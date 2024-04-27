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Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 27.04.2024
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08:12 27.04.2024 (обновлено: 08:36 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/pogoda-1942665638.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 27.04.2024
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Дожди с грозами и до плюс 16 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T08:12
2024-04-27T08:36
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
общество
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Дожди с грозами и до плюс 16 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать в начале дня теплый сектор циклона, а около полудня регион будет пересекать холодный атмосферный фронт. Погода облачная, пройдут кратковременные дожди, в первой половине дня местами ливневого характера с грозами. Днем в Москве плюс 14 - плюс 16, в Подмосковье от 13 до 18 градусов тепла", - рассказал Леус. По его словам, ветер ожидается северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, к вечеру барометры покажут 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20240426/pogoda-1942407312.html
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москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода, общество
Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода, Общество
Москвичам рассказали о погоде в субботу

В Москве в субботу ожидаются дожди с грозами и до 16 градусов тепла

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЛивень в Москве
Ливень в Москве - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Дожди с грозами и до плюс 16 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет формировать в начале дня теплый сектор циклона, а около полудня регион будет пересекать холодный атмосферный фронт. Погода облачная, пройдут кратковременные дожди, в первой половине дня местами ливневого характера с грозами. Днем в Москве плюс 14 - плюс 16, в Подмосковье от 13 до 18 градусов тепла", - рассказал Леус.
По его словам, ветер ожидается северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, к вечеру барометры покажут 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
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