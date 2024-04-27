https://ria.ru/20240427/obstrely-1942735261.html

ВСУ за сутки выпустили более 60 снарядов по Белгородской области

ВСУ за сутки выпустили более 60 снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 27.04.2024

ВСУ за сутки выпустили более 60 снарядов по Белгородской области

Более 60 снарядов выпустила украинская армия по территории Белгородской области за прошедшие сутки, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T13:08

2024-04-27T13:08

2024-04-27T13:08

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 27 апр - РИА Новости. Более 60 снарядов выпустила украинская армия по территории Белгородской области за прошедшие сутки, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, по шести районам области был выпущен 61 снаряд, также с дронов было сброшено два боеприпаса и зафиксированы атаки двумя дронами-камикадзе. Пострадавших нет третий день подряд. Повреждения получили семь частных домов и инфраструктурный объект связи. "В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено два артиллерийских снаряда и 26 гранатометных выстрелов, по селу Красный Хутор - один артиллерийский снаряд. Также в Красном Хуторе с БПЛА сброшено два осколочных боеприпаса. В селе Солнцевка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. В селе Ясные Зори дроном-камикадзе атакован инфраструктурный объект связи", - написал Гладков в Telegram-канале. По словам главы региона, в Волоконовском районе пять раз обстрелян из миномета хутор Старый. В Грайворонском округе по окраинам сел Пороз, Глотово и Смородино выпущено в сумме 10 минометных снарядов. В Краснояружском районе на окраине поселка Прилесье установлено четыре прилета, поврежденная ЛЭП восстановлена. "В Шебекинском городском округе по селу Середа выпущено 13 минометных снарядов. Пострадавших и разрушений нет. В Яковлевском городском округе после работы ПВО по воздушным целям в поселке Томаровка в результате падения осколков пострадавших нет, в четырех частных домовладениях выбиты окна и посечены фасады. Жилые дома находятся в стадии строительства", - добавил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. По информации губернатора, с февраля 2022 года при обстрелах ВСУ погибли 120 жителей Белгородской области, 655 человек были ранены.

https://ria.ru/20240308/bespilotnik-1931880841.html

https://ria.ru/20240218/belgorod-1928048659.html

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Дарья Буймова

происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины