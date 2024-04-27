https://ria.ru/20240427/orenburzhe-1942686623.html

В Оренбуржье за сутки от воды освободились более 2,8 тысячи домов

В Оренбуржье за сутки от воды освободились более 2,8 тысячи домов - РИА Новости, 27.04.2024

В Оренбуржье за сутки от воды освободились более 2,8 тысячи домов

В затопленных районах Оренбургской области за сутки от воды освободились более 2,8 тысячи домов и 3,5 тысячи участков, сообщает правительство региона в своем... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T10:28

2024-04-27T10:28

2024-04-27T10:56

наводнения в россии — 2024

оренбургская область

происшествия

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УФА, 27 апр - РИА Новости. В затопленных районах Оренбургской области за сутки от воды освободились более 2,8 тысячи домов и 3,5 тысячи участков, сообщает правительство региона в своем Telegram-канале."На подтопленных территориях региона за сутки от воды освободилось 2805 жилых домов и 3524 приусадебных участка. Всего на территории 33 муниципальных образований в 108 населенных пунктах и 46 СНТ освобождено от воды 21 665 жилых домов и 37 625 приусадебных участков", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240426/navodnenie-1942519526.html

оренбургская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

наводнения в россии — 2024, оренбургская область, происшествия