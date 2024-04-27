Рейтинг@Mail.ru
Число предпринимателей в малом бизнесе Карелии выросло до 111 тысяч - РИА Новости, 27.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес
Твой бизнес
 
13:06 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/predprinimateli-1942734880.html
Число предпринимателей в малом бизнесе Карелии выросло до 111 тысяч
Число предпринимателей в малом бизнесе Карелии выросло до 111 тысяч - РИА Новости, 27.04.2024
Число предпринимателей в малом бизнесе Карелии выросло до 111 тысяч
В малом бизнесе Карелии на сегодняшний день трудится почти 111 тысяч человек, это 42% от общей численности всей рабочей силы республики и более 27% ВРП,... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T13:06
2024-04-27T13:06
твой бизнес
республика карелия
россия
артур парфенчиков
владимир путин
твой бизнес – новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941464671_0:165:3072:1893_1920x0_80_0_0_14dfbe8d2de9b868f6d7228f59b2e93a.jpg
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В малом бизнесе Карелии на сегодняшний день трудится почти 111 тысяч человек, это 42% от общей численности всей рабочей силы республики и более 27% ВРП, сообщает пресс-служба региона. Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков в ежегодном отчете рассказал, что в 2023 году было заключено более 1,5 тысячи соглашений о предоставлении мер финансовой поддержки малому бизнесу, а сам объем поддержки превысил 3,7 миллиарда рублей. "Поступление налога на профессиональный доход за этот период выросло в 1,6 раза, численность самозанятых – также в 1,6 раза, а по количеству субъектов МСП, включая самозанятых, достигнут рост на 28%", - сказал Парфенчиков, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что сегодня в малом бизнесе Карелии трудится уже почти 111 тысяч человек. Это 42% от общей численности всей рабочей силы Карелии и более 27% в ВРП. Благодаря мероприятиям профильного нацпроекта удалось на порядок повысить уровень инфраструктуры предпринимательской деятельности. Помощь карельским предпринимателям оказывают в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который инициировал президент РФ Владимир Путин.
https://ria.ru/20240410/rynok-1939146429.html
https://ria.ru/20240318/podderzhka-1934009687.html
республика карелия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941464671_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_46af9dd97e0990cabe8bfda280bc0fa5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика карелия, россия, артур парфенчиков, владимир путин, твой бизнес – новости
Твой бизнес, Республика Карелия, Россия, Артур Парфенчиков, Владимир Путин, Твой бизнес – новости

Число предпринимателей в малом бизнесе Карелии выросло до 111 тысяч

© iStock.com / Jay YunoМолодой бизнесмен во время работы
Молодой бизнесмен во время работы - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© iStock.com / Jay Yuno
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В малом бизнесе Карелии на сегодняшний день трудится почти 111 тысяч человек, это 42% от общей численности всей рабочей силы республики и более 27% ВРП, сообщает пресс-служба региона.
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков в ежегодном отчете рассказал, что в 2023 году было заключено более 1,5 тысячи соглашений о предоставлении мер финансовой поддержки малому бизнесу, а сам объем поддержки превысил 3,7 миллиарда рублей.
Рынок для продукции местных фермеров отроют в Петрозаводске - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Рынок для продукции местных фермеров откроют в Петрозаводске
10 апреля, 17:23
"Поступление налога на профессиональный доход за этот период выросло в 1,6 раза, численность самозанятых – также в 1,6 раза, а по количеству субъектов МСП, включая самозанятых, достигнут рост на 28%", - сказал Парфенчиков, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что сегодня в малом бизнесе Карелии трудится уже почти 111 тысяч человек. Это 42% от общей численности всей рабочей силы Карелии и более 27% в ВРП. Благодаря мероприятиям профильного нацпроекта удалось на порядок повысить уровень инфраструктуры предпринимательской деятельности.
Помощь карельским предпринимателям оказывают в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который инициировал президент РФ Владимир Путин.
Мужчина подписывает документы в банке - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Более 1000 микрозаймов получили бизнесмены в Карелии при поддержке ФСК
18 марта, 14:38
 
Твой бизнесРеспублика КарелияРоссияАртур ПарфенчиковВладимир ПутинТвой бизнес – новости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала