https://ria.ru/20240427/posevnaya-1942814041.html

В Вологодской области стартовала посевная кампания

В Вологодской области стартовала посевная кампания - РИА Новости, 27.04.2024

В Вологодской области стартовала посевная кампания

Старт весенним полевым работам дал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов на встрече с руководителями сельскохозяйственных предприятий и глав... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T18:11

2024-04-27T18:11

2024-04-27T18:11

вологодская область

георгий филимонов

вологодская область

фермеры

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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Старт весенним полевым работам дал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов на встрече с руководителями сельскохозяйственных предприятий и глав крестьянских (фермерских) хозяйств Устюженского округа, сообщает пресс-служба регионального правительства.По итогам 2023 года округ стал лидером по валовому сбору картофеля среди всех муниципалитетов региона."Мой приоритет - это создавать возможности для развития крестьянско-фермерских хозяйств: "Агростартап", гранты для хозяйств, которые перерабатывают продукцию собственного сельхозпроизводства. В этом году у нас направлено в общей сложности порядка 4 миллиардов рублей на субсидирование сельского хозяйства. Из них порядка 298 миллионов - это субсидии на приобретение техники, машин, оборудования, в том числе 100 миллионов для малых форм хозяйствования", - цитирует пресс-служба Филимонова.Он добавил, что в этом году прирост производства продукции сельского хозяйства должен составить 1,5 % к уровню 2023 года.В 2024 году общая посевная площадь составит 336,5 тысячи гектаров. Большая ее часть – 136,3 тысячи гектаров будет задействована под яровые культуры, в том числе кормовые, рапс, картофель, овощи, лен.Посевная площадь яровых культур увеличена на 3 тысячи гектаров по сравнению с 2023 годом. Больше всего запланировано произвести картофеля и зерна - 184 и 179 тысяч тонн соответственно.Кроме того, в планах производства - 48,3 тысячи тонн овощей, 4,5 тысячи тонн семян рапса, около одной тысячи тонн льноволокна и кормов в объеме 26,2 центнеров кормовых единиц на 1 условную голову.Также запланировано ввести в оборот не менее 10 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения.На данный момент обеспеченность семенами и посадочным материалом составляет 110%. Закуплено 100% от потребности средств защиты растений на проведение обработки семян и завезено около 30 тысяч тонн минеральных удобрений.

https://ria.ru/20231207/gospodderzhka-1914419802.html

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вологодская область, георгий филимонов, фермеры