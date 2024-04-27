https://ria.ru/20240427/pavodok-1942720718.html

Паводок в Абатском районе Тюменской области достиг максимума

Паводок в Абатском районе Тюменской области достиг максимума - РИА Новости, 27.04.2024

Паводок в Абатском районе Тюменской области достиг максимума

Паводок на реке Ишим в селе Абатское Тюменской области достиг отметки в 1199 сантиметров, сообщил глава региона Александр Моор. РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T12:20

2024-04-27T12:20

2024-04-27T12:32

тюменская область

происшествия

наводнения в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/19/1942182214_0:116:1280:836_1920x0_80_0_0_173afcd534eeb85ebc348baf6cbeb90f.jpg

ТЮМЕНЬ, 27 апр – РИА Новости. Паводок на реке Ишим в селе Абатское Тюменской области достиг отметки в 1199 сантиметров, сообщил глава региона Александр Моор."Паводок на реке Ишим в селе Абатское достиг своего максимума — 11 метров 99 сантиметров. Это исторический максимум, который превышает уровень 2017 года уже на 51 сантиметр", – сказал Моор в видеокомментарии информцентру правительства региона.Отмечается, что это новый рекорд за историю наблюдений.

https://ria.ru/20240426/navodnenie-1942519526.html

тюменская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

тюменская область, происшествия, наводнения в россии — 2024