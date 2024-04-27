https://ria.ru/20240427/pavodok-1942720718.html
Паводок в Абатском районе Тюменской области достиг максимума
Паводок в Абатском районе Тюменской области достиг максимума - РИА Новости, 27.04.2024
Паводок в Абатском районе Тюменской области достиг максимума
Паводок на реке Ишим в селе Абатское Тюменской области достиг отметки в 1199 сантиметров, сообщил глава региона Александр Моор. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T12:20
2024-04-27T12:20
2024-04-27T12:32
тюменская область
происшествия
наводнения в россии — 2024
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ТЮМЕНЬ, 27 апр – РИА Новости. Паводок на реке Ишим в селе Абатское Тюменской области достиг отметки в 1199 сантиметров, сообщил глава региона Александр Моор."Паводок на реке Ишим в селе Абатское достиг своего максимума — 11 метров 99 сантиметров. Это исторический максимум, который превышает уровень 2017 года уже на 51 сантиметр", – сказал Моор в видеокомментарии информцентру правительства региона.Отмечается, что это новый рекорд за историю наблюдений.
https://ria.ru/20240426/navodnenie-1942519526.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюменская область, происшествия, наводнения в россии — 2024
Тюменская область, Происшествия, Наводнения в России — 2024
Паводок в Абатском районе Тюменской области достиг максимума
Паводок в Абатском районе Тюменской области достиг максимума в 1199 сантиметров