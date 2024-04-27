Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил Рошаля с днем рождения - РИА Новости, 27.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:54 27.04.2024 (обновлено: 19:10 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/pozdravlenie-1942828043.html
Путин поздравил Рошаля с днем рождения
Путин поздравил Рошаля с днем рождения - РИА Новости, 27.04.2024
Путин поздравил Рошаля с днем рождения
Президент России Владимир Путин поздравил доктора Леонида Рошаля с Днём рождения, отметив, что его уникальный опыт и знания будут служить сбережению и развитию... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T18:54
2024-04-27T19:10
владимир путин
леонид рошаль
общество
россия
монголия
франция
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569294117_0:43:3131:1804_1920x0_80_0_0_ad4c4a94dd2b590ed6465f347cbdf91b.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил доктора Леонида Рошаля с Днём рождения, отметив, что его уникальный опыт и знания будут служить сбережению и развитию традиций отечественной медицины, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.В субботу Рошаль отмечает свой 91-й день рождения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин направил телеграмму с поздравлением Рошалю, будет и телефонный разговор, так как президент очень высоко ценит его гражданскую и профессиональную позицию."Уважаемый Леонид Михайлович! Поздравляю Вас с Днём рождения. С удовольствием присоединяюсь к искренним поздравлениям, звучащим сегодня в Ваш адрес – от коллег, друзей и, конечно, от десятков тысяч юных пациентов, которым Вы помогли сохранить здоровье и жизнь, их родителей и близких. Уверен, что и в дальнейшем Ваш уникальный опыт, знания, истинное подвижничество будут служить сбережению и развитию благородных, милосердных традиций отечественной медицины", - говорится в поздравлении.Президент пожелал Рошалю доброго здоровья и всего наилучшего.Леонид Рошаль награжден орденами Мужества (2002), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2008), Почета (2013), Александра Невского (2019).Отмечен наградами иностранных государств: орденом "Полярная звезда" (Монголия), орденом Почетного легиона (Франция) и др.Он удостоен также ряда общественных наград: ордена Петра Великого I степени, ордена "За возрождение России. ХХI век", ордена "Золотой Крест", ордена "Слава России", ордена "Святой праведной Иулиании Лазаревской", ордена "Ломоносова", ордена "Золотая звезда славы", ордена "Гордость России" и др.Именем "Леонид Рошаль" названа звезда в созвездии Тельца.
https://ria.ru/20230427/roshal-1867570142.html
россия
монголия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Доктор мира": 90 лет Леониду Рошалю
Леонид Рошаль отмечает юбилей. Уже более 60 лет он спасает жизни детей. После землетрясения в Армении в 1988 году доктор создал мобильную бригаду врачей, которые оперируют своих маленьких пациентов в горячих точках по всему миру. В 1992 году Леонид Рошаль возглавил Международный фонд помощи детям во время катастроф. Создал программу обучения врачей по оказанию помощи в экстремальных ситуациях. Благодаря его инициативе был создан Научно-исследовательский институт детской хирургии и травматологии.
2024-04-27T18:54
true
PT2M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569294117_400:0:3131:2048_1920x0_80_0_0_190df2964e12bce4f491f8c89d75431e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, леонид рошаль, общество, россия, монголия, франция, дмитрий песков
Владимир Путин, Леонид Рошаль, Общество, Россия, Монголия, Франция, Дмитрий Песков
Путин поздравил Рошаля с днем рождения

Путин поздравил Рошаля с днем рождения, отметив его уникальный опыт и знания

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль
Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил доктора Леонида Рошаля с Днём рождения, отметив, что его уникальный опыт и знания будут служить сбережению и развитию традиций отечественной медицины, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
В субботу Рошаль отмечает свой 91-й день рождения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин направил телеграмму с поздравлением Рошалю, будет и телефонный разговор, так как президент очень высоко ценит его гражданскую и профессиональную позицию.
Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
Биография Леонида Рошаля
27 апреля 2023, 02:30
"Уважаемый Леонид Михайлович! Поздравляю Вас с Днём рождения. С удовольствием присоединяюсь к искренним поздравлениям, звучащим сегодня в Ваш адрес – от коллег, друзей и, конечно, от десятков тысяч юных пациентов, которым Вы помогли сохранить здоровье и жизнь, их родителей и близких. Уверен, что и в дальнейшем Ваш уникальный опыт, знания, истинное подвижничество будут служить сбережению и развитию благородных, милосердных традиций отечественной медицины", - говорится в поздравлении.
Президент пожелал Рошалю доброго здоровья и всего наилучшего.
Леонид Рошаль награжден орденами Мужества (2002), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2008), Почета (2013), Александра Невского (2019).
Отмечен наградами иностранных государств: орденом "Полярная звезда" (Монголия), орденом Почетного легиона (Франция) и др.
Он удостоен также ряда общественных наград: ордена Петра Великого I степени, ордена "За возрождение России. ХХI век", ордена "Золотой Крест", ордена "Слава России", ордена "Святой праведной Иулиании Лазаревской", ордена "Ломоносова", ордена "Золотая звезда славы", ордена "Гордость России" и др.
Именем "Леонид Рошаль" названа звезда в созвездии Тельца.
 
Владимир ПутинЛеонид РошальОбществоРоссияМонголияФранцияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала