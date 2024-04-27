https://ria.ru/20240427/prikhodko-1942668533.html
Поселок Гольмовский в ДНР частично обесточен из-за обстрела
Поселок Гольмовский в ДНР частично обесточен из-за обстрела - РИА Новости, 27.04.2024
Поселок Гольмовский в ДНР частично обесточен из-за обстрела
Поселок Гольмовский обесточен в результате обстрела украинскими войсками Горловки, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T08:52
2024-04-27T08:52
2024-04-27T09:49
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
специальная военная операция на украине
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg
ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Поселок Гольмовский обесточен в результате обстрела украинскими войсками Горловки, сообщил мэр Горловки Иван Приходько."Обстрелом украинских нацистов повреждены линии электропередач в поселке Гольмовский (Никитовский район Горловки). Посёлок частично обесточен", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэра.Ранее Приходько сообщал, что автомобильная заправочная станция получила повреждения в результате удара ВСУ по Никитскому району Горловки.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240427/donetsk-1942648950.html
https://ria.ru/20240427/podpole-1942666517.html
горловка
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d9e5e9ea2dec17c5a6c4c3950713786e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Поселок Гольмовский в ДНР частично обесточен из-за обстрела
Приходько: поселок Гольмовский в ДНР частично обесточен из-за обстрела ВСУ