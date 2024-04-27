https://ria.ru/20240427/podpolschik-1942664497.html

Подполье сообщило об ударе по боевикам ВСУ в харьковской психбольнице

Подполье сообщило об ударе по боевикам ВСУ в харьковской психбольнице - РИА Новости, 27.04.2024

Подполье сообщило об ударе по боевикам ВСУ в харьковской психбольнице

Вооруженные силы России ударили по расположенным в психиатрической больнице военнослужащим ВСУ в Харькове, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T07:53

2024-04-27T07:53

2024-04-27T07:56

специальная военная операция на украине

харьков

вооруженные силы украины

россия

сергей лебедев

украина

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938911848_0:5:3107:1753_1920x0_80_0_0_0e61e9e74e973fdbcc95ec5151ec54f2.jpg

ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по расположенным в психиатрической больнице военнослужащим ВСУ в Харькове, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."Харьков получил два прилета в 00.30. Местные власти сообщают о прилете возле психбольницы в Салтовском районе, от детонации в нескольких кварталах стекла вышибло. На Украине давно закрыли психдиспансеры, сейчас там располагались всушники", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что квартал прилета оцеплен, насчитали 12 машин скорой помощи. Территория, по которой был нанесен удар, была закрытая, на въезде стояли военные, пропускали только военнослужащих.

https://ria.ru/20240427/chuguev-1942663863.html

харьков

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьков, вооруженные силы украины, россия, сергей лебедев, украина, в мире