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Парк рядом с Успенским собором в центре Ярославля благоустроят летом - РИА Новости, 27.04.2024
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Ярославская область
 
11:20 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/park-1942705062.html
Парк рядом с Успенским собором в центре Ярославля благоустроят летом
Парк рядом с Успенским собором в центре Ярославля благоустроят летом - РИА Новости, 27.04.2024
Парк рядом с Успенским собором в центре Ярославля благоустроят летом
Парк у Вечного огня и Успенского собора в историческом центре Ярославля благоустроят этим летом, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T11:20
2024-04-27T11:20
ярославская область
ярославль
михаил евраев
юнеско
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Парк у Вечного огня и Успенского собора в историческом центре Ярославля благоустроят этим летом, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Губернатор встретился с митрополитом Ярославским и Ростовским Вадимом. По данным пресс-службы правительства региона, они обсудили благоустройство парка, прилегающего к Вечному огню и Успенскому собору в историческом центре Ярославля, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. "На благоустройство этого парка выделили около 220 миллионов рублей. Работы запланированы в летние месяцы – с конца мая по 31 августа. На дорожках заменим плитку, установим новое освещение, скамьи, урны. Эта территория – одна из самых посещаемых как жителями города, так и туристами, поэтому она должна иметь привлекательный вид", - цитирует губернатора пресс-служба. В парке посадят 20 хвойных деревьев и 27 лиственных, более 300 кустарников, свыше 1,1 тысячи многолетних и 8,6 тысячи однолетних растений. Также в планах значатся установка памятных гранитных стел при входе на территорию со стороны Почтовой улицы и ремонт существующих чугунных ограждений. Подрядчик, который займется выполнением работ, уже определен.
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ярославль, михаил евраев, юнеско
Ярославская область, Ярославль, Михаил Евраев, ЮНЕСКО

Парк рядом с Успенским собором в центре Ярославля благоустроят летом

© Фото : правительство Ярославской областиПарк у Вечного огня и Успенского собора в Ярославле благоустроят в летние месяцы
Парк у Вечного огня и Успенского собора в Ярославле благоустроят в летние месяцы - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© Фото : правительство Ярославской области
Парк у Вечного огня и Успенского собора в Ярославле благоустроят в летние месяцы
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Парк у Вечного огня и Успенского собора в историческом центре Ярославля благоустроят этим летом, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Губернатор встретился с митрополитом Ярославским и Ростовским Вадимом. По данным пресс-службы правительства региона, они обсудили благоустройство парка, прилегающего к Вечному огню и Успенскому собору в историческом центре Ярославля, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев
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"На благоустройство этого парка выделили около 220 миллионов рублей. Работы запланированы в летние месяцы – с конца мая по 31 августа. На дорожках заменим плитку, установим новое освещение, скамьи, урны. Эта территория – одна из самых посещаемых как жителями города, так и туристами, поэтому она должна иметь привлекательный вид", - цитирует губернатора пресс-служба.
В парке посадят 20 хвойных деревьев и 27 лиственных, более 300 кустарников, свыше 1,1 тысячи многолетних и 8,6 тысячи однолетних растений. Также в планах значатся установка памятных гранитных стел при входе на территорию со стороны Почтовой улицы и ремонт существующих чугунных ограждений. Подрядчик, который займется выполнением работ, уже определен.
 
Ярославская областьЯрославльМихаил ЕвраевЮНЕСКО
 
 
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