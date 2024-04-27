https://ria.ru/20240427/pozdravlenie-1942828043.html

Путин поздравил Рошаля с днем рождения

Путин поздравил Рошаля с днем рождения - РИА Новости, 27.04.2024

Путин поздравил Рошаля с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил доктора Леонида Рошаля с Днём рождения, отметив, что его уникальный опыт и знания будут служить сбережению и развитию... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T18:54

2024-04-27T18:54

2024-04-27T19:10

владимир путин

леонид рошаль

общество

россия

монголия

франция

дмитрий песков

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил доктора Леонида Рошаля с Днём рождения, отметив, что его уникальный опыт и знания будут служить сбережению и развитию традиций отечественной медицины, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.В субботу Рошаль отмечает свой 91-й день рождения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин направил телеграмму с поздравлением Рошалю, будет и телефонный разговор, так как президент очень высоко ценит его гражданскую и профессиональную позицию."Уважаемый Леонид Михайлович! Поздравляю Вас с Днём рождения. С удовольствием присоединяюсь к искренним поздравлениям, звучащим сегодня в Ваш адрес – от коллег, друзей и, конечно, от десятков тысяч юных пациентов, которым Вы помогли сохранить здоровье и жизнь, их родителей и близких. Уверен, что и в дальнейшем Ваш уникальный опыт, знания, истинное подвижничество будут служить сбережению и развитию благородных, милосердных традиций отечественной медицины", - говорится в поздравлении.Президент пожелал Рошалю доброго здоровья и всего наилучшего.Леонид Рошаль награжден орденами Мужества (2002), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2008), Почета (2013), Александра Невского (2019).Отмечен наградами иностранных государств: орденом "Полярная звезда" (Монголия), орденом Почетного легиона (Франция) и др.Он удостоен также ряда общественных наград: ордена Петра Великого I степени, ордена "За возрождение России. ХХI век", ордена "Золотой Крест", ордена "Слава России", ордена "Святой праведной Иулиании Лазаревской", ордена "Ломоносова", ордена "Золотая звезда славы", ордена "Гордость России" и др.Именем "Леонид Рошаль" названа звезда в созвездии Тельца.

https://ria.ru/20230427/roshal-1867570142.html

россия

монголия

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Доктор мира": 90 лет Леониду Рошалю Леонид Рошаль отмечает юбилей. Уже более 60 лет он спасает жизни детей. После землетрясения в Армении в 1988 году доктор создал мобильную бригаду врачей, которые оперируют своих маленьких пациентов в горячих точках по всему миру. В 1992 году Леонид Рошаль возглавил Международный фонд помощи детям во время катастроф. Создал программу обучения врачей по оказанию помощи в экстремальных ситуациях. Благодаря его инициативе был создан Научно-исследовательский институт детской хирургии и травматологии. 2024-04-27T18:54 true PT2M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, леонид рошаль, общество, россия, монголия, франция, дмитрий песков