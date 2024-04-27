Рейтинг@Mail.ru
В Москве начали отключение отопления - РИА Новости, 27.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:24 27.04.2024 (обновлено: 09:34 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/otoplenie-1942673127.html
В Москве начали отключение отопления
В Москве начали отключение отопления - РИА Новости, 27.04.2024
В Москве начали отключение отопления
Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили в субботу к отключению отопления, работы проводятся в соответствии с утвержденным графиком, сообщил... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T09:24
2024-04-27T09:34
общество
москва
петр бирюков
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835368380_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ca2196e63bd2fae2bdc3861eb3b00b30.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили в субботу к отключению отопления, работы проводятся в соответствии с утвержденным графиком, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В связи с установлением необходимых температур наружного воздуха сегодня начали плавный перевод системы теплоснабжения столицы на летний режим работы. В общей сложности предстоит отключить отопление в более чем 74 тысяч зданий, в числе которых свыше 34 тысяч жилых домов", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что отключение отопления проводится поэтапно в следующей последовательности: жилые здания, школы, детские дошкольные и лечебные учреждения, промышленные и административные здания. "По указанию мэра Москвы Сергея Собянина уже приступили к подготовке к новому отопительному сезону, все мероприятия завершим в установленный срок - до 25 августа. Запланировано проведение гидравлических испытаний теплосетей, в ходе которых выявим потенциально ненадежные участки и оперативно их восстановим, чтобы обеспечить качественное бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон", - подчеркнул Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что во время летних профилактических работ на системах теплоснабжения проводится перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.
https://ria.ru/20240426/moskva-1941820721.html
https://ria.ru/20240425/poezda-1942347569.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835368380_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4a692c945b6355ab72ea28c3ff50b657.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, петр бирюков, сергей собянин
Общество, Москва, Петр Бирюков, Сергей Собянин
В Москве начали отключение отопления

В московских домах начали отключать отопление

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЖители Москвы держат руки над батареей
Жители Москвы держат руки над батареей - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Жители Москвы держат руки над батареей. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили в субботу к отключению отопления, работы проводятся в соответствии с утвержденным графиком, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В связи с установлением необходимых температур наружного воздуха сегодня начали плавный перевод системы теплоснабжения столицы на летний режим работы. В общей сложности предстоит отключить отопление в более чем 74 тысяч зданий, в числе которых свыше 34 тысяч жилых домов", - отметил Бирюков.
Мужчина готовит овощи на гриле на фестивале фудтраков в парке Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Пламя без полымя: как пожарить шашлык в Москве без печальных последствий
Вчера, 09:00
Заместитель мэра пояснил, что отключение отопления проводится поэтапно в следующей последовательности: жилые здания, школы, детские дошкольные и лечебные учреждения, промышленные и административные здания.
"По указанию мэра Москвы Сергея Собянина уже приступили к подготовке к новому отопительному сезону, все мероприятия завершим в установленный срок - до 25 августа. Запланировано проведение гидравлических испытаний теплосетей, в ходе которых выявим потенциально ненадежные участки и оперативно их восстановим, чтобы обеспечить качественное бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон", - подчеркнул Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что во время летних профилактических работ на системах теплоснабжения проводится перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.
Железная дорога на побережье Черного моря в Туапсинском районе - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
Путин поручил сократить время движения поездов от Москвы до Черного моря
25 апреля, 21:07
 
ОбществоМоскваПетр БирюковСергей Собянин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала