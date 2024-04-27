https://ria.ru/20240427/osadki-1943468834.html

В отдельных районах Москвы выпало свыше 70% месячной нормы осадков за час

В отдельных районах Москвы выпало свыше 70% месячной нормы осадков за час - РИА Новости, 02.05.2024

В отдельных районах Москвы выпало свыше 70% месячной нормы осадков за час

Свыше 70% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах столицы менее чем за час, основной объем осадков уходит в ливневую сеть самотёком, сообщается в... РИА Новости, 02.05.2024

2024-04-27T12:18

2024-04-27T12:18

2024-05-02T14:24

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

мосводосток

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городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Свыше 70% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах столицы менее чем за час, основной объем осадков уходит в ливневую сеть самотёком, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "В период с 10.00 до 11.00 на город обрушились сверхинтенсивные осадки. В отдельных районах менее чем за час выпало свыше 70% месячной нормы осадков. Основной объем осадков уходит в ливневую сеть самотёком", - говорится в сообщении. Отмечается, что бригадами "Мосводостока" выполняется оперативная работа по открытию водоприемных решеток для беспрепятственного пропуска дождевой воды. При необходимости применяется откачивающая техника. "В ближайшие часы осадки сохранятся. Порывы ветра сегодня могут достигать 15 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду", - дополняется в сообщении.

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Ливень в Москве Москву заливает обещанный ливень. МЧС сообщает, что ожидаются еще и гроза с ветром до 15 метров в секунду. 2024-04-27T12:18 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, мосводосток, погода, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы