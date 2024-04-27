https://ria.ru/20240427/moldaviya-1942777961.html

В ПМР прокомментировали призыв Гросу назваться румынами

В ПМР прокомментировали призыв Гросу назваться румынами - РИА Новости, 27.04.2024

В ПМР прокомментировали призыв Гросу назваться румынами

Cпикер парламента Молдавии и председатель правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу, призывающий граждан назваться румынами в ходе переписи, таким... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T15:33

2024-04-27T15:33

2024-04-27T15:33

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ТИРАСПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Cпикер парламента Молдавии и председатель правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу, призывающий граждан назваться румынами в ходе переписи, таким образом заставляет молдаван отказаться от своей идентичности, заявил РИА Новости экс-глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Владимир Ястребчак. Ранее в субботу Гросу заявил, что считает себя румыном, и призвал сограждан назваться румынами в ходе переписи населения ради принятия страны в ЕС. В Молдавии 8 апреля стартовала перепись населения и жилищного фонда. Данные собираются как через опросы, так и косвенно, на основе административной или частной информации. Анкета, которую жителям республики следует заполнить, включает вопросы об уровнях образования и занятости населения, учитывает национальность и родной язык местных жителей. "Заявления господина Гросу давно не отличаются адекватностью, если вообще когда-либо отличались. В директивном порядке он пытается заставить людей отказаться от своей идентичности, пытается указать людям, на каком языке говорить", - сказал Ястребчак. Он также обратил внимание на утверждение Гросу о том, что в конституции Молдавии говорится, что все граждане страны - румыны. Экс-глава МИД ПМР считает, что так Гросу весьма цинично пытается манипулировать конституцией Молдавии, искажая её содержание. "В преамбуле конституции Молдовы четко говорится о "государственности молдавского народа", о том, что именно "молдаване вместе с гражданами иного этнического происхождения составляют народ Республики Молдова". Таким образом, господин Гросу просто лжёт, ссылаясь в этой части на конституцию: никакого упоминания о том, что все жители Молдовы - румыны, там нет, разве что наряду с гражданами иного этнического происхождения, наряду с молдаванами", - отметил Ястребчак. Экс-министр также добавил, что спикер парламента Молдавии нарушает базовое положение молдавской конституции - признание достоинства человека, его прав и свобод, свободного развития личности высшей ценностью. По его словам, Гросу явно отказывает в этом своим согражданам, навязывая им свою идеологию. "Что касается рисков сближения Молдовы и Румынии, то стоит помнить, что это не одномоментное явление, а длительный процесс, стартовавший еще в период распада СССР и получивший мощный импульс в последние годы. Мы видим всесторонние интеграционные процессы, к которым теперь активно "плюсуется" идеологическая составляющая: дескать, только признание румынской идентичности является пропуском в "европейский райский сад". Но это внутреннее дело Молдовы, её граждан - насколько они готовы отказаться от себя, своих предков, своей исторической памяти ради политических амбиций господина Гросу и иже с ним", - подытожил Ястребчак. В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20240427/moldaviya-1942673360.html

https://ria.ru/20231105/moldaviya-1907586648.html

https://ria.ru/20231019/moldaviya-1903876587.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, румыния, ссср, игорь гросу, евросоюз