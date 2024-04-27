https://ria.ru/20240427/partiya-1942645121.html

В ГД внесли проект о снижении возрастного ценза для вступления в партию

В ГД внесли проект о снижении возрастного ценза для вступления в партию - РИА Новости, 27.04.2024

В ГД внесли проект о снижении возрастного ценза для вступления в партию

В Госдуму внесли законопроект о снижении возрастного ценза для вступления в политическую партию с 18 до 16 лет, документ опубликован в Telegram-канале депутата... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T00:13

2024-04-27T00:13

2024-04-27T00:20

ярослав нилов

госдума рф

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект о снижении возрастного ценза для вступления в политическую партию с 18 до 16 лет, документ опубликован в Telegram-канале депутата ГД Ярослава Нилова. "Внести в пункт 2 статьи 23 Федерального закона … "О политических партиях" … изменение, заменив слова "18 лет" словами "16 лет", - следует из текста законопроекта. Как отмечается в пояснительной записке, принятие законопроекта позволит вовлечь как можно большее число молодёжи в общественно-политическую жизнь, в решение общегосударственных, общественно-значимых вопросов, что будет способствовать развитию партийно-политической системы страны. "Предлагаемое изменение также позволит лицам, достигшим возраста 16 лет, которые сегодня активно принимают участие в деятельности политических партий, иметь легальный статус члена политической партии", - также говорится в пояснительной записке.

https://ria.ru/20240419/novye_lyudi-1941026163.html

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ярослав нилов, госдума рф