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Путин рассказал о теме совещания по экономическим вопросам - РИА Новости, 27.04.2024
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13:34 27.04.2024 (обновлено: 13:47 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/putin-1942742368.html
Путин рассказал о теме совещания по экономическим вопросам
Путин рассказал о теме совещания по экономическим вопросам - РИА Новости, 27.04.2024
Путин рассказал о теме совещания по экономическим вопросам
Президент России Владимир Путин сообщил, что на совещании по экономическим вопросам планируется обсудить подходы к финансированию проектов и программ... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T13:34
2024-04-27T13:47
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что на совещании по экономическим вопросам планируется обсудить подходы к финансированию проектов и программ национального развития."Предлагаю, как и договаривались, обсудить сегодня текущее положение дел в экономике России, в ее важнейших отраслях и в сфере финансов. В том числе, особое внимание предлагаю обратить на долгосрочные тенденции, которые отражены в прогнозе социально-экономического развития страны до 2030. А это, подчеркну, основа, база для реализации инициатив, о которых было сказано в послании Федеральному собранию. Подходы к финансированию проектов и программ, заявленных в этом стратегическом документе, мы сегодня также рассмотрим.
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экономика, владимир путин, россия
Экономика, Владимир Путин, Россия
Путин рассказал о теме совещания по экономическим вопросам

Путин: на совещании по экономическим вопросам обсудят финансирование проектов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что на совещании по экономическим вопросам планируется обсудить подходы к финансированию проектов и программ национального развития.
"Предлагаю, как и договаривались, обсудить сегодня текущее положение дел в экономике России, в ее важнейших отраслях и в сфере финансов. В том числе, особое внимание предлагаю обратить на долгосрочные тенденции, которые отражены в прогнозе социально-экономического развития страны до 2030. А это, подчеркну, основа, база для реализации инициатив, о которых было сказано в послании Федеральному собранию. Подходы к финансированию проектов и программ, заявленных в этом стратегическом документе, мы сегодня также рассмотрим.
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ЭкономикаВладимир ПутинРоссия
 
 
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