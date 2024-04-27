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В Вологодской области стартовала посевная кампания - РИА Новости, 27.04.2024
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Вологодская область
 
18:11 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/posevnaya-1942814041.html
В Вологодской области стартовала посевная кампания
В Вологодской области стартовала посевная кампания - РИА Новости, 27.04.2024
В Вологодской области стартовала посевная кампания
Старт весенним полевым работам дал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов на встрече с руководителями сельскохозяйственных предприятий и глав... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T18:11
2024-04-27T18:11
вологодская область
георгий филимонов
вологодская область
фермеры
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Старт весенним полевым работам дал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов на встрече с руководителями сельскохозяйственных предприятий и глав крестьянских (фермерских) хозяйств Устюженского округа, сообщает пресс-служба регионального правительства.По итогам 2023 года округ стал лидером по валовому сбору картофеля среди всех муниципалитетов региона."Мой приоритет - это создавать возможности для развития крестьянско-фермерских хозяйств: "Агростартап", гранты для хозяйств, которые перерабатывают продукцию собственного сельхозпроизводства. В этом году у нас направлено в общей сложности порядка 4 миллиардов рублей на субсидирование сельского хозяйства. Из них порядка 298 миллионов - это субсидии на приобретение техники, машин, оборудования, в том числе 100 миллионов для малых форм хозяйствования", - цитирует пресс-служба Филимонова.Он добавил, что в этом году прирост производства продукции сельского хозяйства должен составить 1,5 % к уровню 2023 года.В 2024 году общая посевная площадь составит 336,5 тысячи гектаров. Большая ее часть – 136,3 тысячи гектаров будет задействована под яровые культуры, в том числе кормовые, рапс, картофель, овощи, лен.Посевная площадь яровых культур увеличена на 3 тысячи гектаров по сравнению с 2023 годом. Больше всего запланировано произвести картофеля и зерна - 184 и 179 тысяч тонн соответственно.Кроме того, в планах производства - 48,3 тысячи тонн овощей, 4,5 тысячи тонн семян рапса, около одной тысячи тонн льноволокна и кормов в объеме 26,2 центнеров кормовых единиц на 1 условную голову.Также запланировано ввести в оборот не менее 10 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения.На данный момент обеспеченность семенами и посадочным материалом составляет 110%. Закуплено 100% от потребности средств защиты растений на проведение обработки семян и завезено около 30 тысяч тонн минеральных удобрений.
https://ria.ru/20231207/gospodderzhka-1914419802.html
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вологодская область, георгий филимонов, фермеры
Вологодская область, Георгий Филимонов, Вологодская область, фермеры

В Вологодской области стартовала посевная кампания

© РИА Новости / Виталий ТимкивПредпосевная культивация почвы
Предпосевная культивация почвы - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Предпосевная культивация почвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Старт весенним полевым работам дал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов на встрече с руководителями сельскохозяйственных предприятий и глав крестьянских (фермерских) хозяйств Устюженского округа, сообщает пресс-служба регионального правительства.
По итогам 2023 года округ стал лидером по валовому сбору картофеля среди всех муниципалитетов региона.
«
"Мой приоритет - это создавать возможности для развития крестьянско-фермерских хозяйств: "Агростартап", гранты для хозяйств, которые перерабатывают продукцию собственного сельхозпроизводства. В этом году у нас направлено в общей сложности порядка 4 миллиардов рублей на субсидирование сельского хозяйства. Из них порядка 298 миллионов - это субсидии на приобретение техники, машин, оборудования, в том числе 100 миллионов для малых форм хозяйствования", - цитирует пресс-служба Филимонова.
Он добавил, что в этом году прирост производства продукции сельского хозяйства должен составить 1,5 % к уровню 2023 года.
В 2024 году общая посевная площадь составит 336,5 тысячи гектаров. Большая ее часть – 136,3 тысячи гектаров будет задействована под яровые культуры, в том числе кормовые, рапс, картофель, овощи, лен.
Посевная площадь яровых культур увеличена на 3 тысячи гектаров по сравнению с 2023 годом. Больше всего запланировано произвести картофеля и зерна - 184 и 179 тысяч тонн соответственно.
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Кроме того, в планах производства - 48,3 тысячи тонн овощей, 4,5 тысячи тонн семян рапса, около одной тысячи тонн льноволокна и кормов в объеме 26,2 центнеров кормовых единиц на 1 условную голову.
Также запланировано ввести в оборот не менее 10 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения.
На данный момент обеспеченность семенами и посадочным материалом составляет 110%. Закуплено 100% от потребности средств защиты растений на проведение обработки семян и завезено около 30 тысяч тонн минеральных удобрений.
 
Вологодская областьВологодская областьГеоргий Филимоновфермеры
 
 
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