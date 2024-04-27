Песков объяснил отказ Киева от переговоров в Стамбуле
Песков: Киев отказался от стамбульских переговоров под прямым давлением Лондона
© РИА Новости / Генеральное консульство РФ в Стамбуле | Перейти в медиабанкРоссийско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле
Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя причины отказа Киева от продолжения переговоров в Стамбуле, заявил, что это связано с прямым давлением Лондона.
"Всем хорошо известно, что документ был фактически парафирован. И всем также хорошо известно из слов участников этих переговоров с украинской стороны, что именно стало причиной отказа украинцев дальше их продолжать и финализировать работу над документом. Это было прямое давление со стороны Лондона. Об этом сообщил господин Арахамия. Все остальное - это рассуждения. Я предлагаю ориентироваться на первоисточники", - сказал Песков журналистам на вопрос действительно ли после саммита в Стамбуле в 2022 году Москва выдвинула новые требования Киеву, на которые Украина не согласилась.
В конце ноября прошлого года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны, после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".
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