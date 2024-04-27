https://ria.ru/20240427/prikhodko-1942668533.html

Поселок Гольмовский в ДНР частично обесточен из-за обстрела

Поселок Гольмовский в ДНР частично обесточен из-за обстрела - РИА Новости, 27.04.2024

Поселок Гольмовский в ДНР частично обесточен из-за обстрела

Поселок Гольмовский обесточен в результате обстрела украинскими войсками Горловки, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T08:52

2024-04-27T08:52

2024-04-27T09:49

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

специальная военная операция на украине

происшествия

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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Поселок Гольмовский обесточен в результате обстрела украинскими войсками Горловки, сообщил мэр Горловки Иван Приходько."Обстрелом украинских нацистов повреждены линии электропередач в поселке Гольмовский (Никитовский район Горловки). Посёлок частично обесточен", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэра.Ранее Приходько сообщал, что автомобильная заправочная станция получила повреждения в результате удара ВСУ по Никитскому району Горловки.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240427/donetsk-1942648950.html

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Варвара Скокшина

горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, происшествия