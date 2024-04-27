https://ria.ru/20240427/osadki-1943468834.html
В отдельных районах Москвы выпало свыше 70% месячной нормы осадков за час
В отдельных районах Москвы выпало свыше 70% месячной нормы осадков за час - РИА Новости, 02.05.2024
В отдельных районах Москвы выпало свыше 70% месячной нормы осадков за час
Свыше 70% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах столицы менее чем за час, основной объем осадков уходит в ливневую сеть самотёком, сообщается в... РИА Новости, 02.05.2024
2024-04-27T12:18
2024-04-27T12:18
2024-05-02T14:24
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Свыше 70% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах столицы менее чем за час, основной объем осадков уходит в ливневую сеть самотёком, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "В период с 10.00 до 11.00 на город обрушились сверхинтенсивные осадки. В отдельных районах менее чем за час выпало свыше 70% месячной нормы осадков. Основной объем осадков уходит в ливневую сеть самотёком", - говорится в сообщении. Отмечается, что бригадами "Мосводостока" выполняется оперативная работа по открытию водоприемных решеток для беспрепятственного пропуска дождевой воды. При необходимости применяется откачивающая техника. "В ближайшие часы осадки сохранятся. Порывы ветра сегодня могут достигать 15 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду", - дополняется в сообщении.
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Ливень в Москве
Москву заливает обещанный ливень. МЧС сообщает, что ожидаются еще и гроза с ветром до 15 метров в секунду.
2024-04-27T12:18
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москва, мосводосток, погода, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосводосток, Погода, Комплекс городского хозяйства Москвы, Городское хозяйство Москвы