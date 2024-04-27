https://ria.ru/20240427/predprinimateli-1942734880.html
Число предпринимателей в малом бизнесе Карелии выросло до 111 тысяч
Число предпринимателей в малом бизнесе Карелии выросло до 111 тысяч - РИА Новости, 27.04.2024
Число предпринимателей в малом бизнесе Карелии выросло до 111 тысяч
В малом бизнесе Карелии на сегодняшний день трудится почти 111 тысяч человек, это 42% от общей численности всей рабочей силы республики и более 27% ВРП,... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T13:06
2024-04-27T13:06
2024-04-27T13:06
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В малом бизнесе Карелии на сегодняшний день трудится почти 111 тысяч человек, это 42% от общей численности всей рабочей силы республики и более 27% ВРП, сообщает пресс-служба региона. Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков в ежегодном отчете рассказал, что в 2023 году было заключено более 1,5 тысячи соглашений о предоставлении мер финансовой поддержки малому бизнесу, а сам объем поддержки превысил 3,7 миллиарда рублей. "Поступление налога на профессиональный доход за этот период выросло в 1,6 раза, численность самозанятых – также в 1,6 раза, а по количеству субъектов МСП, включая самозанятых, достигнут рост на 28%", - сказал Парфенчиков, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что сегодня в малом бизнесе Карелии трудится уже почти 111 тысяч человек. Это 42% от общей численности всей рабочей силы Карелии и более 27% в ВРП. Благодаря мероприятиям профильного нацпроекта удалось на порядок повысить уровень инфраструктуры предпринимательской деятельности. Помощь карельским предпринимателям оказывают в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который инициировал президент РФ Владимир Путин.
https://ria.ru/20240410/rynok-1939146429.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика карелия, россия, артур парфенчиков, владимир путин, твой бизнес – новости
Твой бизнес, Республика Карелия, Россия, Артур Парфенчиков, Владимир Путин, Твой бизнес – новости
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В малом бизнесе Карелии на сегодняшний день трудится почти 111 тысяч человек, это 42% от общей численности всей рабочей силы республики и более 27% ВРП, сообщает пресс-служба региона.
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков
в ежегодном отчете рассказал, что в 2023 году было заключено более 1,5 тысячи соглашений о предоставлении мер финансовой поддержки малому бизнесу, а сам объем поддержки превысил 3,7 миллиарда рублей.
"Поступление налога на профессиональный доход за этот период выросло в 1,6 раза, численность самозанятых – также в 1,6 раза, а по количеству субъектов МСП, включая самозанятых, достигнут рост на 28%", - сказал Парфенчиков, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что сегодня в малом бизнесе Карелии трудится уже почти 111 тысяч человек. Это 42% от общей численности всей рабочей силы Карелии и более 27% в ВРП. Благодаря мероприятиям профильного нацпроекта удалось на порядок повысить уровень инфраструктуры предпринимательской деятельности.
Помощь карельским предпринимателям оказывают в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который инициировал президент РФ Владимир Путин
.