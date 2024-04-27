https://ria.ru/20240427/mobilizatsiya-1942780470.html

В Киеве признают сложности при дальнейшей мобилизации, пишет Guardian

В Киеве признают сложности при дальнейшей мобилизации, пишет Guardian - РИА Новости, 27.04.2024

В Киеве признают сложности при дальнейшей мобилизации, пишет Guardian

Украинские высокопоставленные чиновники в частном порядке признают, что проводить дальнейшую мобилизацию сложно, сообщает в субботу газета Guardian. РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T15:48

2024-04-27T15:48

2024-04-27T15:57

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Украинские высокопоставленные чиновники в частном порядке признают, что проводить дальнейшую мобилизацию сложно, сообщает в субботу газета Guardian. По информации издания, дефицит оружия сказывается на моральном духе на Украине. "Высокопоставленные чиновники в частном порядке признают, что мобилизовать больше мужчин становится сложно", - говорится в публикации газеты. Отмечается, что некоторые жители Украины бегут из страны или рассматривают такую возможность. Другие же стараются найти такие подразделения ВСУ, в которых командиры не будут подвергать их ненужному риску. Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года.

https://ria.ru/20240417/porazhenie-1940440273.html

https://ria.ru/20240425/ukraina-1942353371.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, вооруженные силы украины, украина