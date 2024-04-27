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Поселок Гольмовский в ДНР частично обесточен из-за обстрела - РИА Новости, 27.04.2024
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08:52 27.04.2024 (обновлено: 09:49 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/prikhodko-1942668533.html
Поселок Гольмовский в ДНР частично обесточен из-за обстрела
Поселок Гольмовский в ДНР частично обесточен из-за обстрела - РИА Новости, 27.04.2024
Поселок Гольмовский в ДНР частично обесточен из-за обстрела
Поселок Гольмовский обесточен в результате обстрела украинскими войсками Горловки, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T08:52
2024-04-27T09:49
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
специальная военная операция на украине
происшествия
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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Поселок Гольмовский обесточен в результате обстрела украинскими войсками Горловки, сообщил мэр Горловки Иван Приходько."Обстрелом украинских нацистов повреждены линии электропередач в поселке Гольмовский (Никитовский район Горловки). Посёлок частично обесточен", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэра.Ранее Приходько сообщал, что автомобильная заправочная станция получила повреждения в результате удара ВСУ по Никитскому району Горловки.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240427/donetsk-1942648950.html
https://ria.ru/20240427/podpole-1942666517.html
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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Поселок Гольмовский в ДНР частично обесточен из-за обстрела

Приходько: поселок Гольмовский в ДНР частично обесточен из-за обстрела ВСУ

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Поселок Гольмовский обесточен в результате обстрела украинскими войсками Горловки, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
"Обстрелом украинских нацистов повреждены линии электропередач в поселке Гольмовский (Никитовский район Горловки). Посёлок частично обесточен", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэра.
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Ранее Приходько сообщал, что автомобильная заправочная станция получила повреждения в результате удара ВСУ по Никитскому району Горловки.
Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоПроисшествия
 
 
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