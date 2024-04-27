https://ria.ru/20240427/nezhelatelnoe-1942814254.html

"Феминистское антивоенное сопротивление"* включили в перечень нежелательных

"Феминистское антивоенное сопротивление"* включили в перечень нежелательных - РИА Новости, 27.04.2024

"Феминистское антивоенное сопротивление"* включили в перечень нежелательных

Минюст включил в перечень нежелательных в России иностранных и международных НПО "Феминистское антивоенное сопротивление*", сообщается на сайте Минюста. РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T18:06

2024-04-27T18:06

2024-04-27T18:07

россия

украина

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Минюст включил в перечень нежелательных в России иностранных и международных НПО "Феминистское антивоенное сопротивление*", сообщается на сайте Минюста. "159... Feminist Antiwar Resistance ("Феминистское антивоенное сопротивление*", "ФАС")", - говорится в перечне.Ранее сообщалось, что феминистка Дарья Серенко объявлена в розыск. Минюст РФ в январе 2023 года включил Серенко в реестр иноагентов. По данным ведомства, она осуществляла сбор средств в поддержку Украины, способствовала публичному продвижению лиц, участвующих в протестных движениях, пропагандировала ЛГБТ**-отношения. Указывалось, что она руководит Феминистским антивоенным сопротивлением* - иностранным агентом. Отмечалось, что Серенко проживает за границей, где именно - не уточнялось.* Организация, выполняющая функции иноагента в России и признанное нежелательным в России.** Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20240410/feministka-1938967336.html

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россия, украина, федеральная антимонопольная служба (фас россии)