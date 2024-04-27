https://ria.ru/20240427/otoplenie-1942673127.html

В Москве начали отключение отопления

В Москве начали отключение отопления - РИА Новости, 27.04.2024

В Москве начали отключение отопления

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили в субботу к отключению отопления, работы проводятся в соответствии с утвержденным графиком, сообщил... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T09:24

2024-04-27T09:24

2024-04-27T09:34

общество

москва

петр бирюков

сергей собянин

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили в субботу к отключению отопления, работы проводятся в соответствии с утвержденным графиком, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В связи с установлением необходимых температур наружного воздуха сегодня начали плавный перевод системы теплоснабжения столицы на летний режим работы. В общей сложности предстоит отключить отопление в более чем 74 тысяч зданий, в числе которых свыше 34 тысяч жилых домов", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что отключение отопления проводится поэтапно в следующей последовательности: жилые здания, школы, детские дошкольные и лечебные учреждения, промышленные и административные здания. "По указанию мэра Москвы Сергея Собянина уже приступили к подготовке к новому отопительному сезону, все мероприятия завершим в установленный срок - до 25 августа. Запланировано проведение гидравлических испытаний теплосетей, в ходе которых выявим потенциально ненадежные участки и оперативно их восстановим, чтобы обеспечить качественное бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон", - подчеркнул Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что во время летних профилактических работ на системах теплоснабжения проводится перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.

https://ria.ru/20240426/moskva-1941820721.html

https://ria.ru/20240425/poezda-1942347569.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, петр бирюков, сергей собянин