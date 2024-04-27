https://ria.ru/20240427/moldaviya-1942755798.html

Власти Молдавии подвергают сомнению суверенитет республики, заявил Лунгу

Власти Молдавии подвергают сомнению суверенитет республики, заявил Лунгу - РИА Новости, 27.04.2024

Власти Молдавии подвергают сомнению суверенитет республики, заявил Лунгу

Власти Молдавии подвергают сомнению суверенитет и независимость республики, написал лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T14:24

2024-04-27T14:24

2024-04-27T14:24

в мире

молдавия

румыния

кишинев

майя санду

михай попшой

евросоюз

нато

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КИШИНЕВ, 27 апр - РИА Новости. Власти Молдавии подвергают сомнению суверенитет и независимость республики, написал лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу в своем Telegram-канале. "Сегодня мы отмечаем День флага — символа независимости и суверенитета Молдавии. К сожалению, нынешняя власть Санду и партия "Действие и солидарность" активно подвергают сомнению как суверенитет, так и независимость Молдавии. Фальшиво улыбаясь, они призывают помнить о ценностях, определяющих нашу идентичность — стремление к свободе и любовь к родной земле", - написал Лунгу в субботу. По его словам, только суверенное государство способно сохранить свои уникальные традиции, культуру и самобытность. "Глядя на это, мы будем прилагать еще больше усилий в борьбе за мирную и процветающую Молдавию, в которой любят свою историю, уважают национальные символы и традиции, где каждый гражданин чувствует себя частью единого и солидарного общества", - добавил Лунгу. Премьер Румынии Марчел Чолаку 4 апреля заявил, что поддерживает идею объединения с Молдавией, которое может произойти в том числе за счет вступления республики в ЕС. Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой также сообщал, что многие представители власти Румынии, равно как и члены политических партий Молдавии, продвигают идею объединения двух государств. Парламенты Молдавии и Румынии в 2022 году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях. По мнению местных аналитиков, сближению Кишинева с Бухарестом способствует напряжение в отношениях с РФ из-за конфликта на Украине. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.

https://ria.ru/20240407/moldaviya-1938326142.html

https://ria.ru/20240405/moldavia-1938153435.html

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кишинев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, румыния, кишинев, майя санду, михай попшой, евросоюз, нато