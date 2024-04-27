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Польша ничего не выиграет от размещения ядерного оружия, заявил Пушков - РИА Новости, 27.04.2024
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11:46 27.04.2024 (обновлено: 11:49 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/pushkov-1942712846.html
Польша ничего не выиграет от размещения ядерного оружия, заявил Пушков
Польша ничего не выиграет от размещения ядерного оружия, заявил Пушков - РИА Новости, 27.04.2024
Польша ничего не выиграет от размещения ядерного оружия, заявил Пушков
Ядерное оружие в случае его появления на территории Польши будет контролироваться США, поляки ничего не выиграют от этого, заявил российский сенатор Алексей... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T11:46
2024-04-27T11:49
польша
сша
россия
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радослав сикорский
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Ядерное оружие в случае его появления на территории Польши будет контролироваться США, поляки ничего не выиграют от этого, заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале. Ранее президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Fakt заявил, что власти Польши готовы пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия. Туск в ответ на это заявил, что хочет встретиться с Дудой и узнать, что подвигло его на такие заявления. В четверг Дуда пригласил Туска на такую встречу 1 мая. МИД Польши Радослав Сикорский при этом заявил, что Дуда не имеет полномочий обсуждать вероятное размещение на территории страны ядерного оружия, причем его об этом предупреждали. "Глава МИД Польши Сикорский, по сути, поставил на место президента страны Дуду, заявившего о возможности появления в Польше атомного оружия США. Сикорский пояснил, что президент должен представлять внешнюю политику, утвержденную правительством, а не противоречить ей. Между тем и премьер Туск, и сам Сикорский не поддерживают эту идею, справедливо полагая, что это превратит места размещения такого оружия в потенциальную цель для удара со стороны России. Таким образом, если Польша пойдет на поводу у атомных амбиций части своей правящей элиты, она ничего не выиграет от появления атомного оружия на ее территории", - объяснил Пушков. Сенатор подчеркнул, что это ядерное оружие "в любом случае" будут контролировать США, а поляки иметь доступа к нему не будут. "Зато появление такого орудия очень успешно подорвет безопасность Польши. Думаю, не менее важна в данном случае позиция администрации Байдена, выраженная и через генсека НАТО Столтенберга. Она состоит в том, что США не намерены перебрасывать в Польшу атомные бомбы со своих баз в Западной и Центральной Европе", - подчеркнул парламентарий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Польши о готовности разместить у себя ядерное оружие, отметил, что при реализации планов будут предприняты шаги для обеспечения безопасности России.
https://ria.ru/20240426/duda-1942643442.html
https://ria.ru/20240426/polsha-1942553778.html
https://ria.ru/20240426/sderzhivanie-1942525568.html
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польша, сша, россия, анджей дуда, радослав сикорский, алексей пушков, нато
Польша, США, Россия, Анджей Дуда, Радослав Сикорский, Алексей Пушков, НАТО
Польша ничего не выиграет от размещения ядерного оружия, заявил Пушков

Сенатор Пушков: ядерное оружие в Польше будет контролироваться США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВаршава
Варшава - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Ядерное оружие в случае его появления на территории Польши будет контролироваться США, поляки ничего не выиграют от этого, заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
Ранее президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Fakt заявил, что власти Польши готовы пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия. Туск в ответ на это заявил, что хочет встретиться с Дудой и узнать, что подвигло его на такие заявления. В четверг Дуда пригласил Туска на такую встречу 1 мая. МИД Польши Радослав Сикорский при этом заявил, что Дуда не имеет полномочий обсуждать вероятное размещение на территории страны ядерного оружия, причем его об этом предупреждали.
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"Глава МИД Польши Сикорский, по сути, поставил на место президента страны Дуду, заявившего о возможности появления в Польше атомного оружия США. Сикорский пояснил, что президент должен представлять внешнюю политику, утвержденную правительством, а не противоречить ей. Между тем и премьер Туск, и сам Сикорский не поддерживают эту идею, справедливо полагая, что это превратит места размещения такого оружия в потенциальную цель для удара со стороны России. Таким образом, если Польша пойдет на поводу у атомных амбиций части своей правящей элиты, она ничего не выиграет от появления атомного оружия на ее территории", - объяснил Пушков.
Сенатор подчеркнул, что это ядерное оружие "в любом случае" будут контролировать США, а поляки иметь доступа к нему не будут.
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"Зато появление такого орудия очень успешно подорвет безопасность Польши. Думаю, не менее важна в данном случае позиция администрации Байдена, выраженная и через генсека НАТО Столтенберга. Она состоит в том, что США не намерены перебрасывать в Польшу атомные бомбы со своих баз в Западной и Центральной Европе", - подчеркнул парламентарий.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Польши о готовности разместить у себя ядерное оружие, отметил, что при реализации планов будут предприняты шаги для обеспечения безопасности России.
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