https://ria.ru/20240427/potentsial-1942813559.html

Пензенский губернатор рассказал китайскому коллеге о потенциале региона

Пензенский губернатор рассказал китайскому коллеге о потенциале региона - РИА Новости, 27.04.2024

Пензенский губернатор рассказал китайскому коллеге о потенциале региона

Пензенская область готова предложить китайским инвесторам создание предприятий по выпуску оборудования для машиностроения, мебельной промышленности,... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T18:12

2024-04-27T18:12

2024-04-27T18:12

пензенская область

шэньси

китай

пенза

олег мельниченко

пензенская область

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ПЕНЗА, 27 апр — РИА Новости. Пензенская область готова предложить китайским инвесторам создание предприятий по выпуску оборудования для машиностроения, мебельной промышленности, кондитерского производства, а также совместную работу в сфере гостиничного бизнеса и образования, сообщил губернатор Олег Мельниченко. "Познакомил губернатора народного правительства провинции Шэньси КНР Чжао Гана с экономическим, научным и туристическим потенциалом Пензенской области... Мы готовы предложить инвесторам создание предприятий, которые обеспечат оборудованием наше машиностроение, мебельную промышленность, кондитерское производство. Нам интересна совместная работа в сфере гостиничного бизнеса. Планируем расширять взаимодействие в сфере образования. Уважаемый Чжао Ган отметил, что видит очень много направлений для дальнейшего сотрудничества наших регионов. Главной целью визита делегации провинции Шэньси в Пензу он назвал налаживание всестороннего партнерства, стратегического взаимодействия, расширение объемов торгового оборота", - написал Мельниченко в Telegram-канале. Он отметил, что взаимодействие с провинцией Шэньси является важным шагом в развитии взаимоотношений с Китаем в целом. "Китайская Народная Республика - важнейший партнер Пензенской области. За прошлый год наш внешнеторговый оборот вырос на 63%. Почти в два раза увеличился экспорт пензенской сельхозпродукции и продуктов питания. Будем наращивать темпы работы дальше", - добавил глава региона. По словам Мельниченко, также в субботу в Пензе подписано соглашение о сотрудничестве между Пензой и китайским Сяньяном. "Вместе с главой народного правительства провинции Шэньси КНР Чжао Ганом присутствовали на торжественный церемонии в Губернаторском доме. Подписано соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей между Пензой и Сяньяном. Документ подписали мэры городов Александр Басенко и Лэн Цзиньсун. Впереди большая работа по выстраиванию партнерского взаимодействия. Как говорят в Китае, путь длиной в тысячу ли начинается с первого шага. Сегодня этот шаг был сделан", - отметил он.

https://ria.ru/20240312/zavod-1932601927.html

https://ria.ru/20240229/rol-1930338029.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

шэньси, китай, пенза, олег мельниченко, пензенская область