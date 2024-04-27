https://ria.ru/20240427/muzey-1942751668.html

Музей под камышовой крышей: дом, где Лермонтов написал последние стихи

Музей под камышовой крышей: дом, где Лермонтов написал последние стихи - РИА Новости, 27.04.2024

Музей под камышовой крышей: дом, где Лермонтов написал последние стихи

Тема Кавказа проходит почти через всё творчество Михаила Лермонтова. Здесь он служил, ходил на балы, писал стихи и погиб на дуэли. В Пятигорске создан целый... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T16:22

2024-04-27T16:22

2024-04-27T16:22

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Тема Кавказа проходит почти через всё творчество Михаила Лермонтова. Здесь он служил, ходил на балы, писал стихи и погиб на дуэли. В Пятигорске создан целый музейный квартал, посвященный русскому поэту. И я, Максим Шарапов, приглашаю вас заглянуть в маленький домик, где Лермонтов написал свои последние стихотворения, и посчитать ступеньки крыльца, на которых Николай Мартынов вызвал поэта на смертельную дуэль.Крошечный домик Михаила Лермонтова в Пятигорске, где поэт прожил последние месяцы своей жизни, стал музеем еще в начала прошлого века. Бесплатный городской музей открылся здесь летом 1912 года. Одноэтажный дом всего в несколько окон, белёные стены под камышовой крышей. Вроде, ничего особенного, но во время летнего курортного сезона сюда стоит огромная очередь: люди хотят окунуться в лермонтовскую атмосферу.Весной 1841 года поручик Михаил Лермонтов вместе со своим другом, капитаном Алексеем Столыпиным сняли жилье у отставного плац-майора Василия Чилаева. В домике, который Чилаев специально строил для сдачи в аренду было всего четыре комнаты: две занял Столыпин, остальные, с видом на сад, Лермонтов. В бумагах Василия Чилаева сохранилась запись: "С капитана Алексея Аркадьевича Столыпина и поручика Михаила Юрьевича Лермонтова из С.-Петербурга получено за весь средний дом 100 рублей серебром".Усадьба Чилаева в середине девятнадцатого века располагалась на краю Пятигорска и считалась местом уединенным. Отсюда открывается вид на гору Машук, у подножия которой состоялась роковая дуэль, а в хорошую погоду видны белоснежные пики Эльбруса. Возможно этот романтический фон тоже повлиял на выбор последнего жилья поэта.Сейчас музей Лермонтова в Пятигорске – это музейный квартал. Кроме домика Лермонтова, который пользуется у путешественников самой большой популярностью, в него входят и соседние строения, например, дом композитора Александра Алябьева, дом Уманова и дом генерала Петра Верзилина, в котором и состоялась ссора между Николаем Мартыновым и Михаилом Лермонтовым. Сохранилось даже подлинное крыльцо, всего четыре ступеньки, ведущие во двор, на которых Мартынов. разгневанный насмешками Лермонтова, вызвал поэта на дуэль. И она состоялась 15 июля 1841 года. Лермонтов первым выстрелил в воздух, Мартынов выстрелил Лермонтову в грудь.Вызов этот не был случайным. Выражаясь современным языком Мартынова достали язвительные подколки Лермонтова и его эпиграммы. Он несколько раз пытался объясниться с ироничным поэтом, но Михаил Юрьевич только усмехался.Попадая в пятигорский музей Лермонтова ощущаешь настроение другой эпохи. Портреты современников Лермонтова, старинное оружие, разные бытовые предметы, ковры. Рукописи поэта и его рисунки. Особая гордость музейщиков привезенные из Санкт-Петербурга кресло и письменный стол, за которым Лермонтов написал немало своих произведений, в том числе и знаменитое "Бородино". Стол и кресло музею подарила троюродная племянница поэта Евгения Шан-Гирей.А в соседней комнатке маленький круглый стол, за которым Лермонтов работал в Пятигорске. Когда жандармы осматривали жилище, куда принесли мёртвого Лермонтова, они нашли на этом столе незаконченные стихи.Сотрудники музея бережно сохраняют наследие русского поэта и к подлинникам прикасаться не позволяют. Но курьёзные случаи все равно случаются. Одна из смотрительниц рассказала, что однажды подросток с разбегу плюхнулся на исторический стул, который под ним сразу развалился. Мальчик не пострадал, стул склеили реставраторы, но следить за экспозицией стали ещё строже.Лермонтов бывал в Пятигорске пять раз и город, не только музей, до сих пор хранит лермонтовский дух. С памятью о поэте связаны многие исторические места города-курорта, его имя живет в разных топографических названиях. Особенное настроение появляется на месте гибели Лермонтова у подножья горы Машук. Оно по-прежнему останется уединенным и, если бы не туристы, которые хотят поклониться памяти великого поэта, небольшая поляна среди южного леса оставалась бы такой же дикой, как и почти два века назад. На месте самой дуэли установлен памятный знак, а рядом обелиск в память о Михаиле Лермонтове, который ограждают каменные столбики, очень похожие на пистолетные пули.

https://radiosputnik.ru/20240422/lermontov-1941640317.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

михаил лермонтов, пятигорск, кавказ, эльбрус, николай мартынов, литература