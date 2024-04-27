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Пензенский губернатор рассказал китайскому коллеге о потенциале региона - РИА Новости, 27.04.2024
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Пензенская область
 
18:12 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/potentsial-1942813559.html
Пензенский губернатор рассказал китайскому коллеге о потенциале региона
Пензенский губернатор рассказал китайскому коллеге о потенциале региона - РИА Новости, 27.04.2024
Пензенский губернатор рассказал китайскому коллеге о потенциале региона
Пензенская область готова предложить китайским инвесторам создание предприятий по выпуску оборудования для машиностроения, мебельной промышленности,... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T18:12
2024-04-27T18:12
пензенская область
шэньси
китай
пенза
олег мельниченко
пензенская область
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ПЕНЗА, 27 апр — РИА Новости. Пензенская область готова предложить китайским инвесторам создание предприятий по выпуску оборудования для машиностроения, мебельной промышленности, кондитерского производства, а также совместную работу в сфере гостиничного бизнеса и образования, сообщил губернатор Олег Мельниченко. "Познакомил губернатора народного правительства провинции Шэньси КНР Чжао Гана с экономическим, научным и туристическим потенциалом Пензенской области... Мы готовы предложить инвесторам создание предприятий, которые обеспечат оборудованием наше машиностроение, мебельную промышленность, кондитерское производство. Нам интересна совместная работа в сфере гостиничного бизнеса. Планируем расширять взаимодействие в сфере образования. Уважаемый Чжао Ган отметил, что видит очень много направлений для дальнейшего сотрудничества наших регионов. Главной целью визита делегации провинции Шэньси в Пензу он назвал налаживание всестороннего партнерства, стратегического взаимодействия, расширение объемов торгового оборота", - написал Мельниченко в Telegram-канале. Он отметил, что взаимодействие с провинцией Шэньси является важным шагом в развитии взаимоотношений с Китаем в целом. "Китайская Народная Республика - важнейший партнер Пензенской области. За прошлый год наш внешнеторговый оборот вырос на 63%. Почти в два раза увеличился экспорт пензенской сельхозпродукции и продуктов питания. Будем наращивать темпы работы дальше", - добавил глава региона. По словам Мельниченко, также в субботу в Пензе подписано соглашение о сотрудничестве между Пензой и китайским Сяньяном. "Вместе с главой народного правительства провинции Шэньси КНР Чжао Ганом присутствовали на торжественный церемонии в Губернаторском доме. Подписано соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей между Пензой и Сяньяном. Документ подписали мэры городов Александр Басенко и Лэн Цзиньсун. Впереди большая работа по выстраиванию партнерского взаимодействия. Как говорят в Китае, путь длиной в тысячу ли начинается с первого шага. Сегодня этот шаг был сделан", - отметил он.
https://ria.ru/20240312/zavod-1932601927.html
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шэньси, китай, пенза, олег мельниченко, пензенская область
Пензенская область, Шэньси, Китай, Пенза, Олег Мельниченко, Пензенская область

Пензенский губернатор рассказал китайскому коллеге о потенциале региона

© Фото : Мельниченко/TelegramГубернатор народного правительства провинции Шэньси КНР Чжао Гана и губернатор Пензенской области Олег Мельниченко
Губернатор народного правительства провинции Шэньси КНР Чжао Гана и губернатор Пензенской области Олег Мельниченко - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© Фото : Мельниченко/Telegram
Губернатор народного правительства провинции Шэньси КНР Чжао Гана и губернатор Пензенской области Олег Мельниченко
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ПЕНЗА, 27 апр — РИА Новости. Пензенская область готова предложить китайским инвесторам создание предприятий по выпуску оборудования для машиностроения, мебельной промышленности, кондитерского производства, а также совместную работу в сфере гостиничного бизнеса и образования, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"Познакомил губернатора народного правительства провинции Шэньси КНР Чжао Гана с экономическим, научным и туристическим потенциалом Пензенской области... Мы готовы предложить инвесторам создание предприятий, которые обеспечат оборудованием наше машиностроение, мебельную промышленность, кондитерское производство. Нам интересна совместная работа в сфере гостиничного бизнеса. Планируем расширять взаимодействие в сфере образования. Уважаемый Чжао Ган отметил, что видит очень много направлений для дальнейшего сотрудничества наших регионов. Главной целью визита делегации провинции Шэньси в Пензу он назвал налаживание всестороннего партнерства, стратегического взаимодействия, расширение объемов торгового оборота", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
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Он отметил, что взаимодействие с провинцией Шэньси является важным шагом в развитии взаимоотношений с Китаем в целом.
"Китайская Народная Республика - важнейший партнер Пензенской области. За прошлый год наш внешнеторговый оборот вырос на 63%. Почти в два раза увеличился экспорт пензенской сельхозпродукции и продуктов питания. Будем наращивать темпы работы дальше", - добавил глава региона.
По словам Мельниченко, также в субботу в Пензе подписано соглашение о сотрудничестве между Пензой и китайским Сяньяном.
"Вместе с главой народного правительства провинции Шэньси КНР Чжао Ганом присутствовали на торжественный церемонии в Губернаторском доме. Подписано соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей между Пензой и Сяньяном. Документ подписали мэры городов Александр Басенко и Лэн Цзиньсун. Впереди большая работа по выстраиванию партнерского взаимодействия. Как говорят в Китае, путь длиной в тысячу ли начинается с первого шага. Сегодня этот шаг был сделан", - отметил он.
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Пензенская областьШэньсиКитайПензаОлег МельниченкоПензенская область
 
 
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