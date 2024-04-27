https://ria.ru/20240427/pozhar-1942645485.html
Пожар в торговых павильонах на Ставрополье локализовали
Пожар в торговых павильонах на Ставрополье локализовали - РИА Новости, 27.04.2024
Пожар в торговых павильонах на Ставрополье локализовали
Пожар в Ставропольском крае, где горят торговые павильоны на площади 1 тысячи квадратных метров, локализован, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T00:22
2024-04-27T00:22
2024-04-27T10:36
происшествия
коммерческая недвижимость
ставропольский край
россия
невинномысск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942687644_14:71:1644:988_1920x0_80_0_0_dc021b983a14a93c83a9539c32efdf5d.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Пожар в Ставропольском крае, где горят торговые павильоны на площади 1 тысячи квадратных метров, локализован, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. Ранее главное управление МЧС по региону сообщало, что торговые павильоны горят на площади тысячи квадратных метров в городе Невинномысске в Ставропольском крае. На этой же площади позже обрушилась кровля. "Специалисты МЧС России локализовали пожар в Ставрополье", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231205/gora-1913794658.html
ставропольский край
россия
невинномысск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942687644_249:0:1660:1058_1920x0_80_0_0_0565fc8a73f815a27178173a1113a0c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, коммерческая недвижимость, ставропольский край, россия, невинномысск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Ставропольский край, Россия, Невинномысск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в торговых павильонах на Ставрополье локализовали
Пожар в торговых павильонах на Ставрополье локализовали на тысяче "квадратов"