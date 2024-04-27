https://ria.ru/20240427/mototsiklist-1942857234.html

В Краснодаре ищут пьяного мотоциклиста, показывающего оскорбительный жест

В Краснодаре ищут пьяного мотоциклиста, показывающего оскорбительный жест - РИА Новости, 27.04.2024

В Краснодаре ищут пьяного мотоциклиста, показывающего оскорбительный жест

Полиция устанавливает личность мужчины, который ездит по дворам Краснодара на мотоцикле, а во время своих остановок пьёт пиво и показывает местным жителям... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T22:29

2024-04-27T22:29

2024-04-27T22:43

происшествия

краснодар

специальная военная операция на украине

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КРАСНОДАР, 27 апр - РИА Новости. Полиция устанавливает личность мужчины, который ездит по дворам Краснодара на мотоцикле, а во время своих остановок пьёт пиво и показывает местным жителям средний палец, сообщили РИА Новости в УМВД краевой столицы. "Наряды дорожно-патрульной службы краснодарской полиции ориентированы на выявление и задержание данного водителя двухколесного транспорта для проверки опубликованной в сети Интернет информации", - сообщили в ведомстве.Ранее в сети появилось видео, где мужчина сидит на голубом мотоцикле, показывает средний палец жительнице одного из домов, выпивает пиво и едет дальше. Очевидцы сообщают, что водитель был замечен в микрорайоне Микрохирургии глаза, по их словам, мужчина оскорбляет прохожих и "хвастается" связями в полиции.

https://ria.ru/20240410/rubinshteyn-1939017875.html

краснодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодар