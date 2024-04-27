https://ria.ru/20240427/nato-1942680581.html

Премьер Нидерландов: южное крыло НАТО нуждается в лидерстве Турции

Премьер Нидерландов: южное крыло НАТО нуждается в лидерстве Турции - РИА Новости, 27.04.2024

Премьер Нидерландов: южное крыло НАТО нуждается в лидерстве Турции

Южное крыло НАТО нуждается в лидерстве Турции, это важно с точки зрения стабильности региона, считает премьер-министр Нидерландов, кандидат на пост генсека... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T10:00

2024-04-27T10:00

2024-04-27T10:09

в мире

турция

нидерланды

анкара (провинция)

марк рютте

реджеп тайип эрдоган

нато

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АНКАРА, 27 апр - РИА Новости. Южное крыло НАТО нуждается в лидерстве Турции, это важно с точки зрения стабильности региона, считает премьер-министр Нидерландов, кандидат на пост генсека альянса Марк Рютте. Его слова приводит турецкое государственное агентство Anadolu."С точки зрения стабильности всего региона и общих трансатлантических отношений, южное крыло НАТО нуждается в Турции, ему необходимо лидерство Турции", - приводит слова Рютте. "Турция играет решающую роль. При этом она прилагает усилия для урегулирования ситуации в Газе", - отметил политик, добавив также, что Анкара "предпринимает меры", чтобы справиться с "ужасным" конфликтом на Украине. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что новый генеральный секретарь должен наилучшим образом служить безопасности и интересам членов альянса в борьбе с терроризмом и другими вызовами, укреплять единство альянса и уделять первостепенное внимание главной роли НАТО, убедительно подтверждать основные ценности и сложившуюся практику альянса, а также учитывать чувствительность союзников.

https://ria.ru/20240306/voyna-1931346451.html

https://ria.ru/20240403/nato-1937530922.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, нидерланды, анкара (провинция), марк рютте, реджеп тайип эрдоган, нато