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Пожар в торговых павильонах на Ставрополье локализовали

Пожар в торговых павильонах на Ставрополье локализовали - РИА Новости, 27.04.2024

Пожар в торговых павильонах на Ставрополье локализовали

Пожар в Ставропольском крае, где горят торговые павильоны на площади 1 тысячи квадратных метров, локализован, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T00:22

2024-04-27T00:22

2024-04-27T10:36

происшествия

коммерческая недвижимость

ставропольский край

россия

невинномысск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Пожар в Ставропольском крае, где горят торговые павильоны на площади 1 тысячи квадратных метров, локализован, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. Ранее главное управление МЧС по региону сообщало, что торговые павильоны горят на площади тысячи квадратных метров в городе Невинномысске в Ставропольском крае. На этой же площади позже обрушилась кровля. "Специалисты МЧС России локализовали пожар в Ставрополье", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231205/gora-1913794658.html

ставропольский край

россия

невинномысск

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2024

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происшествия, коммерческая недвижимость, ставропольский край, россия, невинномысск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)