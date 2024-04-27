https://ria.ru/20240427/posolstvo-1942648047.html
СМИ: бразильская полиция проверяет информацию о бомбе в посольстве России
СМИ: бразильская полиция проверяет информацию о бомбе в посольстве России - РИА Новости, 27.04.2024
СМИ: бразильская полиция проверяет информацию о бомбе в посольстве России
Полиция направила специализированные команды к зданию посольства РФ в столице Бразилии после информации о возможно заложенной бомбе, сообщила газета Correo... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T01:30
2024-04-27T01:30
2024-04-27T01:37
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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 апр - РИА Новости. Полиция направила специализированные команды к зданию посольства РФ в столице Бразилии после информации о возможно заложенной бомбе, сообщила газета Correo Brasiliense."Военная полиция федерального округа направила специализированные команды, чтобы оценить угрозу возможно заложенной бомбы в посольстве РФ в Бразилиа", - отмечает СМИ.Отмечается, что на месте также находятся пожарные.Проверка началась после иностранного звонка дипломатам посольства, сообщило СМИ.
https://ria.ru/20240421/aeroport-1941290868.html
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СМИ: бразильская полиция проверяет информацию о бомбе в посольстве России
Correo Brasiliense: в Бразилиа проверяют информацию о бомбе в посольстве России