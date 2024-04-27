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Премьер Нидерландов: южное крыло НАТО нуждается в лидерстве Турции - РИА Новости, 27.04.2024
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10:00 27.04.2024 (обновлено: 10:09 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/nato-1942680581.html
Премьер Нидерландов: южное крыло НАТО нуждается в лидерстве Турции
Премьер Нидерландов: южное крыло НАТО нуждается в лидерстве Турции - РИА Новости, 27.04.2024
Премьер Нидерландов: южное крыло НАТО нуждается в лидерстве Турции
Южное крыло НАТО нуждается в лидерстве Турции, это важно с точки зрения стабильности региона, считает премьер-министр Нидерландов, кандидат на пост генсека... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T10:00
2024-04-27T10:09
в мире
турция
нидерланды
анкара (провинция)
марк рютте
реджеп тайип эрдоган
нато
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АНКАРА, 27 апр - РИА Новости. Южное крыло НАТО нуждается в лидерстве Турции, это важно с точки зрения стабильности региона, считает премьер-министр Нидерландов, кандидат на пост генсека альянса Марк Рютте. Его слова приводит турецкое государственное агентство Anadolu."С точки зрения стабильности всего региона и общих трансатлантических отношений, южное крыло НАТО нуждается в Турции, ему необходимо лидерство Турции", - приводит слова Рютте. "Турция играет решающую роль. При этом она прилагает усилия для урегулирования ситуации в Газе", - отметил политик, добавив также, что Анкара "предпринимает меры", чтобы справиться с "ужасным" конфликтом на Украине. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что новый генеральный секретарь должен наилучшим образом служить безопасности и интересам членов альянса в борьбе с терроризмом и другими вызовами, укреплять единство альянса и уделять первостепенное внимание главной роли НАТО, убедительно подтверждать основные ценности и сложившуюся практику альянса, а также учитывать чувствительность союзников.
https://ria.ru/20240306/voyna-1931346451.html
https://ria.ru/20240403/nato-1937530922.html
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в мире, турция, нидерланды, анкара (провинция), марк рютте, реджеп тайип эрдоган, нато
В мире, Турция, Нидерланды, Анкара (провинция), Марк Рютте, Реджеп Тайип Эрдоган, НАТО
Премьер Нидерландов: южное крыло НАТО нуждается в лидерстве Турции

Премьер Нидерландов: лидерство Турции в южном крыле НАТО важно для стабильности

© AP Photo / Olivier MatthysБаннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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АНКАРА, 27 апр - РИА Новости. Южное крыло НАТО нуждается в лидерстве Турции, это важно с точки зрения стабильности региона, считает премьер-министр Нидерландов, кандидат на пост генсека альянса Марк Рютте. Его слова приводит турецкое государственное агентство Anadolu.
"С точки зрения стабильности всего региона и общих трансатлантических отношений, южное крыло НАТО нуждается в Турции, ему необходимо лидерство Турции", - приводит слова Рютте.
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"Турция играет решающую роль. При этом она прилагает усилия для урегулирования ситуации в Газе", - отметил политик, добавив также, что Анкара "предпринимает меры", чтобы справиться с "ужасным" конфликтом на Украине.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что новый генеральный секретарь должен наилучшим образом служить безопасности и интересам членов альянса в борьбе с терроризмом и другими вызовами, укреплять единство альянса и уделять первостепенное внимание главной роли НАТО, убедительно подтверждать основные ценности и сложившуюся практику альянса, а также учитывать чувствительность союзников.
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3 апреля, 11:46
 
В миреТурцияНидерландыАнкара (провинция)Марк РюттеРеджеп Тайип ЭрдоганНАТО
 
 
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