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В Оренбуржье за сутки от воды освободились более 2,8 тысячи домов - РИА Новости, 27.04.2024
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10:28 27.04.2024 (обновлено: 10:56 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/orenburzhe-1942686623.html
В Оренбуржье за сутки от воды освободились более 2,8 тысячи домов
В Оренбуржье за сутки от воды освободились более 2,8 тысячи домов - РИА Новости, 27.04.2024
В Оренбуржье за сутки от воды освободились более 2,8 тысячи домов
В затопленных районах Оренбургской области за сутки от воды освободились более 2,8 тысячи домов и 3,5 тысячи участков, сообщает правительство региона в своем... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T10:28
2024-04-27T10:56
наводнения в россии — 2024
оренбургская область
происшествия
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УФА, 27 апр - РИА Новости. В затопленных районах Оренбургской области за сутки от воды освободились более 2,8 тысячи домов и 3,5 тысячи участков, сообщает правительство региона в своем Telegram-канале."На подтопленных территориях региона за сутки от воды освободилось 2805 жилых домов и 3524 приусадебных участка. Всего на территории 33 муниципальных образований в 108 населенных пунктах и 46 СНТ освобождено от воды 21 665 жилых домов и 37 625 приусадебных участков", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240426/navodnenie-1942519526.html
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наводнения в россии — 2024, оренбургская область, происшествия
Наводнения в России — 2024, Оренбургская область, Происшествия
В Оренбуржье за сутки от воды освободились более 2,8 тысячи домов

В Оренбуржье от воды освободились более 2,8 тысячи домов и 3,5 тысячи участков

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗатопленный частный дом в Оренбурге
Затопленный частный дом в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Затопленный частный дом в Оренбурге. Архивное фото
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УФА, 27 апр - РИА Новости. В затопленных районах Оренбургской области за сутки от воды освободились более 2,8 тысячи домов и 3,5 тысячи участков, сообщает правительство региона в своем Telegram-канале.
"На подтопленных территориях региона за сутки от воды освободилось 2805 жилых домов и 3524 приусадебных участка. Всего на территории 33 муниципальных образований в 108 населенных пунктах и 46 СНТ освобождено от воды 21 665 жилых домов и 37 625 приусадебных участков", - говорится в сообщении.
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