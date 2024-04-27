https://ria.ru/20240427/moldaviya-1942770868.html
Санду призвала жителей вносить вклад в построение европейской Молдавии
Санду призвала жителей вносить вклад в построение европейской Молдавии - РИА Новости, 27.04.2024
Санду призвала жителей вносить вклад в построение европейской Молдавии
Молдавский президент Майя Санду в день государственного флага призвала жителей республики продолжать вносить вклад в построение европейской Молдавии. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T15:00
2024-04-27T15:00
2024-04-27T15:00
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КИШИНЕВ, 27 апр - РИА Новости. Молдавский президент Майя Санду в день государственного флага призвала жителей республики продолжать вносить вклад в построение европейской Молдавии. Празднование дня государственного флага Молдавии прошло в субботу перед зданием правительства. В нем, помимо президента, приняли участие председатель парламента Игорь Гросу, премьер-министр Дорин Речан, члены кабинета министров и другие официальные лица. "Мы отмечаем этот день, чествуя триколор. Государственный флаг – окно в прошлое и будущее. Он призывает нас к единству, солидарности и надежде, отраженной в трех цветах… Каждый раз, когда мы смотрим на национальный флаг, мы должны гордиться тем, чего мы достигли, и продолжать вносить вклад в построение европейской Молдавии", - заявила Санду на торжественной церемонии. По ее словам, государственный флаг является напоминанием о ценностях, стремлении к свободе и культуре Молдавии. По случаю праздника по всей стране организуются культурно-просветительские мероприятия, книжные выставки об истории государства и флагов на протяжении всей истории нашей страны. День государственного флага был учрежден парламентом Молдавии в апреле 2010 года.
https://ria.ru/20240329/sandu-1936581743.html
https://ria.ru/20240405/flag-1938068144.html
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в мире, молдавия, майя санду, игорь гросу, дорин речан
В мире, Молдавия, Майя Санду, Игорь Гросу, Дорин Речан
Санду призвала жителей вносить вклад в построение европейской Молдавии
Санду: молдаване должны продолжать вносить вклад в построение европейской страны
КИШИНЕВ, 27 апр - РИА Новости. Молдавский президент Майя Санду в день государственного флага призвала жителей республики продолжать вносить вклад в построение европейской Молдавии.
Празднование дня государственного флага Молдавии прошло в субботу перед зданием правительства. В нем, помимо президента, приняли участие председатель парламента Игорь Гросу, премьер-министр Дорин Речан, члены кабинета министров и другие официальные лица.
«
"Мы отмечаем этот день, чествуя триколор. Государственный флаг – окно в прошлое и будущее. Он призывает нас к единству, солидарности и надежде, отраженной в трех цветах… Каждый раз, когда мы смотрим на национальный флаг, мы должны гордиться тем, чего мы достигли, и продолжать вносить вклад в построение европейской Молдавии", - заявила Санду на торжественной церемонии.
По ее словам, государственный флаг является напоминанием о ценностях, стремлении к свободе и культуре Молдавии.
По случаю праздника по всей стране организуются культурно-просветительские мероприятия, книжные выставки об истории государства и флагов на протяжении всей истории нашей страны.
День государственного флага был учрежден парламентом Молдавии в апреле 2010 года.