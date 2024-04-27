https://ria.ru/20240427/obzhalovanie-1942848706.html
Фигурант дела о взятке замминистра обороны обжаловал свой арест
Фигурант дела о взятке замминистра обороны обжаловал свой арест - РИА Новости, 27.04.2024
Фигурант дела о взятке замминистра обороны обжаловал свой арест
В Басманный суд Москвы поступила апелляционная жалоба на постановление об аресте совладельца "Олимпситистрой" Александр Фомина, обвиняемого в даче взятки... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T20:34
2024-04-27T20:34
2024-04-27T20:34
происшествия
тимур иванов
александр фомин
сергей бородин
дело замминистра обороны тимура иванова
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступила апелляционная жалоба на постановление об аресте совладельца "Олимпситистрой" Александр Фомина, обвиняемого в даче взятки замминистра обороны Тимуру Иванову, следует из картотеки.Басманный суд Москвы зарегистрировал апелляционную жалобу на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Александру Фомину.По версии следствия, Фомин оказывал Иванову, Сергею Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания". Он обвиняется в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ).Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.Замминистра вину не признает. По словам его адвоката Мурада Мусаева, следствие полагает, что Иванову за помощь компаниям-подрядчикам Минобороны "произвели ремонтно-строительные работы на объектах". В материалах следствия указаны "какие-то стоимости этих ремонтных работ, взятые с потолка", заявлял Мусаев РИА Новости.Кроме того, арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере Сергей Бородин, который, как утверждает следствие, находясь с Ивановым в дружеских отношениях, вместе с ним вступил в преступный сговор.
https://realty.ria.ru/20240425/pribyl-1942254314.html
https://ria.ru/20240427/ivanov-1942654171.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тимур иванов, александр фомин, сергей бородин, дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Тимур Иванов, Александр Фомин, Сергей Бородин, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Фигурант дела о взятке замминистра обороны обжаловал свой арест
Совладелец "Олимпситистроя" обжаловал арест по делу о взятке замминистра обороны
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступила апелляционная жалоба на постановление об аресте совладельца "Олимпситистрой" Александр Фомина, обвиняемого в даче взятки замминистра обороны Тимуру Иванову, следует из картотеки.
Басманный суд Москвы зарегистрировал апелляционную жалобу на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Александру Фомину.
По версии следствия, Фомин оказывал Иванову, Сергею Бородину
и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания". Он обвиняется в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ).
Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.
Замминистра вину не признает. По словам его адвоката Мурада Мусаева, следствие полагает, что Иванову за помощь компаниям-подрядчикам Минобороны "произвели ремонтно-строительные работы на объектах". В материалах следствия указаны "какие-то стоимости этих ремонтных работ, взятые с потолка", заявлял Мусаев РИА Новости.
Кроме того, арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере Сергей Бородин, который, как утверждает следствие, находясь с Ивановым в дружеских отношениях, вместе с ним вступил в преступный сговор.