https://ria.ru/20240427/predprinimateli-1942734880.html

Число предпринимателей в малом бизнесе Карелии выросло до 111 тысяч

Число предпринимателей в малом бизнесе Карелии выросло до 111 тысяч - РИА Новости, 27.04.2024

Число предпринимателей в малом бизнесе Карелии выросло до 111 тысяч

В малом бизнесе Карелии на сегодняшний день трудится почти 111 тысяч человек, это 42% от общей численности всей рабочей силы республики и более 27% ВРП,... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T13:06

2024-04-27T13:06

2024-04-27T13:06

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владимир путин

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В малом бизнесе Карелии на сегодняшний день трудится почти 111 тысяч человек, это 42% от общей численности всей рабочей силы республики и более 27% ВРП, сообщает пресс-служба региона. Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков в ежегодном отчете рассказал, что в 2023 году было заключено более 1,5 тысячи соглашений о предоставлении мер финансовой поддержки малому бизнесу, а сам объем поддержки превысил 3,7 миллиарда рублей. "Поступление налога на профессиональный доход за этот период выросло в 1,6 раза, численность самозанятых – также в 1,6 раза, а по количеству субъектов МСП, включая самозанятых, достигнут рост на 28%", - сказал Парфенчиков, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что сегодня в малом бизнесе Карелии трудится уже почти 111 тысяч человек. Это 42% от общей численности всей рабочей силы Карелии и более 27% в ВРП. Благодаря мероприятиям профильного нацпроекта удалось на порядок повысить уровень инфраструктуры предпринимательской деятельности. Помощь карельским предпринимателям оказывают в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который инициировал президент РФ Владимир Путин.

https://ria.ru/20240410/rynok-1939146429.html

https://ria.ru/20240318/podderzhka-1934009687.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

республика карелия, россия, артур парфенчиков, владимир путин, твой бизнес – новости