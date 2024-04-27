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"Феминистское антивоенное сопротивление"* включили в перечень нежелательных - РИА Новости, 27.04.2024
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18:06 27.04.2024 (обновлено: 18:07 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/nezhelatelnoe-1942814254.html
"Феминистское антивоенное сопротивление"* включили в перечень нежелательных
"Феминистское антивоенное сопротивление"* включили в перечень нежелательных - РИА Новости, 27.04.2024
"Феминистское антивоенное сопротивление"* включили в перечень нежелательных
Минюст включил в перечень нежелательных в России иностранных и международных НПО "Феминистское антивоенное сопротивление*", сообщается на сайте Минюста. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T18:06
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россия
украина
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Минюст включил в перечень нежелательных в России иностранных и международных НПО "Феминистское антивоенное сопротивление*", сообщается на сайте Минюста. &quot;159... Feminist Antiwar Resistance (&quot;Феминистское антивоенное сопротивление*&quot;, &quot;ФАС&quot;)&quot;, - говорится в перечне.Ранее сообщалось, что феминистка Дарья Серенко объявлена в розыск. Минюст РФ в январе 2023 года включил Серенко в реестр иноагентов. По данным ведомства, она осуществляла сбор средств в поддержку Украины, способствовала публичному продвижению лиц, участвующих в протестных движениях, пропагандировала ЛГБТ**-отношения. Указывалось, что она руководит Феминистским антивоенным сопротивлением* - иностранным агентом. Отмечалось, что Серенко проживает за границей, где именно - не уточнялось.* Организация, выполняющая функции иноагента в России и признанное нежелательным в России.** Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20240410/feministka-1938967336.html
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россия, украина, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Россия, Украина, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
"Феминистское антивоенное сопротивление"* включили в перечень нежелательных

НПО "Феминистское антивоенное сопротивление" включили в перечень нежелательных

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства юстиции РФ
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Министерства юстиции РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Минюст включил в перечень нежелательных в России иностранных и международных НПО "Феминистское антивоенное сопротивление*", сообщается на сайте Минюста.
«

"159... Feminist Antiwar Resistance ("Феминистское антивоенное сопротивление*", "ФАС")", - говорится в перечне.

Ранее сообщалось, что феминистка Дарья Серенко объявлена в розыск. Минюст РФ в январе 2023 года включил Серенко в реестр иноагентов. По данным ведомства, она осуществляла сбор средств в поддержку Украины, способствовала публичному продвижению лиц, участвующих в протестных движениях, пропагандировала ЛГБТ**-отношения. Указывалось, что она руководит Феминистским антивоенным сопротивлением* - иностранным агентом. Отмечалось, что Серенко проживает за границей, где именно - не уточнялось.
* Организация, выполняющая функции иноагента в России и признанное нежелательным в России.
** Запрещенная в России экстремистская организация.
Дарья Серенко* - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Феминистку Серенко* объявили в розыск
10 апреля, 00:54
 
РоссияУкраинаФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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