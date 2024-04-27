https://ria.ru/20240427/park-1942705062.html

Парк рядом с Успенским собором в центре Ярославля благоустроят летом

Парк рядом с Успенским собором в центре Ярославля благоустроят летом - РИА Новости, 27.04.2024

Парк рядом с Успенским собором в центре Ярославля благоустроят летом

Парк у Вечного огня и Успенского собора в историческом центре Ярославля благоустроят этим летом, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T11:20

2024-04-27T11:20

2024-04-27T11:20

ярославская область

ярославль

михаил евраев

юнеско

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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Парк у Вечного огня и Успенского собора в историческом центре Ярославля благоустроят этим летом, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Губернатор встретился с митрополитом Ярославским и Ростовским Вадимом. По данным пресс-службы правительства региона, они обсудили благоустройство парка, прилегающего к Вечному огню и Успенскому собору в историческом центре Ярославля, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. "На благоустройство этого парка выделили около 220 миллионов рублей. Работы запланированы в летние месяцы – с конца мая по 31 августа. На дорожках заменим плитку, установим новое освещение, скамьи, урны. Эта территория – одна из самых посещаемых как жителями города, так и туристами, поэтому она должна иметь привлекательный вид", - цитирует губернатора пресс-служба. В парке посадят 20 хвойных деревьев и 27 лиственных, более 300 кустарников, свыше 1,1 тысячи многолетних и 8,6 тысячи однолетних растений. Также в планах значатся установка памятных гранитных стел при входе на территорию со стороны Почтовой улицы и ремонт существующих чугунных ограждений. Подрядчик, который займется выполнением работ, уже определен.

https://ria.ru/20240420/kadry-1941258954.html

ярославль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ярославль, михаил евраев, юнеско