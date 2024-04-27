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Перекрытия в Москве на репетицию парада Победы 2024. Карта перекрытий дорог
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16:50 27.04.2024 (обновлено: 17:40 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/moskve-2024-1942755363.html
Репетиции военного парада в Москве-2024: какие улицы будут перекрыты
Перекрытия в Москве на репетицию парада Победы 2024. Карта перекрытий дорог
Репетиции военного парада в Москве-2024: какие улицы будут перекрыты
В связи с репетицией парада Победы в Москве ежегодно происходит перекрытие некоторых улиц. Какие дороги закроют в центре столицы и как изменится схема... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T16:50
2024-04-27T17:40
москва
департамент транспорта г. москвы
новый арбат
садовое кольцо (москва)
городское хозяйство москвы
день победы
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В связи с репетицией парада Победы в Москве ежегодно происходит перекрытие некоторых улиц. Какие дороги закроют в центре столицы и как изменится схема передвижения транспорта, где и в какое время нельзя будет проехать из-за ограничения движения, рекомендации для водителей, — в материале РИА НовостиПерекрытие улиц в Москве в связи с репетицией парада ПобедыВ 2024 году исполняется 79 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в параде на Красной площади на этот раз примут участие свыше 9 тысяч человек, 75 единиц военной техники и авиация. Традиционно репетиции шествия проводятся накануне праздничной даты, в связи с чем в центре столицы для движения транспорта становятся недоступны несколько улиц.Список улиц, которые будут перекрытыПо информации Дептранса будет временно перекрыт ряд улиц в Центральном и Юго-восточном административных округах:Когда и на сколько перекроют“Движение будет закрыто на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца, Таганской площади: 26 апреля и 2 мая — с 16:30 до 19:00, 5 мая — с 05:00 до 08:00”,— сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.Некоторые центральные набережные и улицы будут недоступны для водителей с 17:30 до окончания мероприятия 26 апреля и 2 мая, 5 мая — с 05:30 до окончания мероприятия.Еще раз перекроют движение 26 апреля, 2 мая с 23:30 и 5 мая — с 10:00 на участках Садового кольца, Волгоградского проспекта. 26 апреля и 2 мая движение будет прекращено с 22:30 до конца репетиции на участке Садового кольца, улицы Новый Арбат, а также Большого Каменного моста.В районе Таганской площади будет организовано двустороннее движение: с 16:30 26 апреля до 03:00 27 апреля, с 16:30 2 мая до 03:00 3 мая, 5 мая — с 05:00 до 13:00.Объездные пути и рекомендации для водителейВодителей и пешеходов просят быть внимательными и планировать свой маршрут заранее, так как на всех вышеупомянутых участках будет не только перекрыто движение, но и запрещена парковка с 25 до 27 апреля, а также с 1 до 9 мая. Дептранс советует по возможности не пользоваться личным автомобильным транспортом, а пересесть на метро: Таганско-Краснопресненскую, Люблинскую, Каховскую, Некрасовскую линии, а также второй и третий диаметры.
https://ria.ru/20240426/repetitsiya-1942642340.html
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москва
новый арбат
садовое кольцо (москва)
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москва, департамент транспорта г. москвы, новый арбат, садовое кольцо (москва), городское хозяйство москвы, день победы
Москва, Департамент транспорта г. Москвы, Новый Арбат, Садовое кольцо (Москва), Городское хозяйство Москвы, День Победы

Репетиции военного парада в Москве-2024: какие улицы будут перекрыты

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПерекрытие улиц в Москве в связи с репетицией парада
Перекрытие улиц в Москве в связи с репетицией парада - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Оглавление
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В связи с репетицией парада Победы в Москве ежегодно происходит перекрытие некоторых улиц. Какие дороги закроют в центре столицы и как изменится схема передвижения транспорта, где и в какое время нельзя будет проехать из-за ограничения движения, рекомендации для водителей, — в материале РИА Новости
Перекрытие улиц в МосквеПерекрытие улиц в Москве

Перекрытие улиц в Москве в связи с репетицией парада Победы

В 2024 году исполняется 79 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в параде на Красной площади на этот раз примут участие свыше 9 тысяч человек, 75 единиц военной техники и авиация. Традиционно репетиции шествия проводятся накануне праздничной даты, в связи с чем в центре столицы для движения транспорта становятся недоступны несколько улиц.
Бронетранспортер на колесной платформе Бумеранг в колонне военной техники перед репетицией парада в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
В Москве прошла репетиция парада Победы
Вчера, 23:22

Список улиц, которые будут перекрыты

По информации Дептранса будет временно перекрыт ряд улиц в Центральном и Юго-восточном административных округах:
  • Проектируемый проезд № 3502;
  • Волгоградский проспект — от Люблинской до Абельмановской улицы;
  • Марксистская улица — от Абельмановской улицы до Таганской площади;
  • Таганская площадь;
  • боковой проезд улицы Земляной Вал — от Таганской площади до Большого Дровяного переулка и от Большого Дровяного переулка до Старой Басманной улицы;
  • улица Садовая-Черногрязская — от Старой Басманной до Новой Басманной улицы;
  • Садовая-Спасская улица — от Новой Басманной до Большой Спасской улицы;
  • Садовое кольцо — от Большой Спасской улицы до Самотечной эстакады;
  • Самотечная эстакада;
  • Садовая-Каретная улица — от Самотечной эстакады до улицы Малая Дмитровка;
  • Оружейный переулок — от Краснопролетарской до 1-й Тверской-Ямской улицы;
  • Садовая-Триумфальная улица — от улицы Малая Дмитровка до Маяковского тоннеля;
  • Маяковский тоннель;
  • Большая Садовая и Садовая-Кудринская улицы;
  • Новинский бульвар — от Садовой-Кудринской до улицы Новый Арбат.
  • Тверская улица — от Моховой улицы до Тверского бульвара и от Большой Бронной до Большой Садовой улицы;
  • 1-ая Тверская-Ямская улицы — от Большой Садовой до улицы Гашека;
  • Оружейный переулок — от дома 3, строения 1 до Тверской улицы;
  • Моховая улица — от Воздвиженки до Тверской улицы;
  • Охотный Ряд;
  • Театральный и Китайгородский проезды;
  • Большая Никитская — от Моховой улицы до Романова переулка;
  • Новая и Старая площади;
  • Москворецкая, Кремлевская, Гончарная, Котельническая, Устьинская, Подгорская, Софийская, Раушская, Болотная, Садовническая, Кадашевская набережные;
  • Большой Москворецкий, Малый Москворецкий и Чугунный мосты;
  • улицы Болотная, Петровка, Балчуг, Солянка и Садовническая — от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста;
  • Лубочный, Фалеевский, 1-й и 2-й Раушский переулки;
  • Тверской бульвар (от Большой Никитской до Тверской улицы);
  • Страстной бульвар (от Тверской улицы до Нарышкинского проезда);
  • Большой Путинковский переулок (от Малой Дмитровки до Тверской улицы);
  • Большой и Малый Каменные мосты;
  • улицы Серафимовича, Большой Садовой, Новый Арбат, Воздвиженки, Садовой-Каретной, Садовой-Триумфальной, 1-й и 2-й Брестских и Садовой-Кудринской.
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкБронеавтомобиль "Тигр-М" в колонне военной техники перед репетицией парада в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне
Бронеавтомобиль Тигр-М в колонне военной техники перед репетицией парада в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Бронеавтомобиль "Тигр-М" в колонне военной техники перед репетицией парада в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

Когда и на сколько перекроют

“Движение будет закрыто на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца, Таганской площади: 26 апреля и 2 мая — с 16:30 до 19:00, 5 мая — с 05:00 до 08:00”,— сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
Некоторые центральные набережные и улицы будут недоступны для водителей с 17:30 до окончания мероприятия 26 апреля и 2 мая, 5 мая — с 05:30 до окончания мероприятия.
Сотрудник Военной автомобильной инспекции на Тверской улице перед началом репетиции парада Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
В Москве временно ограничат движение на ряде улиц
Вчера, 00:20
Еще раз перекроют движение 26 апреля, 2 мая с 23:30 и 5 мая — с 10:00 на участках Садового кольца, Волгоградского проспекта. 26 апреля и 2 мая движение будет прекращено с 22:30 до конца репетиции на участке Садового кольца, улицы Новый Арбат, а также Большого Каменного моста.
В районе Таганской площади будет организовано двустороннее движение: с 16:30 26 апреля до 03:00 27 апреля, с 16:30 2 мая до 03:00 3 мая, 5 мая — с 05:00 до 13:00.

Объездные пути и рекомендации для водителей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПерекрытие Баррикадной улицы перед началом репетиции военного парада на Красной площади, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Перекрытие Баррикадной улицы перед началом репетиции военного парада на Красной площади, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Перекрытие Баррикадной улицы перед началом репетиции военного парада на Красной площади, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Водителей и пешеходов просят быть внимательными и планировать свой маршрут заранее, так как на всех вышеупомянутых участках будет не только перекрыто движение, но и запрещена парковка с 25 до 27 апреля, а также с 1 до 9 мая. Дептранс советует по возможности не пользоваться личным автомобильным транспортом, а пересесть на метро: Таганско-Краснопресненскую, Люблинскую, Каховскую, Некрасовскую линии, а также второй и третий диаметры.
Движение по Тверской в сторону центра Москвы перекрыто в связи с репетицией парада - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
В центре Москвы пробки достигли семи баллов
Вчера, 21:06
 
МоскваДепартамент транспорта г. МосквыНовый АрбатСадовое кольцо (Москва)Городское хозяйство МосквыДень Победы
 
 
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