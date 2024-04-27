https://ria.ru/20240427/nezhelatelnoe-1942814254.html
"Феминистское антивоенное сопротивление"* включили в перечень нежелательных
"Феминистское антивоенное сопротивление"* включили в перечень нежелательных - РИА Новости, 27.04.2024
"Феминистское антивоенное сопротивление"* включили в перечень нежелательных
Минюст включил в перечень нежелательных в России иностранных и международных НПО "Феминистское антивоенное сопротивление*", сообщается на сайте Минюста. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T18:06
2024-04-27T18:06
2024-04-27T18:07
россия
украина
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855737350_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_861cc70df0561342a8f2626992a90cda.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Минюст включил в перечень нежелательных в России иностранных и международных НПО "Феминистское антивоенное сопротивление*", сообщается на сайте Минюста. "159... Feminist Antiwar Resistance ("Феминистское антивоенное сопротивление*", "ФАС")", - говорится в перечне.Ранее сообщалось, что феминистка Дарья Серенко объявлена в розыск. Минюст РФ в январе 2023 года включил Серенко в реестр иноагентов. По данным ведомства, она осуществляла сбор средств в поддержку Украины, способствовала публичному продвижению лиц, участвующих в протестных движениях, пропагандировала ЛГБТ**-отношения. Указывалось, что она руководит Феминистским антивоенным сопротивлением* - иностранным агентом. Отмечалось, что Серенко проживает за границей, где именно - не уточнялось.* Организация, выполняющая функции иноагента в России и признанное нежелательным в России.** Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20240410/feministka-1938967336.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855737350_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_7de340d841c77200b696c4f08d8d6843.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Россия, Украина, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
"Феминистское антивоенное сопротивление"* включили в перечень нежелательных
НПО "Феминистское антивоенное сопротивление" включили в перечень нежелательных