального бюджета на три месяца выросли более чем в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом... Можно уверенно сказать, что формируется солидная база для роста бюджетных доходов на всем шестилетнем горизонте", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференции. -0-

https://ria.ru/20231101/putin-1906804084.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, владимир путин