https://ria.ru/20240427/putin-1942740724.html
Совещание Путина по экономическим вопросам. Трансляция
Совещание Путина по экономическим вопросам. Трансляция - РИА Новости, 27.04.2024
Совещание Путина по экономическим вопросам. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T13:30
2024-04-27T13:30
2024-04-27T13:30
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942690767_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_acc76ecad4fb4db131e4606639f0ef96.jpg
Президент России Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942690767_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_33c18649c536afc12959e356d5e88fd7.jpg
Путин на совещании по экономическим вопросам
Путин на совещании по экономическим вопросам
2024-04-27T13:30
true
PT7M08S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, видео
Россия, Владимир Путин
Совещание Путина по экономическим вопросам. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам.
2024-04-27T13:30
true
PT7M08S
Президент России Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам.