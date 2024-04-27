https://ria.ru/20240427/orenburzhe-1942686623.html
В Оренбуржье за сутки от воды освободились более 2,8 тысячи домов
В Оренбуржье за сутки от воды освободились более 2,8 тысячи домов - РИА Новости, 27.04.2024
В Оренбуржье за сутки от воды освободились более 2,8 тысячи домов
В затопленных районах Оренбургской области за сутки от воды освободились более 2,8 тысячи домов и 3,5 тысячи участков, сообщает правительство региона в своем... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T10:28
2024-04-27T10:28
2024-04-27T10:56
наводнения в россии — 2024
оренбургская область
происшествия
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УФА, 27 апр - РИА Новости. В затопленных районах Оренбургской области за сутки от воды освободились более 2,8 тысячи домов и 3,5 тысячи участков, сообщает правительство региона в своем Telegram-канале."На подтопленных территориях региона за сутки от воды освободилось 2805 жилых домов и 3524 приусадебных участка. Всего на территории 33 муниципальных образований в 108 населенных пунктах и 46 СНТ освобождено от воды 21 665 жилых домов и 37 625 приусадебных участков", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240426/navodnenie-1942519526.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наводнения в россии — 2024, оренбургская область, происшествия
Наводнения в России — 2024, Оренбургская область, Происшествия
В Оренбуржье за сутки от воды освободились более 2,8 тысячи домов
В Оренбуржье от воды освободились более 2,8 тысячи домов и 3,5 тысячи участков