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Россиянам раскрыли, кому повысят пенсию в мае - РИА Новости, 27.04.2024
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02:17 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/pensiya-1942646758.html
Россиянам раскрыли, кому повысят пенсию в мае
Россиянам раскрыли, кому повысят пенсию в мае - РИА Новости, 27.04.2024
Россиянам раскрыли, кому повысят пенсию в мае
Майское повышение пенсий затронет работников угольной промышленности и летчиков гражданской авиации, а также граждан, которым исполнилось 80 лет, рассказала... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T02:17
2024-04-27T02:17
общество
юлия финогенова
рэу имени г. в. плеханова
пенсия
пенсионеры
пенсии
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Майское повышение пенсий затронет работников угольной промышленности и летчиков гражданской авиации, а также граждан, которым исполнилось 80 лет, рассказала агентству “Прайм” профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.Ежемесячная доплата представителям упомянутых профессий не зависит от их вида пенсии. Финансирование идет из взносов, которые вносят в бюджет СФР предприятия угольной промышленности и организации, использующие труд членов летных экипажей.Для получения этих выплат необходимо наличие спецстажа, заработанного в особых условиях. Чтобы выплаты начались с мая, пенсионер должен был подать заявление в местное отделение СФР в первом квартале этого года.Кроме того, пенсии увеличат тем, кому была присвоена I группа инвалидности и тем, кому исполнилось 80 лет. Размер выплаты вырастет, если на иждивении инвалида или 80-летнего гражданина находятся нетрудоспособные члены семьи. Уволившимся в марте майские выплаты пересчитают с учетом индексации.
https://ria.ru/20240422/pensiya-1941400854.html
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общество, юлия финогенова, рэу имени г. в. плеханова, пенсия, пенсионеры, пенсии, россия
Общество, Юлия Финогенова, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Пенсия, Пенсионеры, Пенсии, Россия
Россиянам раскрыли, кому повысят пенсию в мае

Профессор Финогенова сообщила о повышении пенсий с 1 мая россиянам старше 80 лет

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЖенщина в защитной маске на одной из улиц в Симферополе
Женщина в защитной маске на одной из улиц в Симферополе - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Майское повышение пенсий затронет работников угольной промышленности и летчиков гражданской авиации, а также граждан, которым исполнилось 80 лет, рассказала агентству “Прайм” профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
Ежемесячная доплата представителям упомянутых профессий не зависит от их вида пенсии. Финансирование идет из взносов, которые вносят в бюджет СФР предприятия угольной промышленности и организации, использующие труд членов летных экипажей.
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Для получения этих выплат необходимо наличие спецстажа, заработанного в особых условиях. Чтобы выплаты начались с мая, пенсионер должен был подать заявление в местное отделение СФР в первом квартале этого года.
Кроме того, пенсии увеличат тем, кому была присвоена I группа инвалидности и тем, кому исполнилось 80 лет. Размер выплаты вырастет, если на иждивении инвалида или 80-летнего гражданина находятся нетрудоспособные члены семьи. Уволившимся в марте майские выплаты пересчитают с учетом индексации.
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