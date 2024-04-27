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Пожар в торговых павильонах на Ставрополье локализовали - РИА Новости, 27.04.2024
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00:22 27.04.2024 (обновлено: 10:36 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/pozhar-1942645485.html
Пожар в торговых павильонах на Ставрополье локализовали
Пожар в торговых павильонах на Ставрополье локализовали - РИА Новости, 27.04.2024
Пожар в торговых павильонах на Ставрополье локализовали
Пожар в Ставропольском крае, где горят торговые павильоны на площади 1 тысячи квадратных метров, локализован, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T00:22
2024-04-27T10:36
происшествия
коммерческая недвижимость
ставропольский край
россия
невинномысск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Пожар в Ставропольском крае, где горят торговые павильоны на площади 1 тысячи квадратных метров, локализован, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. Ранее главное управление МЧС по региону сообщало, что торговые павильоны горят на площади тысячи квадратных метров в городе Невинномысске в Ставропольском крае. На этой же площади позже обрушилась кровля. "Специалисты МЧС России локализовали пожар в Ставрополье", - говорится в сообщении.
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ставропольский край
россия
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происшествия, коммерческая недвижимость, ставропольский край, россия, невинномысск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Ставропольский край, Россия, Невинномысск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в торговых павильонах на Ставрополье локализовали

Пожар в торговых павильонах на Ставрополье локализовали на тысяче "квадратов"

© МЧС России/TelegramМесто пожара в торговых павильонах в Невинномысске Ставропольского края. 27 апреля 2024
Место пожара в торговых павильонах в Невинномысске Ставропольского края. 27 апреля 2024
© МЧС России/Telegram
Место пожара в торговых павильонах в Невинномысске Ставропольского края. 27 апреля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Пожар в Ставропольском крае, где горят торговые павильоны на площади 1 тысячи квадратных метров, локализован, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.
Ранее главное управление МЧС по региону сообщало, что торговые павильоны горят на площади тысячи квадратных метров в городе Невинномысске в Ставропольском крае. На этой же площади позже обрушилась кровля.
Возгорание сухой травы на склоне горы Бештау в Ставропольском крае. 5 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
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ПроисшествияКоммерческая недвижимостьСтавропольский крайРоссияНевинномысскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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