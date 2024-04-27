https://ria.ru/20240427/otoplenie-1942673127.html
В Москве начали отключение отопления
В Москве начали отключение отопления - РИА Новости, 27.04.2024
В Москве начали отключение отопления
Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили в субботу к отключению отопления, работы проводятся в соответствии с утвержденным графиком, сообщил... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T09:24
2024-04-27T09:24
2024-04-27T09:34
общество
москва
петр бирюков
сергей собянин
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили в субботу к отключению отопления, работы проводятся в соответствии с утвержденным графиком, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В связи с установлением необходимых температур наружного воздуха сегодня начали плавный перевод системы теплоснабжения столицы на летний режим работы. В общей сложности предстоит отключить отопление в более чем 74 тысяч зданий, в числе которых свыше 34 тысяч жилых домов", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что отключение отопления проводится поэтапно в следующей последовательности: жилые здания, школы, детские дошкольные и лечебные учреждения, промышленные и административные здания. "По указанию мэра Москвы Сергея Собянина уже приступили к подготовке к новому отопительному сезону, все мероприятия завершим в установленный срок - до 25 августа. Запланировано проведение гидравлических испытаний теплосетей, в ходе которых выявим потенциально ненадежные участки и оперативно их восстановим, чтобы обеспечить качественное бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон", - подчеркнул Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что во время летних профилактических работ на системах теплоснабжения проводится перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.
https://ria.ru/20240426/moskva-1941820721.html
https://ria.ru/20240425/poezda-1942347569.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, петр бирюков, сергей собянин
Общество, Москва, Петр Бирюков, Сергей Собянин
В Москве начали отключение отопления
В московских домах начали отключать отопление
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили в субботу к отключению отопления, работы проводятся в соответствии с утвержденным графиком, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В связи с установлением необходимых температур наружного воздуха сегодня начали плавный перевод системы теплоснабжения столицы на летний режим работы. В общей сложности предстоит отключить отопление в более чем 74 тысяч зданий, в числе которых свыше 34 тысяч жилых домов", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что отключение отопления проводится поэтапно в следующей последовательности: жилые здания, школы, детские дошкольные и лечебные учреждения, промышленные и административные здания.
"По указанию мэра Москвы Сергея Собянина
уже приступили к подготовке к новому отопительному сезону, все мероприятия завершим в установленный срок - до 25 августа. Запланировано проведение гидравлических испытаний теплосетей, в ходе которых выявим потенциально ненадежные участки и оперативно их восстановим, чтобы обеспечить качественное бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон", - подчеркнул Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что во время летних профилактических работ на системах теплоснабжения проводится перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.