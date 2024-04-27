https://ria.ru/20240427/pmef-1942809576.html

В МИД России прошла презентация ПМЭФ-2024 для иностранных послов

В МИД России прошла презентация ПМЭФ-2024 для иностранных послов - РИА Новости, 27.04.2024

В МИД России прошла презентация ПМЭФ-2024 для иностранных послов

В МИД России прошла презентация Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) для глав иностранных дипломатических миссий, аккредитованных в... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T17:47

2024-04-27T17:47

2024-04-27T17:47

россия

москва

нева (река)

александр стуглев

дмитрий биричевский

пмэф

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В МИД России прошла презентация Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) для глав иностранных дипломатических миссий, аккредитованных в Москве, в ходе которой послов ознакомили с архитектурой и ключевыми направлениями работы форума, сообщили в российском дипведомстве. "В пресс-центре МИД России состоялся брифинг по тематике XXVII Петербургского международного экономического форума (5-8 июня) для аккредитованных в России глав дипломатических миссий ряда иностранных государств. Руководство фонда "Росконгресс" при поддержке департамента экономического сотрудничества МИД России провело креативную презентацию ПМЭФ-2024, представило его архитектуру и ключевые направления работы", - говорится в сообщении МИД. В дипведомстве отметили, что повестка дня Петербургского форума будет опираться на девиз "Основа многополярности – формирование новых центров роста". "На ПМЭФ рождаются новые смыслы, обсуждаются стратегии – деловые, экономико-политические, экологические. Как мы знаем, экология занимает одно из важнейших мест в умах политиков и бизнесменов, потому что планета у нас одна и ее необходимо беречь", – сказал председатель правления, директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев. По его словам, ПМЭФ занимает одно из важнейших мест в календаре фонда "Росконгресс", который ориентирован на проведение большого количества мероприятий в основном с экономической и политической повесткой. "Все наши мероприятия сопровождают и спортивные, культурные события, которые помогают установить более доверительные, крепкие отношения между участниками", - подчеркнул Стуглев. В ходе мероприятия выступил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. "Форум – это одно из самых значимых событий года в нашей экономической жизни, и Северная столица примет его уже в 27-й раз. На берегах Невы, в период прекрасных белых ночей – это традиционно создает очень благоприятную и дружескую атмосферу для плодотворной дискуссии", - отметил он. По сообщению российского дипведомства, ПМЭФ-2024 объединит на своей площадке "делегации на высшем уровне, профильных министров, видных политиков и парламентских лидеров, руководителей международных организаций, "капитанов" мирового бизнеса, представителей экспертных и научно-академических кругов". "В 2023 году участниками форума стали свыше 17 тысяч человек из 130 стран. Бизнес был представлен 6 тысячами участников из более 3 тысяч компаний из 75 стран. Мероприятие освещали около 4 тысяч журналистов из большинства государств мира, представляющих телевидение, печатные и электронные СМИ. Все эти факты позволяют сказать, что ПМЭФ стал еще популярней и продолжает быть одной из ведущих мировых площадок по экономической тематике", - подчеркнули в министерстве.

https://ria.ru/20240422/pmef-1941441205.html

https://ria.ru/20240405/forum-1938093043.html

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Наталья Макарова

россия, москва, нева (река), александр стуглев, дмитрий биричевский, пмэф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)