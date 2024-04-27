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Мишустин поздравил российских парламентариев с профессиональным праздником - РИА Новости, 27.04.2024
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11:05 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/mishustin-1942695644.html
Мишустин поздравил российских парламентариев с профессиональным праздником
Мишустин поздравил российских парламентариев с профессиональным праздником - РИА Новости, 27.04.2024
Мишустин поздравил российских парламентариев с профессиональным праздником
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил российских парламентариев с профессиональным праздником, отметив их роль в защите конституционных прав и свобод РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T11:05
2024-04-27T11:05
россия
российская империя
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил российских парламентариев с профессиональным праздником, отметив их роль в защите конституционных прав и свобод граждан, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. Он подчеркнул, что история отечественного демократического института началась 27 апреля 1906 года, когда состоялось первое заседание Государственной Думы Российской империи - "это событие изменило политическое устройство и систему общественных ценностей страны". "Поздравляю вас с Днём российского парламентаризма... Сегодня Федеральное Собрание играет ключевую роль в развитии государства, защите конституционных прав и свобод граждан, в обеспечении суверенитета и национальной безопасности. Создана и постоянно совершенствуется нормативно-правовая база, соответствующая современным требованиям", - говорится в сообщении. Российский премьер подчеркнул, что законодательные инициативы российских парламентариев направлены на решение стратегических задач, осуществление значимых проектов, охватывающих важнейшие сферы – экономику, образование, здравоохранение, культуру и экологию. Мишустин выразил уверенность, что конструктивное взаимодействие парламента с органами власти и далее будет способствовать росту экономики страны и улучшению качества жизни людей. Он также пожелал парламентариям успехов в работе на благо России, крепкого здоровья им и их близким.
https://ria.ru/20240426/putin-1942522619.html
https://ria.ru/20240325/mishustin-1935601029.html
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россия, российская империя, михаил мишустин, общество
Россия, Российская империя, Михаил Мишустин, Общество
Мишустин поздравил российских парламентариев с профессиональным праздником

Мишустин отметил роль российских парламентариев в защите прав граждан

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПремьер-министр Михаил Мишустин
Премьер-министр Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Премьер-министр Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил российских парламентариев с профессиональным праздником, отметив их роль в защите конституционных прав и свобод граждан, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Он подчеркнул, что история отечественного демократического института началась 27 апреля 1906 года, когда состоялось первое заседание Государственной Думы Российской империи - "это событие изменило политическое устройство и систему общественных ценностей страны".
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"Поздравляю вас с Днём российского парламентаризма... Сегодня Федеральное Собрание играет ключевую роль в развитии государства, защите конституционных прав и свобод граждан, в обеспечении суверенитета и национальной безопасности. Создана и постоянно совершенствуется нормативно-правовая база, соответствующая современным требованиям", - говорится в сообщении.
Российский премьер подчеркнул, что законодательные инициативы российских парламентариев направлены на решение стратегических задач, осуществление значимых проектов, охватывающих важнейшие сферы – экономику, образование, здравоохранение, культуру и экологию.
Мишустин выразил уверенность, что конструктивное взаимодействие парламента с органами власти и далее будет способствовать росту экономики страны и улучшению качества жизни людей. Он также пожелал парламентариям успехов в работе на благо России, крепкого здоровья им и их близким.
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