https://ria.ru/20240427/peskov-1942722619.html
Песков прокомментировал статью о непричастности Путина к смерти Навального
Песков прокомментировал статью о непричастности Путина к смерти Навального - РИА Новости, 27.04.2024
Песков прокомментировал статью о непричастности Путина к смерти Навального
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что видел материал The Wall Street Journal о выводах разведки США насчет непричастности президента... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T12:26
2024-04-27T12:26
2024-04-27T12:26
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что видел материал The Wall Street Journal о выводах разведки США насчет непричастности президента России Владимира Путина к смерти Алексея Навального и заявил, что это материал не очень высокого качества, где содержатся пустые рассуждения. Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что спецслужбы США не нашли доказательств причастности руководства России к смерти Алексея Навального. "Я видел этот материал, я бы не сказал, что это материал высокого качества, который заслуживает какого-то внимания. Это такие очень, я бы сказал, пустые рассуждения. Видимо, подкинули для субботнего чтива для мировой аудитории", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240219/peskov-1928241847.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, в мире
Россия, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, В мире
Песков прокомментировал статью о непричастности Путина к смерти Навального
Песков назвал материал WSJ о расследовании смерти Навального субботним чтивом
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что видел материал The Wall Street Journal о выводах разведки США насчет непричастности президента России Владимира Путина к смерти Алексея Навального и заявил, что это материал не очень высокого качества, где содержатся пустые рассуждения.
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что спецслужбы США не нашли доказательств причастности руководства России к смерти Алексея Навального.
"Я видел этот материал, я бы не сказал, что это материал высокого качества, который заслуживает какого-то внимания. Это такие очень, я бы сказал, пустые рассуждения. Видимо, подкинули для субботнего чтива для мировой аудитории", - сказал Песков журналистам.