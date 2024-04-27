https://ria.ru/20240427/pogoda-1942665638.html

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 27.04.2024

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Дожди с грозами и до плюс 16 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T08:12

2024-04-27T08:12

2024-04-27T08:36

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

погода

общество

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Дожди с грозами и до плюс 16 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать в начале дня теплый сектор циклона, а около полудня регион будет пересекать холодный атмосферный фронт. Погода облачная, пройдут кратковременные дожди, в первой половине дня местами ливневого характера с грозами. Днем в Москве плюс 14 - плюс 16, в Подмосковье от 13 до 18 градусов тепла", - рассказал Леус. По его словам, ветер ожидается северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, к вечеру барометры покажут 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20240426/pogoda-1942407312.html

москва

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода, общество