https://ria.ru/20240427/moskve-2024-1942755363.html

Репетиции военного парада в Москве-2024: какие улицы будут перекрыты

Перекрытия в Москве на репетицию парада Победы 2024. Карта перекрытий дорог

Репетиции военного парада в Москве-2024: какие улицы будут перекрыты

В связи с репетицией парада Победы в Москве ежегодно происходит перекрытие некоторых улиц. Какие дороги закроют в центре столицы и как изменится схема... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T16:50

2024-04-27T16:50

2024-04-27T17:40

москва

департамент транспорта г. москвы

новый арбат

садовое кольцо (москва)

городское хозяйство москвы

день победы

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В связи с репетицией парада Победы в Москве ежегодно происходит перекрытие некоторых улиц. Какие дороги закроют в центре столицы и как изменится схема передвижения транспорта, где и в какое время нельзя будет проехать из-за ограничения движения, рекомендации для водителей, — в материале РИА НовостиПерекрытие улиц в Москве в связи с репетицией парада ПобедыВ 2024 году исполняется 79 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в параде на Красной площади на этот раз примут участие свыше 9 тысяч человек, 75 единиц военной техники и авиация. Традиционно репетиции шествия проводятся накануне праздничной даты, в связи с чем в центре столицы для движения транспорта становятся недоступны несколько улиц.Список улиц, которые будут перекрытыПо информации Дептранса будет временно перекрыт ряд улиц в Центральном и Юго-восточном административных округах:Когда и на сколько перекроют“Движение будет закрыто на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца, Таганской площади: 26 апреля и 2 мая — с 16:30 до 19:00, 5 мая — с 05:00 до 08:00”,— сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.Некоторые центральные набережные и улицы будут недоступны для водителей с 17:30 до окончания мероприятия 26 апреля и 2 мая, 5 мая — с 05:30 до окончания мероприятия.Еще раз перекроют движение 26 апреля, 2 мая с 23:30 и 5 мая — с 10:00 на участках Садового кольца, Волгоградского проспекта. 26 апреля и 2 мая движение будет прекращено с 22:30 до конца репетиции на участке Садового кольца, улицы Новый Арбат, а также Большого Каменного моста.В районе Таганской площади будет организовано двустороннее движение: с 16:30 26 апреля до 03:00 27 апреля, с 16:30 2 мая до 03:00 3 мая, 5 мая — с 05:00 до 13:00.Объездные пути и рекомендации для водителейВодителей и пешеходов просят быть внимательными и планировать свой маршрут заранее, так как на всех вышеупомянутых участках будет не только перекрыто движение, но и запрещена парковка с 25 до 27 апреля, а также с 1 до 9 мая. Дептранс советует по возможности не пользоваться личным автомобильным транспортом, а пересесть на метро: Таганско-Краснопресненскую, Люблинскую, Каховскую, Некрасовскую линии, а также второй и третий диаметры.

https://ria.ru/20240426/repetitsiya-1942642340.html

https://ria.ru/20240426/moskva-1942386612.html

https://ria.ru/20240426/probki-1942628049.html

москва

новый арбат

садовое кольцо (москва)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, департамент транспорта г. москвы, новый арбат, садовое кольцо (москва), городское хозяйство москвы, день победы