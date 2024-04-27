https://ria.ru/20240427/nagrazhdenie-1942653773.html
Глав регионов ДФО наградили медалями за помощь военным в зоне СВО
Глав регионов ДФО наградили медалями за помощь военным в зоне СВО - РИА Новости, 27.04.2024
Глав регионов ДФО наградили медалями за помощь военным в зоне СВО
Главы Чукотки, Камчатки, Магаданской области и Приморья награждены медалями "За укрепление боевого содружества" за помощь военнослужащим в зоне специальной... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T03:54
2024-04-27T03:54
2024-04-27T10:58
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ВЛАДИВОСТОК, 27 апр – РИА Новости. Главы Чукотки, Камчатки, Магаданской области и Приморья награждены медалями "За укрепление боевого содружества" за помощь военнослужащим в зоне специальной военной операции, сообщает правительство Чукотского АО. "Губернатор Чукотского АО Владислав Кузнецов удостоен медали "За укрепление боевого содружества" за активное участие и оказание помощи военнослужащим, находящимся в зоне проведения СВО. Государственную награду вручил врио командующего войсками Восточного военного округа, генерал-лейтенант Михаил Носулев", - говорится в сообщении. Отмечается, что медали также получили главы Приморского края Олег Кожемяко, Камчатского края Владимир Солодов и Магаданской области Сергей Носов. Награждение состоялась перед началом заседания Совета ДФО под председательством вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. "Спасибо всем губернаторам, считаю, что награды заслужены, работа действительно ведётся", - отметил полпред.
https://ria.ru/20240328/medal-1936322850.html
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политика, магаданская область, чукотка, камчатка, владислав кузнецов, олег кожемяко, владимир солодов
Политика, Магаданская область, Чукотка, Камчатка, Владислав Кузнецов, Олег Кожемяко, Владимир Солодов
Глав регионов ДФО наградили медалями за помощь военным в зоне СВО
Глав четырех регионов ДФО наградили медалями за помощь военным в зоне СВО