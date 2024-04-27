Репетиции военного парада в Москве-2024: какие улицы будут перекрыты
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПерекрытие улиц в Москве в связи с репетицией парада
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В связи с репетицией парада Победы в Москве ежегодно происходит перекрытие некоторых улиц. Какие дороги закроют в центре столицы и как изменится схема передвижения транспорта, где и в какое время нельзя будет проехать из-за ограничения движения, рекомендации для водителей, — в материале РИА Новости
Перекрытие улиц в Москве в связи с репетицией парада Победы
В 2024 году исполняется 79 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в параде на Красной площади на этот раз примут участие свыше 9 тысяч человек, 75 единиц военной техники и авиация. Традиционно репетиции шествия проводятся накануне праздничной даты, в связи с чем в центре столицы для движения транспорта становятся недоступны несколько улиц.
В Москве прошла репетиция парада Победы
Вчера, 23:22
Список улиц, которые будут перекрыты
По информации Дептранса будет временно перекрыт ряд улиц в Центральном и Юго-восточном административных округах:
- Проектируемый проезд № 3502;
- Волгоградский проспект — от Люблинской до Абельмановской улицы;
- Марксистская улица — от Абельмановской улицы до Таганской площади;
- Таганская площадь;
- боковой проезд улицы Земляной Вал — от Таганской площади до Большого Дровяного переулка и от Большого Дровяного переулка до Старой Басманной улицы;
- улица Садовая-Черногрязская — от Старой Басманной до Новой Басманной улицы;
- Садовая-Спасская улица — от Новой Басманной до Большой Спасской улицы;
- Садовое кольцо — от Большой Спасской улицы до Самотечной эстакады;
- Самотечная эстакада;
- Садовая-Каретная улица — от Самотечной эстакады до улицы Малая Дмитровка;
- Оружейный переулок — от Краснопролетарской до 1-й Тверской-Ямской улицы;
- Садовая-Триумфальная улица — от улицы Малая Дмитровка до Маяковского тоннеля;
- Маяковский тоннель;
- Большая Садовая и Садовая-Кудринская улицы;
- Новинский бульвар — от Садовой-Кудринской до улицы Новый Арбат.
- Тверская улица — от Моховой улицы до Тверского бульвара и от Большой Бронной до Большой Садовой улицы;
- 1-ая Тверская-Ямская улицы — от Большой Садовой до улицы Гашека;
- Оружейный переулок — от дома 3, строения 1 до Тверской улицы;
- Моховая улица — от Воздвиженки до Тверской улицы;
- Охотный Ряд;
- Театральный и Китайгородский проезды;
- Большая Никитская — от Моховой улицы до Романова переулка;
- Новая и Старая площади;
- Москворецкая, Кремлевская, Гончарная, Котельническая, Устьинская, Подгорская, Софийская, Раушская, Болотная, Садовническая, Кадашевская набережные;
- Большой Москворецкий, Малый Москворецкий и Чугунный мосты;
- улицы Болотная, Петровка, Балчуг, Солянка и Садовническая — от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста;
- Лубочный, Фалеевский, 1-й и 2-й Раушский переулки;
- Тверской бульвар (от Большой Никитской до Тверской улицы);
- Страстной бульвар (от Тверской улицы до Нарышкинского проезда);
- Большой Путинковский переулок (от Малой Дмитровки до Тверской улицы);
- Большой и Малый Каменные мосты;
- улицы Серафимовича, Большой Садовой, Новый Арбат, Воздвиженки, Садовой-Каретной, Садовой-Триумфальной, 1-й и 2-й Брестских и Садовой-Кудринской.
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкБронеавтомобиль "Тигр-М" в колонне военной техники перед репетицией парада в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне
Бронеавтомобиль "Тигр-М" в колонне военной техники перед репетицией парада в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне
Когда и на сколько перекроют
“Движение будет закрыто на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца, Таганской площади: 26 апреля и 2 мая — с 16:30 до 19:00, 5 мая — с 05:00 до 08:00”,— сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
Некоторые центральные набережные и улицы будут недоступны для водителей с 17:30 до окончания мероприятия 26 апреля и 2 мая, 5 мая — с 05:30 до окончания мероприятия.
Еще раз перекроют движение 26 апреля, 2 мая с 23:30 и 5 мая — с 10:00 на участках Садового кольца, Волгоградского проспекта. 26 апреля и 2 мая движение будет прекращено с 22:30 до конца репетиции на участке Садового кольца, улицы Новый Арбат, а также Большого Каменного моста.
В районе Таганской площади будет организовано двустороннее движение: с 16:30 26 апреля до 03:00 27 апреля, с 16:30 2 мая до 03:00 3 мая, 5 мая — с 05:00 до 13:00.
Объездные пути и рекомендации для водителей
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПерекрытие Баррикадной улицы перед началом репетиции военного парада на Красной площади, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Перекрытие Баррикадной улицы перед началом репетиции военного парада на Красной площади, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Водителей и пешеходов просят быть внимательными и планировать свой маршрут заранее, так как на всех вышеупомянутых участках будет не только перекрыто движение, но и запрещена парковка с 25 до 27 апреля, а также с 1 до 9 мая. Дептранс советует по возможности не пользоваться личным автомобильным транспортом, а пересесть на метро: Таганско-Краснопресненскую, Люблинскую, Каховскую, Некрасовскую линии, а также второй и третий диаметры.
В центре Москвы пробки достигли семи баллов
Вчера, 21:06