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Татарстан отказался отменять массовые мероприятия на майские праздники - РИА Новости, 27.04.2024
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12:14 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/prazdniki-1942718224.html
Татарстан отказался отменять массовые мероприятия на майские праздники
Татарстан отказался отменять массовые мероприятия на майские праздники - РИА Новости, 27.04.2024
Татарстан отказался отменять массовые мероприятия на майские праздники
Татарстан не будет отменять массовые мероприятия, приуроченные к майским праздникам, будут приняты исчерпывающие меры по обеспечению комплексных мер... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T12:14
2024-04-27T12:14
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
безопасность
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 апр - РИА Новости. Татарстан не будет отменять массовые мероприятия, приуроченные к майским праздникам, будут приняты исчерпывающие меры по обеспечению комплексных мер безопасности, сообщил глава республики Рустам Минниханов. "Первая декада мая насыщена праздничными и общественно-политическими событиями. 1 мая пройдет Праздник весны и труда, 5 мая наши православные братья будут отмечать один из главных праздников – Пасху. И конечно же, большое политическое событие для нашей страны – инаугурация президента Российской Федерации Владимира Путина – планируется 7 мая. 9 мая проведем всенародный праздник День Победы. Есть решение некоторых регионов, что не время. Ну как не время? Победа она бывает после войны. Если мы праздник не будем проводить, значит, мы не совсем победили. Мы не согласны с этим. Обязательно проведем", - заявил Минниханов на совещании в республиканском Доме правительства в субботу. Глава Татарстана поручил "принять исчерпывающие меры по обеспечению комплексных мер безопасности в республике в праздничные дни". "В связи с проведением большого количества массовых мероприятий и увеличением потока гостей в нашу республику поручаю обеспечить подготовку к проведению мероприятий на самом высоком организационном уровне", – отметил глава республики. Ранее глава Чувашии Олег Николаев объявил о том, что первомайскую демонстрацию, парад и салют отменили в республике в целях безопасности.
https://ria.ru/20240419/saratov-1940965524.html
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рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), безопасность
Рустам Минниханов, Республика Татарстан (Татарстан), Безопасность
Татарстан отказался отменять массовые мероприятия на майские праздники

Минниханов: Татарстан обеспечит безопасность майских массовых мероприятий

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанк"Дворец земледельцев" в Казани
Дворец земледельцев в Казани - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Константин Чалабов
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"Дворец земледельцев" в Казани. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 апр - РИА Новости. Татарстан не будет отменять массовые мероприятия, приуроченные к майским праздникам, будут приняты исчерпывающие меры по обеспечению комплексных мер безопасности, сообщил глава республики Рустам Минниханов.
"Первая декада мая насыщена праздничными и общественно-политическими событиями. 1 мая пройдет Праздник весны и труда, 5 мая наши православные братья будут отмечать один из главных праздников – Пасху. И конечно же, большое политическое событие для нашей страны – инаугурация президента Российской Федерации Владимира Путина – планируется 7 мая. 9 мая проведем всенародный праздник День Победы. Есть решение некоторых регионов, что не время. Ну как не время? Победа она бывает после войны. Если мы праздник не будем проводить, значит, мы не совсем победили. Мы не согласны с этим. Обязательно проведем", - заявил Минниханов на совещании в республиканском Доме правительства в субботу.
Глава Татарстана поручил "принять исчерпывающие меры по обеспечению комплексных мер безопасности в республике в праздничные дни". "В связи с проведением большого количества массовых мероприятий и увеличением потока гостей в нашу республику поручаю обеспечить подготовку к проведению мероприятий на самом высоком организационном уровне", – отметил глава республики.
Ранее глава Чувашии Олег Николаев объявил о том, что первомайскую демонстрацию, парад и салют отменили в республике в целях безопасности.
Города России. Саратов - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
В Саратовской области отменили Парад и салют на 9 мая
19 апреля, 09:32
 
Рустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)Безопасность
 
 
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