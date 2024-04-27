https://ria.ru/20240427/mishustin-1942695644.html
Мишустин поздравил российских парламентариев с профессиональным праздником
Мишустин поздравил российских парламентариев с профессиональным праздником - РИА Новости, 27.04.2024
Мишустин поздравил российских парламентариев с профессиональным праздником
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил российских парламентариев с профессиональным праздником, отметив их роль в защите конституционных прав и свобод РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T11:05
2024-04-27T11:05
2024-04-27T11:05
россия
российская империя
михаил мишустин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937661390_0:6:2786:1573_1920x0_80_0_0_9464be3927b28acb531dd0818572d310.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил российских парламентариев с профессиональным праздником, отметив их роль в защите конституционных прав и свобод граждан, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. Он подчеркнул, что история отечественного демократического института началась 27 апреля 1906 года, когда состоялось первое заседание Государственной Думы Российской империи - "это событие изменило политическое устройство и систему общественных ценностей страны". "Поздравляю вас с Днём российского парламентаризма... Сегодня Федеральное Собрание играет ключевую роль в развитии государства, защите конституционных прав и свобод граждан, в обеспечении суверенитета и национальной безопасности. Создана и постоянно совершенствуется нормативно-правовая база, соответствующая современным требованиям", - говорится в сообщении. Российский премьер подчеркнул, что законодательные инициативы российских парламентариев направлены на решение стратегических задач, осуществление значимых проектов, охватывающих важнейшие сферы – экономику, образование, здравоохранение, культуру и экологию. Мишустин выразил уверенность, что конструктивное взаимодействие парламента с органами власти и далее будет способствовать росту экономики страны и улучшению качества жизни людей. Он также пожелал парламентариям успехов в работе на благо России, крепкого здоровья им и их близким.
https://ria.ru/20240426/putin-1942522619.html
https://ria.ru/20240325/mishustin-1935601029.html
россия
российская империя
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937661390_55:0:2786:2048_1920x0_80_0_0_6ca228b658bf32a130eb0db9232b412e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, российская империя, михаил мишустин, общество
Россия, Российская империя, Михаил Мишустин, Общество
Мишустин поздравил российских парламентариев с профессиональным праздником
Мишустин отметил роль российских парламентариев в защите прав граждан
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости.
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил российских парламентариев с профессиональным праздником, отметив их роль в защите конституционных прав и свобод граждан, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина
.
Он подчеркнул, что история отечественного демократического института началась 27 апреля 1906 года, когда состоялось первое заседание Государственной Думы Российской империи
- "это событие изменило политическое устройство и систему общественных ценностей страны".
"Поздравляю вас с Днём российского парламентаризма... Сегодня Федеральное Собрание играет ключевую роль в развитии государства, защите конституционных прав и свобод граждан, в обеспечении суверенитета и национальной безопасности. Создана и постоянно совершенствуется нормативно-правовая база, соответствующая современным требованиям", - говорится в сообщении.
Российский премьер подчеркнул, что законодательные инициативы российских парламентариев направлены на решение стратегических задач, осуществление значимых проектов, охватывающих важнейшие сферы – экономику, образование, здравоохранение, культуру и экологию.
Мишустин выразил уверенность, что конструктивное взаимодействие парламента с органами власти и далее будет способствовать росту экономики страны и улучшению качества жизни людей. Он также пожелал парламентариям успехов в работе на благо России, крепкого здоровья им и их близким.