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В Киеве прошел пикет с требованием установить сроки демобилизации - РИА Новости, 27.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:29 27.04.2024 (обновлено: 16:06 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/piket-1942776889.html
В Киеве прошел пикет с требованием установить сроки демобилизации
В Киеве прошел пикет с требованием установить сроки демобилизации - РИА Новости, 27.04.2024
В Киеве прошел пикет с требованием установить сроки демобилизации
Пикет с требованием принять закон, устанавливающий справедливые сроки демобилизации для украинских военных, прошел в Киеве, сообщает агентство Укринформ. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T15:29
2024-04-27T16:06
в мире
украина
киев
владимир зеленский
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Пикет с требованием принять закон, устанавливающий справедливые сроки демобилизации для украинских военных, прошел в Киеве, сообщает агентство Укринформ. Спикер минобороны Украины Дмитрий Лазуткин 13 апреля сообщил, что версия закона о демобилизации, над которой работают представители минобороны Украины и генштаба ВСУ, может появиться в ближайшие месяцы, за основу взяты наработки из закона о мобилизации. Депутат Рады Марьяна Безуглая 15 апреля заявила, что украинские власти не будут принимать закон о демобилизации военных ВСУ до тех пор, пока действует режим военного положения. "В Киеве прошел всеукраинский пикет за установление справедливых предельных сроков службы. На пикет вышли родные военнослужащих и их друзья", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. На публикуемых им фотографиях люди держат плакаты с надписями "Требуем закон о справедливых сроков демобилизации" и "Почему военные стали рабами?". Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240427/tsel-1942761233.html
https://ria.ru/20240412/deputat-1939530207.html
https://ria.ru/20240427/ukraina-1942753674.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Киеве прошел пикет с требованием установить сроки демобилизации

В Киеве прошел пикет с требованием ввести справедливые сроки демобилизации

© Фото : УкринформПикет с требованием принять закон, устанавливающий справедливые сроки демобилизации для украинских военных в Киеве
Пикет с требованием принять закон, устанавливающий справедливые сроки демобилизации для украинских военных в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© Фото : Укринформ
Пикет с требованием принять закон, устанавливающий справедливые сроки демобилизации для украинских военных в Киеве
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Пикет с требованием принять закон, устанавливающий справедливые сроки демобилизации для украинских военных, прошел в Киеве, сообщает агентство Укринформ.
Спикер минобороны Украины Дмитрий Лазуткин 13 апреля сообщил, что версия закона о демобилизации, над которой работают представители минобороны Украины и генштаба ВСУ, может появиться в ближайшие месяцы, за основу взяты наработки из закона о мобилизации. Депутат Рады Марьяна Безуглая 15 апреля заявила, что украинские власти не будут принимать закон о демобилизации военных ВСУ до тех пор, пока действует режим военного положения.
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"В Киеве прошел всеукраинский пикет за установление справедливых предельных сроков службы. На пикет вышли родные военнослужащих и их друзья", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
На публикуемых им фотографиях люди держат плакаты с надписями "Требуем закон о справедливых сроков демобилизации" и "Почему военные стали рабами?".
Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
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В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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