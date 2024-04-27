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Власти Молдавии подвергают сомнению суверенитет республики, заявил Лунгу - РИА Новости, 27.04.2024
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14:24 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/moldaviya-1942755798.html
Власти Молдавии подвергают сомнению суверенитет республики, заявил Лунгу
Власти Молдавии подвергают сомнению суверенитет республики, заявил Лунгу - РИА Новости, 27.04.2024
Власти Молдавии подвергают сомнению суверенитет республики, заявил Лунгу
Власти Молдавии подвергают сомнению суверенитет и независимость республики, написал лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T14:24
2024-04-27T14:24
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КИШИНЕВ, 27 апр - РИА Новости. Власти Молдавии подвергают сомнению суверенитет и независимость республики, написал лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу в своем Telegram-канале. "Сегодня мы отмечаем День флага — символа независимости и суверенитета Молдавии. К сожалению, нынешняя власть Санду и партия "Действие и солидарность" активно подвергают сомнению как суверенитет, так и независимость Молдавии. Фальшиво улыбаясь, они призывают помнить о ценностях, определяющих нашу идентичность — стремление к свободе и любовь к родной земле", - написал Лунгу в субботу. По его словам, только суверенное государство способно сохранить свои уникальные традиции, культуру и самобытность. "Глядя на это, мы будем прилагать еще больше усилий в борьбе за мирную и процветающую Молдавию, в которой любят свою историю, уважают национальные символы и традиции, где каждый гражданин чувствует себя частью единого и солидарного общества", - добавил Лунгу. Премьер Румынии Марчел Чолаку 4 апреля заявил, что поддерживает идею объединения с Молдавией, которое может произойти в том числе за счет вступления республики в ЕС. Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой также сообщал, что многие представители власти Румынии, равно как и члены политических партий Молдавии, продвигают идею объединения двух государств. Парламенты Молдавии и Румынии в 2022 году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях. По мнению местных аналитиков, сближению Кишинева с Бухарестом способствует напряжение в отношениях с РФ из-за конфликта на Украине. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.
https://ria.ru/20240407/moldaviya-1938326142.html
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в мире, молдавия, румыния, кишинев, майя санду, михай попшой, евросоюз, нато
В мире, Молдавия, Румыния, Кишинев, Майя Санду, Михай Попшой, Евросоюз, НАТО
Власти Молдавии подвергают сомнению суверенитет республики, заявил Лунгу

Оппозиционер Лунгу: власти Молдавии подвергают сомнению независимость республики

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии во время акции в Кишиневе
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 27 апр - РИА Новости. Власти Молдавии подвергают сомнению суверенитет и независимость республики, написал лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу в своем Telegram-канале.
"Сегодня мы отмечаем День флага — символа независимости и суверенитета Молдавии. К сожалению, нынешняя власть Санду и партия "Действие и солидарность" активно подвергают сомнению как суверенитет, так и независимость Молдавии. Фальшиво улыбаясь, они призывают помнить о ценностях, определяющих нашу идентичность — стремление к свободе и любовь к родной земле", - написал Лунгу в субботу.
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В Совфеде рассказали, к чему Санду ведет Молдавию
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По его словам, только суверенное государство способно сохранить свои уникальные традиции, культуру и самобытность.
"Глядя на это, мы будем прилагать еще больше усилий в борьбе за мирную и процветающую Молдавию, в которой любят свою историю, уважают национальные символы и традиции, где каждый гражданин чувствует себя частью единого и солидарного общества", - добавил Лунгу.
Премьер Румынии Марчел Чолаку 4 апреля заявил, что поддерживает идею объединения с Молдавией, которое может произойти в том числе за счет вступления республики в ЕС. Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой также сообщал, что многие представители власти Румынии, равно как и члены политических партий Молдавии, продвигают идею объединения двух государств. Парламенты Молдавии и Румынии в 2022 году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях. По мнению местных аналитиков, сближению Кишинева с Бухарестом способствует напряжение в отношениях с РФ из-за конфликта на Украине.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.
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