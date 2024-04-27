https://ria.ru/20240427/putin-1942742368.html

Путин рассказал о теме совещания по экономическим вопросам

Путин рассказал о теме совещания по экономическим вопросам - РИА Новости, 27.04.2024

Путин рассказал о теме совещания по экономическим вопросам

Президент России Владимир Путин сообщил, что на совещании по экономическим вопросам планируется обсудить подходы к финансированию проектов и программ... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T13:34

2024-04-27T13:34

2024-04-27T13:47

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что на совещании по экономическим вопросам планируется обсудить подходы к финансированию проектов и программ национального развития."Предлагаю, как и договаривались, обсудить сегодня текущее положение дел в экономике России, в ее важнейших отраслях и в сфере финансов. В том числе, особое внимание предлагаю обратить на долгосрочные тенденции, которые отражены в прогнозе социально-экономического развития страны до 2030. А это, подчеркну, основа, база для реализации инициатив, о которых было сказано в послании Федеральному собранию. Подходы к финансированию проектов и программ, заявленных в этом стратегическом документе, мы сегодня также рассмотрим.

https://ria.ru/20240411/podgotovka-1939473857.html

россия

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин, россия