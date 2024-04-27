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Подполье сообщило об ударе по боевикам ВСУ в харьковской психбольнице - РИА Новости, 27.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:53 27.04.2024 (обновлено: 07:56 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/podpolschik-1942664497.html
Подполье сообщило об ударе по боевикам ВСУ в харьковской психбольнице
Подполье сообщило об ударе по боевикам ВСУ в харьковской психбольнице - РИА Новости, 27.04.2024
Подполье сообщило об ударе по боевикам ВСУ в харьковской психбольнице
Вооруженные силы России ударили по расположенным в психиатрической больнице военнослужащим ВСУ в Харькове, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T07:53
2024-04-27T07:56
специальная военная операция на украине
харьков
вооруженные силы украины
россия
сергей лебедев
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по расположенным в психиатрической больнице военнослужащим ВСУ в Харькове, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."Харьков получил два прилета в 00.30. Местные власти сообщают о прилете возле психбольницы в Салтовском районе, от детонации в нескольких кварталах стекла вышибло. На Украине давно закрыли психдиспансеры, сейчас там располагались всушники", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что квартал прилета оцеплен, насчитали 12 машин скорой помощи. Территория, по которой был нанесен удар, была закрытая, на въезде стояли военные, пропускали только военнослужащих.
https://ria.ru/20240427/chuguev-1942663863.html
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харьков, вооруженные силы украины, россия, сергей лебедев, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Вооруженные силы Украины, Россия, Сергей Лебедев, Украина, В мире
Подполье сообщило об ударе по боевикам ВСУ в харьковской психбольнице

Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по боевикам ВСУ в харьковской психбольнице

© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Нина Падалко
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по расположенным в психиатрической больнице военнослужащим ВСУ в Харькове, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
"Харьков получил два прилета в 00.30. Местные власти сообщают о прилете возле психбольницы в Салтовском районе, от детонации в нескольких кварталах стекла вышибло. На Украине давно закрыли психдиспансеры, сейчас там располагались всушники", - сказал собеседник агентства.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
ВС России ударили по Чугуеву под Харьковом, сообщило подполье
07:37
Он добавил, что квартал прилета оцеплен, насчитали 12 машин скорой помощи. Территория, по которой был нанесен удар, была закрытая, на въезде стояли военные, пропускали только военнослужащих.
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковВооруженные силы УкраиныРоссияСергей ЛебедевУкраинаВ мире
 
 
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