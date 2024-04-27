https://ria.ru/20240427/osadki-1942856767.html

В Москве выпало больше месячной нормы осадков

В Москве выпало больше месячной нормы осадков - РИА Новости, 27.04.2024

В Москве выпало больше месячной нормы осадков

Больше месячной нормы осадков выпало на всей территории Москвы в субботу, на некоторых метеостанциях вылилось до 30 миллиметров, сообщила главный специалист... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T22:18

2024-04-27T22:18

2024-04-27T22:18

общество

москва

московская область (подмосковье)

татьяна позднякова

экология в россии

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Больше месячной нормы осадков выпало на всей территории Москвы в субботу, на некоторых метеостанциях вылилось до 30 миллиметров, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в Telegram-канале. "Холодный атмосферный фронт наиболее интенсивные осадки пролил днем 27 апреля... На ВДНХ выпало 13 миллиметров, на Балчуге 15 миллиметров, а Измайлове 30 миллиметров. Месячная норма по осадкам на всей территории Москвы перевыполнена", - написала Позднякова.Она добавила, что дожди неравномерно были распределены по территории столичного региона. Так, на крайнем западе Подмосковья день обошелся почти без осадков, а на востоке за 12 часов вылилось до 30 миллиметров.

https://ria.ru/20240401/pogoda-1937212290.html

москва

московская область (подмосковье)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, московская область (подмосковье), татьяна позднякова, экология в россии