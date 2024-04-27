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Подполье сообщило об ударе по боевикам ВСУ в харьковской психбольнице
Подполье сообщило об ударе по боевикам ВСУ в харьковской психбольнице - РИА Новости, 27.04.2024
Подполье сообщило об ударе по боевикам ВСУ в харьковской психбольнице
Вооруженные силы России ударили по расположенным в психиатрической больнице военнослужащим ВСУ в Харькове, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T07:53
2024-04-27T07:53
2024-04-27T07:56
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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по расположенным в психиатрической больнице военнослужащим ВСУ в Харькове, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."Харьков получил два прилета в 00.30. Местные власти сообщают о прилете возле психбольницы в Салтовском районе, от детонации в нескольких кварталах стекла вышибло. На Украине давно закрыли психдиспансеры, сейчас там располагались всушники", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что квартал прилета оцеплен, насчитали 12 машин скорой помощи. Территория, по которой был нанесен удар, была закрытая, на въезде стояли военные, пропускали только военнослужащих.
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харьков, вооруженные силы украины, россия, сергей лебедев, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Вооруженные силы Украины, Россия, Сергей Лебедев, Украина, В мире
Подполье сообщило об ударе по боевикам ВСУ в харьковской психбольнице
Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по боевикам ВСУ в харьковской психбольнице