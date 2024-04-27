https://ria.ru/20240427/pensiya-1942646758.html

Россиянам раскрыли, кому повысят пенсию в мае

Россиянам раскрыли, кому повысят пенсию в мае - РИА Новости, 27.04.2024

Россиянам раскрыли, кому повысят пенсию в мае

Майское повышение пенсий затронет работников угольной промышленности и летчиков гражданской авиации, а также граждан, которым исполнилось 80 лет, рассказала... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T02:17

2024-04-27T02:17

2024-04-27T02:17

общество

юлия финогенова

рэу имени г. в. плеханова

пенсия

пенсионеры

пенсии

россия

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Майское повышение пенсий затронет работников угольной промышленности и летчиков гражданской авиации, а также граждан, которым исполнилось 80 лет, рассказала агентству “Прайм” профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.Ежемесячная доплата представителям упомянутых профессий не зависит от их вида пенсии. Финансирование идет из взносов, которые вносят в бюджет СФР предприятия угольной промышленности и организации, использующие труд членов летных экипажей.Для получения этих выплат необходимо наличие спецстажа, заработанного в особых условиях. Чтобы выплаты начались с мая, пенсионер должен был подать заявление в местное отделение СФР в первом квартале этого года.Кроме того, пенсии увеличат тем, кому была присвоена I группа инвалидности и тем, кому исполнилось 80 лет. Размер выплаты вырастет, если на иждивении инвалида или 80-летнего гражданина находятся нетрудоспособные члены семьи. Уволившимся в марте майские выплаты пересчитают с учетом индексации.

https://ria.ru/20240422/pensiya-1941400854.html

https://ria.ru/20240207/tryuk-1925823025.html

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, юлия финогенова, рэу имени г. в. плеханова, пенсия, пенсионеры, пенсии, россия