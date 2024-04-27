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В Краснодаре ищут пьяного мотоциклиста, показывающего оскорбительный жест
В Краснодаре ищут пьяного мотоциклиста, показывающего оскорбительный жест - РИА Новости, 27.04.2024
В Краснодаре ищут пьяного мотоциклиста, показывающего оскорбительный жест
Полиция устанавливает личность мужчины, который ездит по дворам Краснодара на мотоцикле, а во время своих остановок пьёт пиво и показывает местным жителям... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T22:29
2024-04-27T22:29
2024-04-27T22:43
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КРАСНОДАР, 27 апр - РИА Новости. Полиция устанавливает личность мужчины, который ездит по дворам Краснодара на мотоцикле, а во время своих остановок пьёт пиво и показывает местным жителям средний палец, сообщили РИА Новости в УМВД краевой столицы. "Наряды дорожно-патрульной службы краснодарской полиции ориентированы на выявление и задержание данного водителя двухколесного транспорта для проверки опубликованной в сети Интернет информации", - сообщили в ведомстве.Ранее в сети появилось видео, где мужчина сидит на голубом мотоцикле, показывает средний палец жительнице одного из домов, выпивает пиво и едет дальше. Очевидцы сообщают, что водитель был замечен в микрорайоне Микрохирургии глаза, по их словам, мужчина оскорбляет прохожих и "хвастается" связями в полиции.
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происшествия, краснодар
Происшествия, Краснодар, Специальная военная операция на Украине
В Краснодаре ищут пьяного мотоциклиста, показывающего оскорбительный жест
В Краснодаре ищут пьяного мотоциклиста, показывающего прохожим средний палец
КРАСНОДАР, 27 апр - РИА Новости. Полиция устанавливает личность мужчины, который ездит по дворам Краснодара на мотоцикле, а во время своих остановок пьёт пиво и показывает местным жителям средний палец, сообщили РИА Новости в УМВД краевой столицы.
«
"Наряды дорожно-патрульной службы краснодарской полиции ориентированы на выявление и задержание данного водителя двухколесного транспорта для проверки опубликованной в сети Интернет информации", - сообщили в ведомстве.
Ранее в сети появилось видео, где мужчина сидит на голубом мотоцикле, показывает средний палец жительнице одного из домов, выпивает пиво и едет дальше. Очевидцы сообщают, что водитель был замечен в микрорайоне Микрохирургии глаза, по их словам, мужчина оскорбляет прохожих и "хвастается" связями в полиции.