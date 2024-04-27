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В Москве выпало больше месячной нормы осадков - РИА Новости, 27.04.2024
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22:18 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/osadki-1942856767.html
В Москве выпало больше месячной нормы осадков
В Москве выпало больше месячной нормы осадков - РИА Новости, 27.04.2024
В Москве выпало больше месячной нормы осадков
Больше месячной нормы осадков выпало на всей территории Москвы в субботу, на некоторых метеостанциях вылилось до 30 миллиметров, сообщила главный специалист... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T22:18
2024-04-27T22:18
общество
москва
московская область (подмосковье)
татьяна позднякова
экология в россии
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Больше месячной нормы осадков выпало на всей территории Москвы в субботу, на некоторых метеостанциях вылилось до 30 миллиметров, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в Telegram-канале. "Холодный атмосферный фронт наиболее интенсивные осадки пролил днем 27 апреля... На ВДНХ выпало 13 миллиметров, на Балчуге 15 миллиметров, а Измайлове 30 миллиметров. Месячная норма по осадкам на всей территории Москвы перевыполнена", - написала Позднякова.Она добавила, что дожди неравномерно были распределены по территории столичного региона. Так, на крайнем западе Подмосковья день обошелся почти без осадков, а на востоке за 12 часов вылилось до 30 миллиметров.
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общество, москва, московская область (подмосковье), татьяна позднякова, экология в россии
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Татьяна Позднякова, Экология в России
В Москве выпало больше месячной нормы осадков

На всей территории Москвы 27 апреля выпало больше месячной нормы осадков

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСильный дождь в Москве
Сильный дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Больше месячной нормы осадков выпало на всей территории Москвы в субботу, на некоторых метеостанциях вылилось до 30 миллиметров, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в Telegram-канале.
«
"Холодный атмосферный фронт наиболее интенсивные осадки пролил днем 27 апреля... На ВДНХ выпало 13 миллиметров, на Балчуге 15 миллиметров, а Измайлове 30 миллиметров. Месячная норма по осадкам на всей территории Москвы перевыполнена", - написала Позднякова.
Она добавила, что дожди неравномерно были распределены по территории столичного региона. Так, на крайнем западе Подмосковья день обошелся почти без осадков, а на востоке за 12 часов вылилось до 30 миллиметров.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Татьяна ПоздняковаЭкология в России
 
 
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