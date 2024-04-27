Рейтинг@Mail.ru
Музей под камышовой крышей: дом, где Лермонтов написал последние стихи - РИА Новости, 27.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Заглушка для супертега
Литературные путешествия с Максимом Шараповым
 
16:22 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/muzey-1942751668.html
Музей под камышовой крышей: дом, где Лермонтов написал последние стихи
Музей под камышовой крышей: дом, где Лермонтов написал последние стихи - РИА Новости, 27.04.2024
Музей под камышовой крышей: дом, где Лермонтов написал последние стихи
Тема Кавказа проходит почти через всё творчество Михаила Лермонтова. Здесь он служил, ходил на балы, писал стихи и погиб на дуэли. В Пятигорске создан целый... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T16:22
2024-04-27T16:22
литературные путешествия с максимом шараповым
михаил лермонтов
пятигорск
кавказ
эльбрус
николай мартынов
литература
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942740105_0:130:1280:850_1920x0_80_0_0_9862432eb7c72f92142aea917422b73a.jpg
Тема Кавказа проходит почти через всё творчество Михаила Лермонтова. Здесь он служил, ходил на балы, писал стихи и погиб на дуэли. В Пятигорске создан целый музейный квартал, посвященный русскому поэту. И я, Максим Шарапов, приглашаю вас заглянуть в маленький домик, где Лермонтов написал свои последние стихотворения, и посчитать ступеньки крыльца, на которых Николай Мартынов вызвал поэта на смертельную дуэль.Крошечный домик Михаила Лермонтова в Пятигорске, где поэт прожил последние месяцы своей жизни, стал музеем еще в начала прошлого века. Бесплатный городской музей открылся здесь летом 1912 года. Одноэтажный дом всего в несколько окон, белёные стены под камышовой крышей. Вроде, ничего особенного, но во время летнего курортного сезона сюда стоит огромная очередь: люди хотят окунуться в лермонтовскую атмосферу.Весной 1841 года поручик Михаил Лермонтов вместе со своим другом, капитаном Алексеем Столыпиным сняли жилье у отставного плац-майора Василия Чилаева. В домике, который Чилаев специально строил для сдачи в аренду было всего четыре комнаты: две занял Столыпин, остальные, с видом на сад, Лермонтов. В бумагах Василия Чилаева сохранилась запись: "С капитана Алексея Аркадьевича Столыпина и поручика Михаила Юрьевича Лермонтова из С.-Петербурга получено за весь средний дом 100 рублей серебром".Усадьба Чилаева в середине девятнадцатого века располагалась на краю Пятигорска и считалась местом уединенным. Отсюда открывается вид на гору Машук, у подножия которой состоялась роковая дуэль, а в хорошую погоду видны белоснежные пики Эльбруса. Возможно этот романтический фон тоже повлиял на выбор последнего жилья поэта.Сейчас музей Лермонтова в Пятигорске – это музейный квартал. Кроме домика Лермонтова, который пользуется у путешественников самой большой популярностью, в него входят и соседние строения, например, дом композитора Александра Алябьева, дом Уманова и дом генерала Петра Верзилина, в котором и состоялась ссора между Николаем Мартыновым и Михаилом Лермонтовым. Сохранилось даже подлинное крыльцо, всего четыре ступеньки, ведущие во двор, на которых Мартынов. разгневанный насмешками Лермонтова, вызвал поэта на дуэль. И она состоялась 15 июля 1841 года. Лермонтов первым выстрелил в воздух, Мартынов выстрелил Лермонтову в грудь.Вызов этот не был случайным. Выражаясь современным языком Мартынова достали язвительные подколки Лермонтова и его эпиграммы. Он несколько раз пытался объясниться с ироничным поэтом, но Михаил Юрьевич только усмехался.Попадая в пятигорский музей Лермонтова ощущаешь настроение другой эпохи. Портреты современников Лермонтова, старинное оружие, разные бытовые предметы, ковры. Рукописи поэта и его рисунки. Особая гордость музейщиков привезенные из Санкт-Петербурга кресло и письменный стол, за которым Лермонтов написал немало своих произведений, в том числе и знаменитое "Бородино". Стол и кресло музею подарила троюродная племянница поэта Евгения Шан-Гирей.А в соседней комнатке маленький круглый стол, за которым Лермонтов работал в Пятигорске. Когда жандармы осматривали жилище, куда принесли мёртвого Лермонтова, они нашли на этом столе незаконченные стихи.Сотрудники музея бережно сохраняют наследие русского поэта и к подлинникам прикасаться не позволяют. Но курьёзные случаи все равно случаются. Одна из смотрительниц рассказала, что однажды подросток с разбегу плюхнулся на исторический стул, который под ним сразу развалился. Мальчик не пострадал, стул склеили реставраторы, но следить за экспозицией стали ещё строже.Лермонтов бывал в Пятигорске пять раз и город, не только музей, до сих пор хранит лермонтовский дух. С памятью о поэте связаны многие исторические места города-курорта, его имя живет в разных топографических названиях. Особенное настроение появляется на месте гибели Лермонтова у подножья горы Машук. Оно по-прежнему останется уединенным и, если бы не туристы, которые хотят поклониться памяти великого поэта, небольшая поляна среди южного леса оставалась бы такой же дикой, как и почти два века назад. На месте самой дуэли установлен памятный знак, а рядом обелиск в память о Михаиле Лермонтове, который ограждают каменные столбики, очень похожие на пистолетные пули.
https://radiosputnik.ru/20240422/lermontov-1941640317.html
пятигорск
кавказ
эльбрус
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942740105_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_df413e3db0b7c7b09da3eb29d914b299.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил лермонтов, пятигорск, кавказ, эльбрус, николай мартынов, литература
Литературные путешествия с Максимом Шараповым, Михаил Лермонтов, Пятигорск, Кавказ, Эльбрус, Николай Мартынов, Литература

Музей под камышовой крышей: дом, где Лермонтов написал последние стихи

© Фото : Максим Шарапов "Домик Лермонтова" в музее поэта в Пятигорске
Домик Лермонтова в музее поэта в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© Фото : Максим Шарапов
"Домик Лермонтова" в музее поэта в Пятигорске
Читать ria.ru в
Тема Кавказа проходит почти через всё творчество Михаила Лермонтова. Здесь он служил, ходил на балы, писал стихи и погиб на дуэли. В Пятигорске создан целый музейный квартал, посвященный русскому поэту. И я, Максим Шарапов, приглашаю вас заглянуть в маленький домик, где Лермонтов написал свои последние стихотворения, и посчитать ступеньки крыльца, на которых Николай Мартынов вызвал поэта на смертельную дуэль.
Крошечный домик Михаила Лермонтова в Пятигорске, где поэт прожил последние месяцы своей жизни, стал музеем еще в начала прошлого века. Бесплатный городской музей открылся здесь летом 1912 года. Одноэтажный дом всего в несколько окон, белёные стены под камышовой крышей. Вроде, ничего особенного, но во время летнего курортного сезона сюда стоит огромная очередь: люди хотят окунуться в лермонтовскую атмосферу.
Михаил Юрьевич Лермонтов
Почему Лермонтов – рекордсмен по количеству связанных с ним легенд
22 апреля, 21:54
Весной 1841 года поручик Михаил Лермонтов вместе со своим другом, капитаном Алексеем Столыпиным сняли жилье у отставного плац-майора Василия Чилаева. В домике, который Чилаев специально строил для сдачи в аренду было всего четыре комнаты: две занял Столыпин, остальные, с видом на сад, Лермонтов. В бумагах Василия Чилаева сохранилась запись: "С капитана Алексея Аркадьевича Столыпина и поручика Михаила Юрьевича Лермонтова из С.-Петербурга получено за весь средний дом 100 рублей серебром".
Усадьба Чилаева в середине девятнадцатого века располагалась на краю Пятигорска и считалась местом уединенным. Отсюда открывается вид на гору Машук, у подножия которой состоялась роковая дуэль, а в хорошую погоду видны белоснежные пики Эльбруса. Возможно этот романтический фон тоже повлиял на выбор последнего жилья поэта.
Сейчас музей Лермонтова в Пятигорске – это музейный квартал. Кроме домика Лермонтова, который пользуется у путешественников самой большой популярностью, в него входят и соседние строения, например, дом композитора Александра Алябьева, дом Уманова и дом генерала Петра Верзилина, в котором и состоялась ссора между Николаем Мартыновым и Михаилом Лермонтовым. Сохранилось даже подлинное крыльцо, всего четыре ступеньки, ведущие во двор, на которых Мартынов. разгневанный насмешками Лермонтова, вызвал поэта на дуэль. И она состоялась 15 июля 1841 года. Лермонтов первым выстрелил в воздух, Мартынов выстрелил Лермонтову в грудь.
© Фото : Максим Шарапов Дом Уманова в музее Михаила Лермонтова в Пятигорске
Дом Уманова в музее Михаила Лермонтова в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© Фото : Максим Шарапов
Дом Уманова в музее Михаила Лермонтова в Пятигорске
© Фото : Максим Шарапов Крыльцо в доме генерала Верзилова, на котором Мартынов вызвал Лермонтова на дуэль
Крыльцо в доме генерала Верзилова, на котором Мартынов вызвал Лермонтова на дуэль - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© Фото : Максим Шарапов
Крыльцо в доме генерала Верзилова, на котором Мартынов вызвал Лермонтова на дуэль
© Фото : Максим Шарапов Музей М.Ю. Лермонтова в Пятигорске
Музей М.Ю. Лермонтова в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© Фото : Максим Шарапов
Музей М.Ю. Лермонтова в Пятигорске
Вызов этот не был случайным. Выражаясь современным языком Мартынова достали язвительные подколки Лермонтова и его эпиграммы. Он несколько раз пытался объясниться с ироничным поэтом, но Михаил Юрьевич только усмехался.
Попадая в пятигорский музей Лермонтова ощущаешь настроение другой эпохи. Портреты современников Лермонтова, старинное оружие, разные бытовые предметы, ковры. Рукописи поэта и его рисунки. Особая гордость музейщиков привезенные из Санкт-Петербурга кресло и письменный стол, за которым Лермонтов написал немало своих произведений, в том числе и знаменитое "Бородино". Стол и кресло музею подарила троюродная племянница поэта Евгения Шан-Гирей.
А в соседней комнатке маленький круглый стол, за которым Лермонтов работал в Пятигорске. Когда жандармы осматривали жилище, куда принесли мёртвого Лермонтова, они нашли на этом столе незаконченные стихи.
© Фото : Максим Шарапов Письменный стол и кресло Михаила Лермонтова. Музей М.Ю. Лермонтова в Пятигорске
Письменный стол и кресло Михаила Лермонтова. Музей М.Ю. Лермонтова в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© Фото : Максим Шарапов
Письменный стол и кресло Михаила Лермонтова. Музей М.Ю. Лермонтова в Пятигорске
© Фото : Максим Шарапов Письменный стол и кресло Михаила Лермонтова. Музей М.Ю. Лермонтова в Пятигорске
Письменный стол и кресло Михаила Лермонтова. Музей М.Ю. Лермонтова в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© Фото : Максим Шарапов
Письменный стол и кресло Михаила Лермонтова. Музей М.Ю. Лермонтова в Пятигорске
Сотрудники музея бережно сохраняют наследие русского поэта и к подлинникам прикасаться не позволяют. Но курьёзные случаи все равно случаются. Одна из смотрительниц рассказала, что однажды подросток с разбегу плюхнулся на исторический стул, который под ним сразу развалился. Мальчик не пострадал, стул склеили реставраторы, но следить за экспозицией стали ещё строже.
© Фото : Максим Шарапов Интерьеры музея М.Ю. Лермонтова в Пятигорске
Интерьеры музея М.Ю. Лермонтова в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© Фото : Максим Шарапов
Интерьеры музея М.Ю. Лермонтова в Пятигорске
© Фото : Максим Шарапов Спальня в "Домике Лермонтова". Музей М.Ю. Лермонтова в Пятигорске
Спальня в Домике Лермонтова. Музей М.Ю. Лермонтова в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© Фото : Максим Шарапов
Спальня в "Домике Лермонтова". Музей М.Ю. Лермонтова в Пятигорске
© Фото : Максим Шарапов Комната в "Домике Лермонтова". Музей М.Ю. Лермонтова в Пятигорске
Комната в Домике Лермонтова. Музей М.Ю. Лермонтова в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© Фото : Максим Шарапов
Комната в "Домике Лермонтова". Музей М.Ю. Лермонтова в Пятигорске
Лермонтов бывал в Пятигорске пять раз и город, не только музей, до сих пор хранит лермонтовский дух. С памятью о поэте связаны многие исторические места города-курорта, его имя живет в разных топографических названиях. Особенное настроение появляется на месте гибели Лермонтова у подножья горы Машук. Оно по-прежнему останется уединенным и, если бы не туристы, которые хотят поклониться памяти великого поэта, небольшая поляна среди южного леса оставалась бы такой же дикой, как и почти два века назад. На месте самой дуэли установлен памятный знак, а рядом обелиск в память о Михаиле Лермонтове, который ограждают каменные столбики, очень похожие на пистолетные пули.
© Фото : Максим Шарапов Обелиск рядом с местом дуэли Михаила Лермонтова в Пятигорске
Обелиск рядом с местом дуэли Михаила Лермонтова в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© Фото : Максим Шарапов
Обелиск рядом с местом дуэли Михаила Лермонтова в Пятигорске
© Фото : Максим Шарапов Памятный знак на месте дуэли Михаила Лермонтова в Пятигорске
Памятный знак на месте дуэли Михаила Лермонтова в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© Фото : Максим Шарапов
Памятный знак на месте дуэли Михаила Лермонтова в Пятигорске
 
Литературные путешествия с Максимом ШараповымМихаил ЛермонтовПятигорскКавказЭльбрусНиколай МартыновЛитература
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала